Locatari lăsați fără geamuri cu lunile de o firmă care anvelopează blocuri în Lunca Cetățuii

O reabilitare termică a două blocuri din satul Lunca Cetățuii, comuna Ciurea face obiectul unui lung șir de reclamații din partea locatarilor, nemulțumiți de calitatea lucrărilor. Proprietarii unor apartamente de aici au semnalat mai multe probleme întâmpinate din cauza muncitorilor care lucrează în zonă și cer mai multă răspundere, atât din partea lor, cât și a constructorului. Locuințe inundate de ploi, tâmplărie montată greșit, și nu o dată, ci de trei ori la rând și balcoane lăsate fără geamuri cu lunile, sunt doar câteva din cele denunțate de locuitorii blocurilor de aici. „Cel puțin pe partea de tâmplărie este dezastru! Unora le-au greșit poziția geamurilor care se deschid. Mulți au stat fără geamuri câte o săptămână chiar și mai mult. Eu am stat din vară fără geamuri până de curând. Alt exemplu, s-au pus să monteze geamul, dar au descoperit că era mai mic. Sunt apartamentele unde tâmplăria s-a montat și de trei ori, că nu măsurau corect muncitorii! Alt exemplu, sunt geamuri care după mai puțin de o lună nu se mai închid, că au fost montate greșit. Nu mai zic că tot ce ține de tâmplărie, toate materiale au fost depozite haotic, de jur împrejurul blocurilor, una peste alta, afară. Se lucrează prost, păcat de banii ăștia! Oamenii tot sună încontinuu și ei nu le mai rezolvă problemele”, se arată într-una din sesizările primite pe adresa redacției ZdI.

Ce spune constructorul despre calitatea lucrărilor

Contactat și întrebat despre problemele semnalate, administratorul firmei de construcții a recunoscut că au mai apărut situații neprevăzute din cauza ploilor, dar că deficiențele ar fi fost fost remediate, unii locatori fiind chiar despăgubiți pe loc.

„La blocul 64 s-au început lucrările la scara C. Scara A și scara B sunt terminate de placat cu vată, o parte din decorativă e terminată, se continuă cu cealaltă. Noi ținem legătura în permanență cu locatarii, chiar le-am ascultat toate doleanțele. În momentul de față toate sunt în regulă din ce știu eu. Dar o să trec iar astăzi pe acolo să verific ce îmi spuneți. Am făcut inclusiv reparații, unde a fost cazul. În perioada de schimbare a acoperișului au fost câteva zile în care a plouat imediat după, dar când s-a uscat am intrat și am făcut reparațiile în apartamentele oamenilor”, ne-a răspuns șeful firmei de construcții.

Primarul susține că unele reclamații sunt exagerate

Edilul comunei, care a scos acest contract la licitație ne-a mărturisit la rândul său că este la curent cu unele probleme apărute, dar a ținut să precizeze că multe reclamații sunt exagerate. De altfel, acesta s-a oferit să ne arate personal cum stau lucrurile, în teren. „A fost o situație cu schimbarea acoperișului, că a plouat și le-a stricat mobilierul oamenilor, dar constructorul le-a făcut proces verbal și le-a dat banii locatarilor, cât au cerut (…) Într-adevăr, sunt și câteva balcoane care așteaptă să li se pună sticla. Balconul pe care îl vedeți fără sticlă este al unui proprietar plecat din localitate pe o perioadă mai îndelungată, din câte am înțeles și din acest motiv nu se poate monta sticla. Vedeți că geamurile sunt aduse, dar nu sunt puse. La blocul 64, am discutat cu administratorul firmei de construcții și mi-a reconfirmat că până vineri primește toată sticla și o pune. Deci, să lămurim o situație. Aici toate apartamentele au balcoane și nu există locuințe care au rămas fără geamuri, neprotejate deloc. Este o exagerare! ”, a spus pentru ZdI, primarul comunei Ciurea, Cătălin Lupu. Totuși, între timp, pe șantier, ritmul de lucru s-a îmbunătățit, după cum ne-au transmis ieri, locuitorii din zonă.

Finanțarea a fost acordată prin PNRR

Proiectul de reabilitare termică din Lunca Cetățuii a vizat în total 10 blocuri de locuințe, contracte atribuite mai multor firme. Acestea au preluat lucrările de anvelopare și eficientizare energetică în trei loturi, respectiv două a câte patru blocuri și ultimul lot cu două blocuri, un contract scos la licitație de Primăria Ciurea, în toamna anului trecut. Este vorba de blocul 64 de pe strada Parcului şi de blocul 89, de pe strada Stadionului. Pe lângă lucrările de renovare energetică, contractul prevede şi amplasarea a patru staţii de încărcare electrică. Finanțarea pentru toate aceste lucrări se ridică la aproape 10 milioane de lei și este asigurată prin Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă. Lucrările ar trebui să fie încheiate anul viitor.

Publicitate și alte recomandări video