(LIVE-VIDEO) Neaşteptat: Ziua Unirii a umplut Piaţa Unirii. Motivul? Autostrada Unirii

UPDATE: Câteva sute de oameni au pornit intr-un mars unionist pe bulevardul „Stefan cel Mare”. Evenimentul este organizat de actiunea 2012.

„România nu a avut graniţă la Prut”, este principalul slogan al participantilor la mars. Bulevardul care strabate centrul orasului a fost temporar inchis. MAI MULTE DETALII AICI

UPDATE: După plecarea autorităţilor, câteva zeci de persoane s-au prins într-o "Horă a Unirii", în ciuda recomandărilor oficiale privind distanţarea socială.

UPDATE: Manifestarile din Piata Unirii s-au incheiat fara alte incidente.

UPDATE: Ceremonialul religios s-a incheiat fara incidente. A inceput cel al depunerii de coroane. Protestatarii A8 au reinceput scandarile: "Vrem autostrada!"

UPDATE. MOMENTE TENSIONATE - Teofan i-a rugat pe protestatari sa nu scandeze lozinci in timpul ceremonialului religios. In schimb, peste strada, in fata la agentia CFR, se afla un grup de oameni care flutura steaguri si striga lozinci unioniste. Intre timp, jandarmii au format coloane pentru a nu mai permite si altor oameni sa intre in Piata. Jandarmii s-au pozitionat in locul unde traditional se aflau garduri de protectie.

UPDATE: Incidente în Piaţa Unirii la ceremoniile dedicate Unirii Principatelor.

Primarul Iaşului a fost atacat de un protestatar cu o substanta albă, cel mai probabil cu iaurt. Individul a fost preluat de fortele de ordine, în in timp ce edilul a intrat în Hotelul Traian să se spele.

În acest an, din program lipseşte Hora Unirii, în condiţiile în care trebuie respectate restricţiile date de pandemia Covid-19, conform purtătorului de cuvânt al Primăriei, Sebastian Buraga. De asemenea, nu va fi amenajată vreo scenă în Piaţa Unirii, Primăria nu va organiza o masă publică şi nu va avea loc vreo paradă militară - evenimente care sunt, de obicei, incluse în program. La manifestări vor participa autorităţi locale şi judeţene, fără reprezentanţi de la Bucureşti.

