LIVETEXT: FC Hermannstadt - Politehnica Iași, 0-1, rezultat final.A înscris Cristea din penalty

90+3: Calcan trage la poartă respinge Cristiano

88 - Brânză repsinge spectaculos în corner primul șut sibian trimis de Addae

0-1, min. 68: Andrei Cristea transformă lovitura de pedeapsă acordată la un fault comis de Stoica asupra lui Popadiuc

66-Calcan, șut în portar din poziție bună

Repriză cenușie, fără șuturi pe poartă, ieșenii-posesie zdrobitoare 57-43 %, 5-1 la cornere pentru Poli

33 - Jo centrează periculos, Sîntean ratează devierea

25 - Opruț, centrare periculoasă, respinge Frăsinescu în corner

19- Calcan, lovitură liberă de la 25 metri, lateral stânga, executatî în brațele lui Cristiano

Formațiile de start

Hermannstadt: Cristiano – Vodă (63 -Bastos), Viera, I. Stoica, Opruţ – Mustivar (46 - Alhassan), Addae, Pires (63 - Dâlbea) – Sîntean (70 - Șter), Jo (70 -Buzan), Mayoral.Antrenor: Ruben Albes

Poli: Brânză – Onea, Frăsinescu, Baxevanos, Buşu –Fr. Cristea (73-Angiulli), De Iriondo, Passaglia – Platini (33 - Popadiuc), Chacana (46 - A.Cristea), Calcan. Antrenor: Daniel Pancu.

Arbitri: Viorel Flueran – Adrian Popescu, Florian Vișan.

Cartonașe galbene: Sântean, Pires, Mayoral, Dâlbea , Stoica, , Addae / Frăsinescu, Calcan, Angiulli, Brînză

foto: Adrian CUBA// Agerpres

Bătută de soartă până în ultima etapă a anului! Aşa este Politehnica Iaşi, care mâine va disputa ultimul meci oficial din 2020. Logodită strâns cu ghinionul pe tot parcursul primei părţi a stagiunii în curs, în care a avut numeroase probleme de efectiv şi a pierdut o mulţime de puncte din cauza neşansei, echipa ieşeană continuă să aibă necazuri mari şi înaintea duelului cu Hermannstadt, din ultima rundă a turului. Partida va avea loc duminică, de la ora 14:00, la Mediaş, deoarece că arena din Sibiu este în renovare.

La meciul cu sibienii, antrenorul oaspeţilor, Daniel Pancu, nu poate conta pe minimum cinci jucători:Mihalache şi Breeveld au anunţat că sunt accidentaţi, ultimul plecând deja din Copou, Floriano Vanzo este suspendat după ce a fost eliminat în meciul cu Academica Clinceni, de miercuri, iar Dzenan Zajmovic şi Donaldo Acka sunt bolnavi de COVID-19. În plus, alte trei piese de bază nu sunt la capacitate maximă şi au şanse reduse de a juca. Manuel De Iriondo a ieşit accidentat cu Academica şi nu s-a refăcut complet, Platini a suferit o contractură musculară în disputa cu ilfovenii şi nu s-a mai pregătit după duelul în care a fost înlocuit, iar lui Andrei Cristea i s-a umflat genunchiul în care i-a fost făcut recent o injecţie, după solicitarea intensă din ultima perioadă. În plus, nici atmosfera în vestiar nu este bună, ratarea victoriei pe care Poli ar fi meritat-o cu echipa din Clinceni: din cauza birocraţiei, nici până acum nu au intrat în conturile fotbaliştilor primii bani din salariile pentru acest sezon, deşi Consiliul Local Iaşi a aprobat încă de săptămâna trecută alocarea a 1,6 milioane lei clubului ieşean. Aceasta, ca şi calitatea execrabilă a terenurilor de antrenament au lăsat urme adânci în psihicul jucătorilor ieşeni. În ciuda acestui tablou dezolant, Pancu a anunţat că va încerca să-şi capaciteze jucătorii: “E ultimul meci din acest an. Va trebui să ne adunăm, să ne dăruim, să luptăm până în ultima clipă pentru noi. Avem meci greu cu Sibiul, însă trebuie să încercăm să facem un meci bun şi să obţinem puncte”.

Tehnicianul nu a avut nici timp să-şi antreneze echipa după duelul cu Academica. Joi, fotbaliştii care au jucat cu ilfovenii au făcut un antrenament de refacere, singura şedinţă de pregătire normală având loc ieri. Azi, Poli va pleca de dimineaţă spre Mediaş, la sosirea în oraşul sibian urmând a avea loc un antrenament uşor. Imediat după meci, fotbaliştii vor primi câteva zile libere, pregătirea urmând a fi reluată pe 28 decembrie.

În ceea ce le priveşte pe gazde, acestea par a traversa o perioadă bună. După eşecul cu Astra, de pe teren propriu, sibienii au făcut două remize în deplasare şi, între ele, au câştigat cu FC Voluntari, acasă. Tensiunile despre care s-a vorbit în presă, dintre conducătorii locali ai clubului şi Anamaria Prodan, care se implicase recent la Hermannstadt, nu au destabilizat trupa pregătită de Ruben Albes. (Ovidiu MINEA)

Formaţiile probabile

Hermannstadt: Pop – Vodă, Scarlatache, I. Stoica, Opruţ – Alhassan, Dâlbea, Addae – Mustivar - Mayoral, Sîntean.

Poli: Axinte – Onea, Frăsinescu, Baxevanos, Buşu – Angiulli, Passaglia – Popadiuc, Fr. Cristea, Calcan – Chacana.

Programul etapei a XIV-a (19-22 decembrie)

Sâmbătă: Chindia Târgovişte – FC Argeş (15:00), Gaz Metan Mediaş - FC Viitorul (20:30).

Duminică: FC Hermannstadt – Poli Iaşi (14:00), FC Botoşani - FC Voluntari (16:30), Academica Clinceni – Dinamo (21:00).

Luni: UTA – Astra Giurgiu (17:30), FCSB – Sepsi Sfântu Gheorghe (20:30).

Marţi: CFR Cluj – CSU Craiova (21:00).

Ultimele rezultate din etapa a XIV-a: Dinamo - CFR Cluj 0-2 (0-2). CSU Craiova - FCSB 0-2 (0-1). A marcat Msn (40, 50).

Clasament

1.FCSB 14 11 0 3 36-14 33 (^15)

2.Craiova 14 10 1 3 19-9 31 (^10)

3. CFR 14 9 3 2 18-6 30 (^9)

4. Sepsi 14 7 5 2 23-12 26 (^5)

5. Clinceni 14 6 6 2 15-9 24 (^3)

6. Chindia 14 5 4 5 10-10 19 (^1)

7. Viitorul 13 4 5 4 19-18 17 (-4)

8. UTA 13 4 5 4 13-16 17 (-1)

9. Botoşani 14 4 5 5 20-21 17 (-1)

10.Dinamo 14 4 3 7 17-17 15 (-9)

11.FCH 13 3 6 4 16-20 15 (-6)

12.Voluntari 14 4 2 8 19-24 14 (-10)

13.Astra 14 3 4 7 15-21 13 (-11)

14..Mediaş 14 4 1 9 18-2613 (-5)

15.Poli Iaşi 14 3 2 9 13-35 11 (-13)

16.FC Argeş 14 2 4 8 12-22 10(-14)

Golgeteri: Man (FSCB) – 12; Tănase (FCSB) – 9: Dumitru (Gaz Metan), Keita (FC Botoşani – 8