LIVETEXT: Ultimul bal în Copou: Politehnica Iaşi – Academica Clinceni 0-0, REZULTAT LA PAUZĂ

40-ocazia reprizei: Vanzo lansat singur de Passaglia, șutează în bară, dar mingea nu ricoșează în pkasî

38 - Rusescu, șut din întoarcere, fără probleme pentru Axinte

34 - mare ocazie a oaspeților, Dumitriu luftează în fața porții

29 - Cristea, șut de la distanță, prinde Vâlceanu

28 - lovitură liberă de la 28 metri, Onea peste poartă

19- contraatac Clinceni, inițiat de Dobrescu, șut Cordea, reținut de Axinte

17 - Onea, șut deviat de la 25 m, în brațele portarului Vâlceanu

Formaţiile de start

Politehnica: Axinte – Onea, Frăsinescu, Baxevanos, Buşu – Vanzo, De Iriondold, Passaglia – Platini, A. Cristea, Calcan. Antrenor: Daniel Pancu

Academica: Vâlceanu – Paşov, Patriche, Gardoş, Dobrescu – Dumitriu, Cebotaru, Cascini – Cordea, Rusescu, Longher (23-Tănase.Antrenor: Ilie Poenaru

Arbitri: Bogdan Dumitrache – Ciprian Danşa, George Neacşu

Cartonașe galbene:Baxevanos / Dumitriu

LIVETEXT REALIZAT DE ”ZIARUL DE IAȘI

..................

Politehnica Iaşi joacă astăzi ultimul meci oficial din 2020 pe teren propriu. Formaţia pregătită de Daniel Pancu se confruntă, de la ora 15:00, cu revelaţia campionatului, Academica Clinceni. Înaintea startului rundei în curs, formaţia ilfoveană se afla pe locul V, la egalitate de puncte cu ocupanta poziţiei a IV-a, iar iernarea ilfovenilor pe un loc de play-off este aproape sigură. Academica a ajuns aici pentru că a gestionat perfect vara: a păstrat scheletul echipei rămase în elită după promovarea de vara trecută şi a adus câţiva jucători experimentaţi, care ştiu să facă diferenţa. Rezultatele au fost peste aşteptări, seria din ultimele şase runde, care conţine cinci victorii şi un egal, fiind de excepţie.

Poli, în schimb, este la celălalt pol, ieşenii obţinând un singur punct în ultimele opt runde. Firesc, chiar dacă turul a fost privit doar ca o etapă de reconstrucţie după schimbările masive din vară, echipa este sub presiune. Într-un astfel de context, trioul format din preşedintele executiv Ciprian Paraschiv, antrenorul Daniel Pancu şi căpitanul echipei, Andrei Cristea, a sunat adunarea în conferinţa de presă derulată luni, la stadion. Cei trei au afirmat că echipa poate avea reacţie şi că se poate obţine un rezultat bun cu Academica. “Au echipă bună, organizare bună, aleargă mult, au adus trei foşti internaţionali, Gardoş, Tănase şi Rusescu, au făcut un singur egal în ultimele şase etape. Noi, însă, suntem datori să apărăm emblema Politehnicii. Trebuie să ne dăruim, să luptăm pentru a obţine un rezultat bun şi pentru a scoate echipa din criză” a spus Pancu. “Am mai trecut şi altă dată prin momente dificile. Eu cred că avem forţa de a depăşi criza actuală. Avem nevoie de o victorie pentru a ne debloca” a completat Cristea, Paraschiv spunând că are încredere în grup.

Un aspect important în meciul de astăzi va fi legat şi de starea de prospeţime a fotbaliştilor. Pentru că Poli joacă în această săptămână şi cu Hermannstadt, în deplasare (duminică), ieşenii au rămas după meciul de vinerea trecută, cu Dinamo, în Bucureşti. Moldovenii au revenit sâmbătă, cu avionul, acasă şi, pentru refacere, au fost liberi duminică, astfel că Pancu a coordonat doar două antrenamente până la meciul cu Academica.

Antrenorul Politehnicii nu va putea conta astăzi pe Mihalache, care a fost anunţat accidentat, Zajmovic şi Acka, bolnavi de COVID-19.

foto: www.politehnicaiasi.ro