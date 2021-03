LIVETEXT: Poli Iași - FC Voluntari,0-2,rezultat final.

90+1: un pic de trezire tardivă, cu două încercări ale fundașilor centrali ieșeni

76 - pasă luminoasă Gheorghe spre Ricardinho, respinge curajos Brănescu

0-2, min.67 - Ivanov se plimbă prin apărarea ieșeană și înscrie spectaculos

62:Dublă eliminare: Anghelov a intrat dur la Passaglia, argentinianul a reacționat. Ambii părăsesc terenul

50-Voluntari, la un pas de al doilea gol în urma unui corner, Passaglia respinge din fața lui Ivanov

min. 30:NIMIC. NIMIC. NIMIC

20 - mare ocazie Voluntari: lovitură liberă executată de pe stânga de Gheorghe, Pesic reia cu capul, Bornescu respinge în bară și balonul iese în corner

0-1, min. 6: Briceag centrează de pe stânga, Ivanov reia de lângă Bușu în plasă

Formaţiile de start

Poli: Brănescu – Onea, Frăsinescu, Baxevanos, Buşu – Flores (60 - Platini), R. Popa, Passaglia – Stan (5-Popadiuc; 41 - Vanzo), Djuranovic, Vega (46 - Gaitan).Antrenor: Andrei Cristea

Voluntari: Rîmniceanu – Balaur,,Tamaş, Armaş, Briceag – Ilie (75 - Mailat, Ivanov (75 - Ricardinho), Droppa (90+1 - Remacle), I. Gheorghe – Anghelov, Pesic (58 - Tavares). Antrenor: Bogdan Andone.

Arbitri: Radu Petrescu – Radu Ghinguleac, Vlad Bârleanu

Cartonașe galbene: Frăsinescu, Baxevanos / Droppa, Ricardinho, Briceag

Cartonașe roșii: Passaglia, Anghelov (62)

Politehnica Iaşi are astăzi un nou prilej de a sparge gheaţa în acest an în ceea ce priveşte obţinerea unei victorii, echipa ieşeană rămânând, după succesul Viitorului de vineri, singura din elită care nu a bifat trei puncte într-un meci din retur. Chiar dacă formaţia pregătită de Andrei Cristea primeşte vizita unei alte grupări situată pe unul dintre locurile care duc în Liga a II-a, FC Voluntari, misiunea gazdelor nu este deloc facilă. Ilfovenii s-au întărit serios în acest an, când au adus jucători experimentaţi, cum sunt Ivanov (împrumutat de la Craiova), Droppa, Pesic ori fostul internaţional Gabi Tamaş, care ştiu bine campionatul. Efectele sunt vizibile în ultima perioadă, mai ales în deplasare, când FC a arătat o faţă solidă. Astfel, în ultimele trei meciuri în afara Voluntariului, toate cu adversari redutabili, oaspeţii de azi au învins pe Viitorul şi au remizat cu două grupări solide, Sepsi Sfântu Gheorghe şi campioana CFR Cluj.

În plus, Poli are serioase probleme de efectiv. Marcatorii din ultima partidă încheiată în Liga I, cea cu Astra Giurgiu, Manuel De Iriondo şi Andreias Calcan, sunt suspendaţi, la fel cum este şi Andrei Cristea, iar Juan Pablo Passaglia şi Rafael Acosta nu s-au antrenat la capacitate maximă în cele câteva zile ale săptămânii trecute. Apoi, Dzenan Zajmovic are şanse infime de a face parte din lot, cu atacantul adus vara trecută, care nu a confirmat, demarându-se tratative pentru rezilierea contractului. În pregătirea partidei s-a pus accent mult pe recuperarea fizică şi mentală, mai ales că săptămâna trecută a fost un consum ridicat cu lunga deplasare la Constanţa şi meciul cu peripeţii cu Viitorul, început luni şi neterminat marţi.

În ciuda tuturor acestor elemente, Cristea şi fotbalistul Doru Popadiuc au etalat un discurs optimist la conferinţa de presă organizată vineri, în care ambii au anunţat că sunt încrezători că Poli se va impune.

Optimişti au fost însă şi antrenorul oaspeţilor, Bogdan Andone şi Tamaş înaintea deplasării de la Iaşi în care FC are o singură problemă importantă de lot, Alexandru Vlad (suspendat).Un alt aspect demn de urmărit astăzi este prestaţia arbitrului Radu Petrescu, care a dezavantajat flagrant Iaşul la ultima apariţie în Copou, în disputa cu Hermannstadt, din sezonul trecut. Asta mai ales că Poli a reclamat pe bună dreptate modul în care a fost arbitrată în ultimele două meciuri, la Sfântu Gheorghe, cu Sepsi, când nu a primit un penalty clar, şi cu Astra, care a egalat dintr-un ofsaid clar, în duelul cu giurgiuvenii moldovenii cerând şi două penaltiuri. (Ovidiu MINEA)