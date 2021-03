LIVE VIDEO: Proiecte numeroase prezentate de primar pentru Iași. Primesc finanțare?

Primarul Mihai Chirica susține o conferință de presă care este transmisă în direct pe Facebook.

Edilul discută în special despre proiectele înaintate de Primărie pentru finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Valoarea totală a proiectelor trece de 2,3 miliarde euro.

"Suntem convinși că nu vom accesa întreaga sumă. Sunt proiecte pentru care vom căuta și alte surse de finanțare", a menționat primarul.

LISTA PROIECTELOR: parcari Park & Ride (25 mil. Euro - 8 parcari la intrari/iesiri din oras), crearea unei capacitati noi de productie la CET I cu surse regenerabile (19 mil euro, exista studiu de fezabilitate finalizat), unitate de cogenerare in sistemul de energie termica la CET II (96 mil euro, exista studiu de prefezabilitate), reablitare termica camine cu locuinte sociale (2.5 mil euro), reabilitare Scoala Normala Vasile Lupu (11 mil euro, exista proiect tehnic), Casa Calimachi (11 mil euro, exista proiect tehnic), amenjarea unei arhive municipale (7 mil euro, este in curs licitatie pentru SF), refacere linie de tramvai BCU - Triumf (6 mil euro, fara SF), pasajul de la Palatul Culturii (43 mil euro, SF in curs), modernizare sistem energie tramvaie retele contact (63 mil euro), modernizare depou Dacia (26 mil. Euro, SF gata in 40 de zile, proiect propus initial spre finantare printr-un credit bancar), extindere linii tramvai spre Tomesti si Holboca (37 mil euro, fara SF), relocare depou la Fortus (76 mil euro, exista doar un studiu de oportunitate, fara SF), retea cu 50 de troleibuze (41 mil euro, fara SF), extindere linie tramvai pe partea de vest din capat Dacia spre ERA (26 mil euro, doar podul peste Bahlui este proiectat), achizitie de tramvaie (180 mil euro - 60 unitati), achizitie autobuze electrice (10 mil euro - 20 unitati), extindere transport cu tren metropolitan (1.4 miliarde euro, exista un studiu de solutii dar pe care Primaria il prezinta ca SF), piste biciclete (7,1 mil euro, studiu de solutii), pasajele supraterane din Podu Ros (15 mil euro, are SF, licitatie proiectare in curs), ruta noua de acces dinspre Bucium de-a lungul raului Vamasoaia (26 mil euro, SF in curs), parcari subterane (4 parcari - 25 mil euro, UMF, rond CUG vechi, parc Ciurchi si Golia, fara SF), extindere retea wi fi (1 mil. Euro), digitalizarea a 370 de statii de transport (37 mil euro, fara SF), reabilitare Piata Unirii (1.3 mil euro, are SF), reabilitare parc TNI (6 mil euro, licitatie de executie in curs), casa de cultura Mihai Ursachi - extindere (2.4 mil euro, are SF), amenajare plaja Nicolina (4.6 mil euro, are SF dar care trebuie actualizat), amenajare arhitecturala Bahlui (14 mil euro, are SF), digitalizare retea de iluminat public si extindere (30 mil euro, are SF, acum in proiectare), sistem monitorizare calitate aer (1.5 mil euro, are SF), reabilitare parc Copou (5.4 mil. Euro, are SF), oaze de verdeata - revitalizare terenuri degradate (14 mil euro, fara SF), centrul regional de tineret - sala sporturilor din Moara de Vant (53 mil euro, are SF), catalog electronic si servicii educationale (15 mil euro, fara SF), construirea de crese (6 mil euro, are SF - 5 proiecte), centru inteligenta artificiala (10 mil euro, fara SF), parc tehnologic industrii inovative (42 mil euro, fara SF), platforma digitala dedicata producatorilor locali (15 mil euro, fara SF), Iasi open-data cu date deschise (1 mil euro), Institutul Creierului (49 mil euro), digitalizare servicii publice (10 mil euro, fara SF), platforma voluntari (1 mil euro).