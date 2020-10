LIVETEXT: CS Universitatea - Craiova -Politehnica Iași, 0-0, min. 45

Rezultat de egalitate la pauză, Repriza a fost prelungită cu exact șapte minute

45+2:Bancu ajunge în fața porții, Axinte intervine curajos

Meciul a fost intrerupt șapte minute.

35-Mihalache primește cartonaș roșu la o intrare foarte dură asupra lui Koljic.Bosniacul iese de pe teren cu targa

22 - lovitură liberă periculoasă (20 m) executată peste poartă de Cicâldău

13: combinație pe stânga Bancu-Ivan, mingea ajunge la Baiaram, care luftează în fața porții

Formațiile de start

Craiova: Pigliacelli – Vlădoiu, Bălaşa, M. Constantin, Bancu – Nistor, Bic, Cicâldău – Ivan, Koljic (43 - Bărbuț), Baiaram. Antrenor: Cristiano Bergodi.

Poli: Axinte – Onea, Mihalache, Baxevanos, Buşu – Vanzo, Breeveld (15-De Iriondo), Passaglia – Platini, A. Cristea, Calcan. Antrenor: Daniel Pancu.

Arbitri: Ovidiu Hațegan – Octavian Șovre, Sebastian Gheorghe

Cartonașe galbene:Vlădoiu / Mihhalache 2

LIVETEXT REALIZAT DE ZIARUL DE IAȘI

După tonifiantele succese obţinute în ultimele două etape, la Arad şi acasă cu FCSB, Politehnica Iaşi are astăzi o misiune ce pare imposibilă. Echipa ieşeană joacă la Craiova, cu liderul autoritar al Ligii I, CS Universitatea. Oltenii, care au declarat in corpore că nu iau în calcul să mai rateze câştigarea campionatului, pe care l-au pierdut anul trecut la mustaţă, au plecat ca din puşcă în Liga I, obţinând cinci victorii din cinci meciuri. Pe val, trupa pregătită de Cristiano Bergodi, antrenor care a lucrat în trecut şi la Iaşi, a anunţat, prin vocile tehnicianului italian şi a jucătorilor, că nici nu concepe să rateze victoria în meciul de azi.

Antrenorul gazdelor, Daniel Pancu, a recunoscut valoarea ridicată a adversarului. “Mergem ca la o sărbătoare a fotbalului! Craiova e un club foarte bine dezvoltat pentru nivelul României, cu stadion şi terenuri de antrenament moderne, cu un patron potent şi priceput, cu lot de zeci de milioane de euro şi cu un antrenor pe care îl respect enorm. Am analizat-o, am căutat să-i găsesc punctele slabe, însă nu prea le-am găsit. Atacă foarte bine poziţional, sunt foarte buni la fazele fixe, foarte buni pe contraatac. Sunt absolut meritat pe primul loc. Nu mergem ca mielul la tăiere, mai ales că am avut reacţie după ce am luat opt goluri în două meciuri şi am dat apoi noi opt goluri în două meciuri. Dacă vom fi însă descoperiţi, dacă vom fi lungi, cum am fost în unele momente cu UTA şi FCSB, riscăm să primim foarte multe goluri!” a spus tehnicianul, care a mai menţionat: “Noi încercăm în continuare să integrăm jucătorii noi, să formăm o echipă din jucători care au răspuns până acum foarte bine în prima lună şi jumătate. Trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ, după ce multă lume e foarte optimistă peste noapte. Trebuie să ne ştim poziţia, diferenţele faţă de echipele de top din ţară. Vom vedea vineri exact nivelul la care suntem”.

Juan Pablo Passaglia a spus că jucătorii ieşeni vor da totul pentru a face faţă Craiovei şi a avut cuvinte de laudă la adresa lui Pancu: “E un antrenor foarte bun. O personalitate puternică, un fost jucător extrem de important. Vrea să jucăm un fotbal ofensiv, dinamic. Treptat, meci după meci, antrenament după antrenament, vom reuşi să facem tot ceea ce ne cere”.

În ceea ce priveşte absenţele, gazdele nu pot conta pe două rezerve, Papp şi Tudorie, care au COVID-19 şi pe Mihăilă, accidentat. Oaspeţii nu-l au la dispoziţie pe Frăsinescu, stoperul fiind accidentat, în timp ce Lucas Chacana, care e refăcut, nu a făcut deplasarea, fiind menajat.

Politehnica a plecat aseară din Iaşi, cu avionul până la Bucureşti. Din Capitală, moldovenii urmau să se deplaseze cu autocarul la Craiova, sosirea fiind prognozată a avea loc la miezul nopţii. Imediat după meci, ieşenii se vor întoarce direct acasă, cu autocarul.(Ovidiu MINEA)

Clasament

1.Craiova 5 5 0 0 11-3 15 (^9)

2.CFR 4 3 2 0 5-1 11(^2)

3. FCSB 5 3 0 2 12-7 9 (^3)

4. Poli Iaşi 5 3 0 2 10-12 9 (0)

5. Botoşani 5 2 2 1 9-5 8 (^2)

6. FCH 5 2 2 1 8-6 8 (^2)

7.Voluntari 5 2 1 2 6-6 7 (-2)

8.Clinceni 5 1 3 1 5-4 6 (-3)

9.Mediaş 5 2 0 3 8-8 6 (0)

10. Sepsi 5 1 3 1 5-5 6 (0)

11.UTA 5 1 3 1 5-5 6 (0)

12.Dinamo 5 1 2 2 5-5 5 (-4)

13.Chindia 5 1 2 2 2-4 5 (-1)

14. Viitorul 5 1 2 2 7-10 5 (-4)

15. Argeş 5 0 1 4 4-11 1 (-8)

16. Astra 5 0 1 4 3-13 1 (-8)