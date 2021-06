Locuri din lume în care este interzis să înjur. În Dubai riști închisoarea

Inchisoare pentru injurat in public in Dubai. In Emiratele Arabe Unite este foarte complicat cu legislatia, pentru ca e foarte stricta fata de alte tari. Multe dintre legile de acolo sunt inspirate din traditia islamica Sharia. Nu ai voie sa bei si sa mananci in transportul public, nu poti posta nimic pe social media care nu tine de tine, nu poze, nu videoclipuri cu altcineva, fara acordul sau. Plus ca nu ai voie sa injuri in public. Ai injurat, ai un an de puscarie garantat! Plus amenda la pachet de mii de dolari ca sa nu te mai gandesti niciodata la rele in public. Daca ridici degetul mijlociu poti sa fii si deportat. Nu ai voie sa mai mergi in spatii publice importante odata ce ai fost prin injurand, nu ai voie sa blestemi in spatiul virtual. Si pe WhatsApp daca folosesti emoji care transmit o injuratura poti sa faci inchisoare, sa fii deportat sau sa platesti amenzi foarte mari.

Blestemele in public sunt ilegale in Australia. Si daca nu e vorba de injuraturi auzim blesteme in public. Australia e foarte dura in privinta unui astfel de comportament si are si o legislatie pentru a pedepsi pe oricine are curajul sa blesteme in locuri publice. Australienii tin mult la limbaj si la cei care vin la ei in tara si cauta sa ii fereasca de orice neplaceri. Sunt sanctionati atat turisti care incalca legea, cat si cetatenii cu rezidenta stabila acolo.

