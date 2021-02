LIVE VIDEO: Stadiul proiectelor de infrastructură A7 și A8, prezentate la Iași

Adrian Covăsnianu prezintă stadiul proiectelor de infrastructură A7 și A8 la o lună de când a ajuns secretar de stat la Ministerul Transporturilor. Urmăriți conferința:

"In ceea ce priveste autostrada A8, sectorul montan este la acest moment cel mai avansat din punct de vedere tehnic. Suntem la un procent de realizare de 60% din studiul de fezabilitate. Traseul final este stabilit, iar in octombrie 2021 am putea avea acordul de mediu. La Ungheni - Iasi - Tg Neamt vom sti proiectantul in cateva saptamani", a declarat Covasnianu.

In cazul A7, secretarul de stat a precizat ca cel mai avansat sector este Ploiesti - Buzau, tronson care ar urma sa fie scos in acest an si la licitatie de executie.