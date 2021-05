(LIVE-VIDEO) Momentul decernării: Scriitoarea Ioana Pârvulescu primeşte „Muza înaripată”

Evenimentul de decernare a Premiului Naţional de Proză „Ziarul de Iaşi” are loc în aceste momente în Aula Academiei Române – Filiala Iaşi, partenerul onorific al ediţiei din acest an.

Trofeul ediţiei, o sculptură realizată în bronză de sculptorul Sorin George Purcaru, intitulată „Muza înaripată”, îi revine în aceast an scriitoarei Ioana Pârvulescu, scriitoare şi profesor la Facultatea de Litere din Bucureşti, unde predă literatură română modernă, pentru volumul „Prevestirea”, care rescrie povestea profetului Iona.

Ioana Pârvulescu a fost timp de 18 ani redactor şi cronicar săptămânal la România literară, iar la editura Humanitas a iniţiat şi coordonat colecţia de literatură universală „Cartea de pe noptieră“. Romanele ei sunt traduse în peste 10 limbi europene, a obţinut în două rânduri „Premiul Uniunii Europene pentru literatură”: în 2013, cu romanul „Viaţa începe vineri”, şi, în urma unui concurs internaţional al laureaţilor, în 2018, pentru proza scurtă „O voce”, dedicată Monicăi Lovinescu. „Prevestirea” este cel de-al IV-lea roman publicat de autoare.

La manifestarea care are loc în aceste momente participă reprezentaţii Ziarului de Iaşi, ai Academiei Române – Filiala Iaşi, alături de membrii juriului, format din scriitorii şi criticii Alexandru Călinescu, Bogdan Creţu, Codrin Liviu Cuţitaru, Doris Mironescu şi Antonio Patraş, dar şi reprezentanţi ai partenerilor economici, alături de cei ai partenerului tradiţional, compania Antibiotice S.A. La manifestare participă şi profesori universitar, scriitori sau iubitori de literatură.

Împreună cu marele premiu din acest an va fi acordat şi premiul pentru debut. Juriul premiului a decis ca în acest an acesta să revină tinerei scriitoare Antonia Mihăilescu, tânără care s-a născut la Suceava pe 11 decembrie 1999. În prezent este studentă la Facultatea de Teatru, Secţia Regie – Universitatea Naţională de Arte „George Enescu” Iaşi. Premiul pentru debut a fost acordat pentru volumul „Note din secolul kitsch”, apărut la Editura Tracus Arte.

Partenerul onorific al ediţiei din acest an este Academia Română - Filiala Iaşi, alte companii private s-au alăturat, de asemenea, demersului „Ziarului de Iaşi”, iar, la fel ca în fiecare an, partenerul tradiţional al evenimentului este compania ieşeană Antobiotice S.A. Premiul Naţional de Proză „Ziarul de Iaşi” a fost înfiinţat în 2004, din dorinţa redacţiei de a-i premia pe cei mai buni scriitori români şi de a oferi repere valorice cititorilor pasionaţi de literatură. Conform regulamentului, Premiul Naţional de Proză Ziarul de Iaşi se poate acorda o singură dată unui autor. Premiul Naţional de Proză „Ziarul de Iaşi” se află în acest an la cea de-a XVIII-a ediţie.