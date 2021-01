LIVETEXT: FCSB - Politehnica Iași 3-1, rezultat final

3-1, min. 90: Ovidiu Popescu înscrie pe contraatac la o intecepție a lui Moruțan și după o pasă a lui Coman

76 - Moruțan îl servește pefect pe Coman în fața porții, dar Brănescu îl blochează curajos pe Florinel.

2-1 min. 68:șut de la 18 m sub bară executat de Moruțan

59; Cabral trece de Cristea, încearcă un lob de la 8 metri lateral dreapta peste Vlad dar nu nimerește

58: fază dubioasă la marginea interioară a careului ieșean: gazdele cer penalty la intervenția lui Passaglia asupra lui Oct Popescu

55:fază confuză la marginea careului mare ieșean, finalizată cu un șut de la 16 m trimis de Moruțan pe lângă poartă

1-1 min. 51; Cabral trece de Oaidă, trage la poartă, Vlad respinge defectuos și Popadiuc reia în plasă

50 - Tănase ratează ocazie mare de 2-0

45 - Brănescu reține în doi timp o minge șutată din lovitură liberă de Coman

40 - Tănase, șut puternic din lovitură liberă de le 25 metri, peste poartă

34 - o nouă ”torpilă” a lui Oct. Popescu îl solicită pe Brănescu

32- Oct. Popescu trage de la 14 metri puternic, Brănescu respinge, iar Bușu trimtie în corner

31-Dylan Flores scapă spre poartă, iese curajos Vlad și îl blochează

29: șut tare Coman pe jos, prins de Brănescu

1-0, min. 26: Tănase deschide scorul din careul mic, în urma unei pase peste apărare a lui Oct.Popescu

Dominare netă teritorială a FCSB, fără faze de poartă

9 - șut din voleu Tănase pe lângă poartă

8 - centrare periculoasă de pe dreapta Oaidă în fața porții, deviază Frăsinescu în corner.

FCSB: Vlad – Ov.Popescu, I. Cristea, Miron, Radunovic – Olaru, Șut (46 - Moruțan) Oaidă (59-Simion) – Oct. Popescu, Tănase (90+1 - Buziuc), Coman.Antrenor: Anton Petrea

Poli: Brănescu – Onea, Frăsinescu (72 - Vega), Baxevanos, Passaglia – Moisă (13 - Flores), R. Popa (69 - Mihalache), Gaitan – Cabral (69-Vanzo), Djuranovic, Mensah (46 - Popadiuc). Antrenor: Adrian Kerezsi

Arbitri: Marian Barbu – Imre Bucsi, Florian Vişan

Cartonașe galbene:Miron / R.Popa, Flores, Djuranovic

LIVETEXT REALIZAT DE ”ZIARUL DE IAȘI”

Politehnica Iaşi are o misiune extrem de dificilă în această seară. În runda a cincea a returului campionatului, Poli va juca în condiţii speciale, în deplasare, cu liderul clasamentului, FCSB. În primul rând, oaspeţii nu au niciun antrenor “oficial”. Daniel Pancu şi-a reziliat contractul joi, după eşecul cu UTA, la presiunea primarului Iaşului, Mihai Chirica, iar colaboratorii lui, Mugur Cornăţeanu, Benone Dohot şi Daniel Castro, nu au ieşit încă din perioada de izolare impusă de boala pe care o au, COVID-19. În atare condiţii, preşedintele Ciprian Paraschiv a cerut o dispensă de la Federaţia Română de Fotbal, pentru ca pe banca Iaşului să stea Adrian Kerezsy, care figurează ca director tehnic al Academiei Politehnica şi nu are licenţa UEFA-PRO.

În ceea ce priveşte lotul de jucători, faţă de partida cu UTA sun apţi trei din cei nouă absenţi: lui Frăsinescu şi Fr. Cristea le-a expirat suspendarea, iar cartea verde a lui Vega era aşteptată aseară. În grupul indisponibililor au rămas astfel A. Cristea, Calcan, De Iriondo, Acosta, A. Stan (bolnavi de COVID 19) şi Platini, accidentat de la începutul anului. Toţi aceştia vor reveni însă săptămâna viitoare, lucru care confirmă că Pancu a fost poate cel mai ghinionist antrenor din istoria Politehnicii. O dovadă în acest sens este legată şi de starea financiară a clubului. Ieri, toţi jucătorii au ajuns cu salariile la zi, iar luni vor încasa şi ultimele bonusuri restante, datoriile faţă de fotbalişti devenind astfel nule. Reamintim, cu Pancu antrenor, fotbaliştii ieşeni nu au încasat niciun salariu pe parcursul turului, primele retribuţii fiind achitate în vacanţa de iarnă...

Revenind la formula de azi, rămâne de văzut dacă Passaglia, care a intrat accidentat cu arădenii, pentru a ajuta echipa şi a-l susţine pe fostul antrenor, va putea evolua şi azi după ce a urinat sânge miercuri pentru că a forțat. Totodată, evoluţia modestă a lui Mihalache în partida de miercuri i-ar putea aduce acestuia trecerea pe banca de rezerve.

În ceea ce priveşte organizarea deplasării pentru duelul de azi, aceasta a fost specială. Pentru a reduce starea de oboseală, generată de ritmul infernal de meciuri din această perioadă şi de condiţiile precare de recuperare pe care Iaşul le are la dispoziţie acasă, Poli a făcut un program special în acest sfârşit de săptămână. “Alb-albaştrii”, care s-au antrenat dimineaţă în Copou, sub comanda lui Kerezsy, au plecat aseară cu avionul spre Bucureşti şi au stat la Mogoşoaia, unde se cantonează de obicei echipa naţională de fotbal a României. După duelul de pe Arena Naţională ieşenii vor mai sta o noapte la Mogoşoaia şi vor reveni acasă tot cu avionul.

În ceea ce le priveşte pe gazde, acestea au o sete mare de victorie, generată de mai multe aspecte: eşecul la scor suferit în tur, în Copou, 2-5, dorinţa de a demonstra că remiza de la Piteşti, de etapa trecută, a fost un accident, obiectivul de păstrare a fotoliului de lider al clasamentului, pe care au fost la un pas să-l piardă în runda precedentă etc. Trupa vegheată de pe margine de Toni Petrea, nu are probleme importante de efectiv, doar ex-ieşeanul Panţîru fiind bolnav de COVID-19, în timp ce L. Filip este de mai mult timp accidentat. În plus, bucureştenii vor juca în premieră fără Man, care a fost transferat la Parma.

Referitor la viitorul băncii tehnice ieşene, discuţiile au continuat şi ieri, oficialii Politehnicii sperând ca echipa să fie condusă la partida contra CSU Craiova de un nou antrenor.

Clasament

1.FCSB 20 14 3 3 47-19 45 (^15)

2. CFR 19 12 5 2 26-9 41 (^11)

3..Craiova 20 10 7 3 23-13 37 (^7)

4. Sepsi 20 8 9 3 33-20 33 (^3)

5. Clinceni 20 7 9 4 21-17 30 (0)

6.Chindia 19 7 7 5 17-15 28 (^1)

7. Viitorul 19 5 9 5 27-26 24 (-6)

8. Botoşani 19 6 6 7 27-25 24 (-3)

9.Mediaş 20 7 3 10 26-31 24 (-6)

10. UTA 19 6 6 7 17-28 24(-3)

11.Dinamo 19 6 4 9 22-24 22 (-8)

12.FC Argeş 20 4 8 8 19-27 20(-10)

13 .Astra 19 4 6 9 24-30 18 (-9)

14.Voluntari 20 4 5 11 24-33 17 (-14)

15.FCH 19 3 8 8 20-29 17 (-16)

16..Poli Iaşi 20 4 3 13 18-44 15 (-15)

Golgeteri: Man, Tănase (FCSB) – 14- - Keyta (FC Botoşani) – 11; Luckassen (Viitorul) - 9