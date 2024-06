Locul din Iași unde se roagă mii de musulmani. O oră la moscheea din Iași

Zilele trecute m-am descălțat și am călcat în unica moschee din Iași, care este mai mult un Centru Cultural Islamic (majoritatea moscheelor din țară sunt centre culturale) având la parter cameră de rugăciune, încăperi diferite pentru femei și bărbați, pentru că aceștia se roagă separat, o bucătărie și baie.

Cum a fost în locul unde se roagă mii de musulmani

Cât am stat la moschee, mai bine de o oră, am fost surprinsă de ospitalitatea dr. El-Agha Fawaz, reprezentant al comunității musulmane din Iași, și a colegei sale, Mona Emam. Datorită povestirilor lor m-am simțit ca într-un oraș musulman. El-Agha Fawaz trăiește în Iași din 1983.

Este fost medic ginecolog şi absolvent de Drept. Spre deosebire de musulmanii din Franța sau alte state occidentale, în România, majoritatea musulmanilor vin să studieze ori să muncească.

,,Am venit din Egipt la Iași ca student la Medicină. Și aici am rămas. Din motive personale, acum nu mai profesez ca medic. Nu avem o evidență despre câți musulmani sunt la Iași. Sunt mii, poate peste 5000. Fie că vorbim despre egipteni, marocani, palestinieni, tunisieni sau români convertiți la religia musulmană. Noi credem că religiile se completează una pe cealaltă și că au apărut în momente istorice diferite. De aceea, tu îi spui «Dumnezeu» Divinității, iar eu «Alah». Există multe asemănări. Numărul celor care devin musulmani este în creștere. Este o toleranță mare în România și ne bucură acest lucru”, a declarat acesta.

Primul lucru pe care l-am făcut când ajuns, în urma indicațiilor celor doi, a fost să mă descalț. Pe pantofar am observat mai multe perechi de încălțăminte. Ulterior, după procesul obligatoriu de abluțiune (o purificare/ spălare rituală a mâinilor, picioarelor și feței), am urcat în salonul pentru rugăciune dedicat femeilor. Acolo, am sesizat prezența unor piese vestimentare pe umeraș, menite să fie purtate de femeile care vin la rugăciune și nu sunt îmbrăcate corespunzător (nu au capul acoperit ori poartă pantaloni).

,,Sunt pentru femeile sau tinerele care vin de la facultate, muncă, pentru rugăciune. Este mai ușor să găsească aici o eșarfă și haine în care să se schimbe. Și la voi, femeile își acoperă capul, știu că și Maica Domnului făcea asta”, a spus Mona, care locuiește de 5 ani în Iași.

Mona Emam se ocupă de lecțiile cu femeile musulmane, predând araba. Este și un bun predicator. Are două fiice, pentru ele a părăsit Egiptul.

,,Am o fată care e studentă la Medicină și una mai mică, la gimnaziu. Pentru ele m-am mutat aici. Tot ele m-au învățat limba română. Încă mai învăț. Pe fetele care vin la rugăciune le învăț araba. Iașul este un oraș frumos cu oameni prietenoși. Îmi place că este liniște”, a spus Mona.

Conform Coranului, cartea sfântă a Islamului, femeile se pot ruga acasă, dar și la moschee.

,,Se fac câte 5 rugăciuni pe zi. Așa ar fi ideal, dar desigur, nu toți respectă. Nici voi nu vă rugați mereu, nu? Cel mai aglomerat este vinerea, când e ca duminica la ortodocși, având loc și predici ținute de un imam. Orele la care se fac rugăciunile sunt 02:47; 05:13; 13:10 ; 17:23; 21:06 și 23:24. Durează maxim 5 minute”, a adăugat El-Agha.

Aceste rugăciuni ori ,,salat” cum li se spune, trebuie practicate zilnic de circa 1,5 miliarde de musulmani din toată lumea. În 2024, în România, există circa 200.000 de musulmani, reprezentând 1,01% din populația țării.

Rugăciunea presupune mișcarea corpului și recitări din Coran

Fiecare rugăciune presupune o serie de mișcări și recitări din Coran. Musulmanii considera rugăciunea atât un act spiritual, cât și unul fizic, datorită diferitelor poziții (în picioare, aplecați și in genunchi) simbolizând devotamentul față de Alah.

Cele mai importante valori pe care orice musulman le are, vizează credința într-un singur Dumnezeu (monoteism), în cărți sfinte, îngeri, viața de apoi, profetul Mohammed și toți profeții înaintea lui.

,,Și cei care doresc să se convertească trebuie să creadă în toate acestea. Se acceptă toate credințele, chiar și căsătoriile între persoane cu religii diferite, important e să nu fie niciunul ateu”, a mai subliniat El-Agha.

De asemenea, cu prilejul acestei vizite am aflat că musulmanii au doar două mari sărbători. Ramadanul face referire la o nouă lună a calendarului Islamic (s-a încheiat în urmă cu aproape două luni) și marchează perioada postului. Apoi, vinerea viitoare se celebrează Sărbătoarea Sacrificiului, un omagiu adus profetului Ibrahim și puternicei sale credințe dovedite prin acceptarea sacrificării fiului său Ismail, conform Coranului. Acest episod relatat de Coran este același și în Biblie, în Vechiul Testament, doar că în locul lui Isaac, cel ce trebuie sacrificat de către tatăl său este Ismail.

,,Se sacrifică miei, cum e la Paște la creștinii ortodocși”, a spus El-Agha.

După aceste discuții, făcând turul moscheei, la parter, am surprins un bărbat care se ruga singur. Pe toată durata prezenței mele, nu s-a abătut o secundă de la rugăciune.

,,Rugăciunea se poate face la comun sau nu. Uneori mă mai sună să mă întrebe dacă sunt aici, ca să mă rog împreună cu ei. I-am spus că nu pot acum, discutând cu tine, așa că se roagă singur”, a menționat El-Agha Fawaz.

Pe rafturile din încăperea în care se ruga musulmanul am găsit Coranul. În plus, în colț, spre deosebire de camera femeilor, se afla altarul poziţionat spre Mecca. Restul încăperii era goală, fără tablouri sau icoane, statui. În schimb, datorită geamurilor uriașe, sala era foarte luminoasă, ca toate celelalte.

La final, după ce am primit cadou o carte intitulată ,Femeile în Islam”, l-am întrebat pe Fawaz dacă știe musulmani căsătoriți cu mai multe neveste.

,,Nu mai este ca înainte. Poate doar în familiile foarte conservatoare, dar e greu de întreținut mai multe neveste. Trebuie să îți permiți și trebuie să le tratezi pe toate la fel, din toate punctele de vedere”, a conchis acesta.

Ajungând acasă și răsfoind paginile cărții traduse în limba română, am reținut grija autorilor pentru a nu plasa femeia într-o postură inferioară. Egalitatea dintre bărbați și femei este posibilă, pentru că sunt amândoi ființe umane, cu același suflet, capacitate de judecată, etc. În alt sens, egalitatea dintre bărbați și femei este imposibilă și absurdă, din cauza diferențelor naturale care există între ei. În Coran divorțul este îngăduit, dar numai de două ori.

