Logodna artei și zborului la Aeroportul din Iași

Iașii, încă din veacul al XIX-lea, s-au deschis spre splendorile artei sculpturale. Diriguitorii și intelighenția Moldovei acelor vremuri întemeietoare au înțeles, în efortul de sincronizare cu Vestul, că tridimensionalul, prin creații ale magnificenței, poate da grandoare cetății, capitalei principatului moldav. În prima jumătate a secolului invocat, Grădina Copou a primit o asemenea podoabă, „Obeliscul cu lei”, Monument al Regulamentului Organic, operă a celui care a fost în multe privințe un deschizător de drumuri, un înnoitor, marele spirit enciclopedist Gheorghe Asachi. Acestui început i-au urmat în curgerea timpului, una seculară, ansambluri sculpturale care sporesc „corola de minuni” a așezării, ce este unul din cele mai bogate tezaure de gen din cuprinsul național. Să amintim de măreața statuie ecvestră a lui Ștefan cel Mare, din fața Palatului Culturii, glorificând, într-o aură de mit, legendarul personaj istoric, ori de întruchiparea sculpturală a lui Miron Costin, luminoasa figură cărturărească de statură europeană, destin tragic, sacrificial, revelat măiestrit de autorul lucrării, sculptorul Hegel. Multe dintre aceste mirabile plăsmuiri au apărut în peisajul citadin prin ofranda ieșenilor, așa cum e cazul Monumentului lui Mihai Eminescu, cu anvergura exprimând genialitatea celui venerat. Lucrarea este fructul donațiilor publice realizate la inițiativa Ateneului din Păcurari „Toma Cozma”. Într-un târziu i s-a găsit acestei compoziții sculpturale amplasamentul potrivit, cel de lângă Biblioteca Fundațiilor, străjuind marele bulevard al Copoului în urcușul spre Universitate. E un cadru în stare a reliefa grăitor dimensiunile lucrării de Opera Magna, așa cum se cuvenea celui portretizat, întrupare sublimă a geniului național. Îmbogățirea acestui patrimoniu unic a fost și este un proces continuu, cu reușite, dar și eșecuri. Ultima izbândă pe acest tărâm a fost poate cea a lui Iftimie Bârleanu, statuia Mitropolitului Dosoftei, care a devenit un fel de axis mundi pe tipsia parcă nețărmurită a Pieței Palatului.

De câțiva ani asistăm, poate fără să ne dăm seama, la un miracol. Iașii nu mai sunt doar una dintre cele mai bogate incinte de artă sculpturală, ci și loc în care tendințele din acest domeniu a artelor plastice își găsesc un mediu generos de manifestare, de etalare și de creație propriu-zisă. Un sculptor din generația de mijloc a breslei, Vladlen Babcinețchi, a fost fermentul acestei admirabile schimbări de paradigmă. El a reușit să convingă pe diriguitorii Iașilor să susțină temerarul demers de a transforma urbea an de an în scena pe care să se perinde artiștii cei mai reprezentativi ai artei sculpturale din toate generațiile. Și pentru că trebuia, ca să preiau rostirea soresciană, să poarte un nume, i s-a spus „Luna sculptorilor români”. Un eveniment de marcă, unic în spațiul românesc, de o amploare nemaiîntâlnită, pus în scenă de o mână de entuziaști, cu mijloace decente, dar bine chibzuite și eficient cheltuite. Organizatorii acestei manifestări de magnitudine s-au ambiționat să adauge expunerii și actul creației, în care animatorul de vocație, Vladlen Babcinețchi, se exersase la Tomești. Și astfel Iașii s-au transformat în această vară într-un gigant și fremătător atelier de sculptură, desfășurat la Aeroportul Iașilor, poarta de intrare în oraș, o construcție cu volumetrii ce încorporează multe valori sculpturale prețioase. În luna lui Cuptor, sub egida Muzeului de Literatură, Aeroportul a găzduit o Tabără de Sculptură ce a reunit sculptori români de pe tot cuprinsul țării și din diaspora. Lucrarea lor a fost una rodnică, într-o căutare a unei rostiri consonante cu ceea ce reprezintă o aerogară, o înfrățire a cerului și pământului. S-a săvârșit în atmosfera aceasta de o factură specială ca de perpetuum mobile, o logodnă între fascinantele forme sculpturale, gata parcă să se înalțe, și zborul, ce-i pecetea porții acesteia, devenită emblemă a cetății. Sculpturile migălite timp de săptămâni aşază în acest topos inefabilul, ce capătă valențe de pecete. Și iată fapta acestor meșteri ai tridimensionalului românesc.

Opera sculpturală a timișoreanului Bogdan Nueleanu, ce poartă titlul unei expresii din Seneca, mai precis din scrierea acestuia „Hercule furios”, „Per aspera ad astra”, este plăsmuirea unui virtuoz al modelării metalului. Inoxul, bronzul, oțelul ies prin imaginația și măiestria sa din anorganic și nemișcare și se însuflețesc, transmit gânduri și sentimente, pe care meșterul le-a inseminat în lăuntricitatea materiei, poftindu-le să se exprime. Cu o prețioasă experiență de exercițiu în mediu industrial, după o școlire academică, Bogdan Nueleanu, a făcut pasul spre alchimia actului creator, săvârșind geneza. Imaginația sa efervescentă e dublată de o bună stăpânire a meșteșugului. Dalta e, în cazul lui, aparatul de sudură. Îl mânuiește aidoma unui dirijor de clasă, care imprimă baghetei virtuți magice. Extraterestrul conceput de el la Iași, în tabăra de sculptură de la Aeroport, aspiră, deși știe că nu e ușor, ci anevoios, să zboare, luând cu el rotundul pământesc spre Lumina celestă. Și cu siguranță, fie și pe căi ocolite, va ajunge la stele.

Costin Ioniță, cel care s-a format sub înrâurirea a doi magiștri astrali, Napoleon Tiron și Vasile Gorduz, merge pe urmele lor, cercând și reușind să fie necanonic, sau mai bine zis impunând propriul canon. La ediția din 2024 a Lunii sculptorilor români, Costin Ioniță a venit la Iași cu o lucrare care a incitat spiritele, a stârnit polemici, dar, totodată, a zdruncinat prejudecăți și a invitat la reflecții. „Hidra” a avut efectul unui reactiv ideatic. În acest an, în tabăra de la Aeroport, Costin Ioniță ne invită tot la meditație. Lucrarea lui, „Stigmat”, e alegorică și poate fi deslușită în multe chei hermeneutice. Într-un registru piciorul acesta, care apasă pe o coloană megalitică, poate fi interpretat ca un stigmat. Omul, călcând, strivește „corola de minuni a lumii”, după rostirea blagiană. Dar, de ce nu?, gândul nostru poate zbura și spre pasul acela mitic al astronautului Armstrong, care, pășind pe lună, exclamă, un pas mic, dar unul mare pentru omenire. Sculptura lui Costin Ioniță continuă să fie provocatoare ideatic, încântătoare ca limbaj plastic. În viziunea sa semnul devine semnificant, uneori poetic, alteori epic sau dramatic.

Petre Virgil Mogoșanu, craioveanul cu ucenicii parcă gorkiene, aidoma pribeagului Panait Istrati, cu prelungi și benefice stagii de lucru în Grecia și Italia, este fascinat de neastâmpărul materiei și doritor să-i eternizeze nu doar „schimbarea la față”, ci și metamorfoza lăuntrică, a miezului, adică aceea de substanță. Și o face meșterind, adică cioplind piatra, materialul predilect de lucru, spre a da chip acestei mișcări a neutronilor nevăzuți. Duritatea stâncii nu-l inhibă, ci dimpotrivă îi stimulează spiritul scormonitor și dexteritatea meșteșugului, în năzuința esențializării, prag în care creațiunea viază. „ Materia în mișcare”, cum se numește lucrarea sa migălită în tabăra de la Aeroportul din Iași, pare, în modelajul său unduios, un fuzelaj de pasăre a văzduhului, gata să se înalțe spre tării.

Vladlen Babcinețchi, spiritul proteic al acestui sobor sculptural, etalează și virtuțile sale de creator original în tridimensional. „Nautilus”, creațiunea lui din inox, izvodită în zilele taberei de la Aeroportul Iași, se înscrie într-o direcție în care s-a manifestat cu pregnanță artistul, aceea a revelării proporției de aur, regula sacră căreia i se supun prin dicteu divin creatorii. Varianta aceasta a sculpturii „Nautilus” te poartă cu gândul la „Zburătorul” mitologic al lui Ion Eliade Rădulescu. Mitologia, sub semnul căreia se aşază lucrarea, este însă a vremii în care trăim. Omul, în această inspirată transpunere sculpturală, este un „Înaripat”. Își desface aripile de fluture să cuprindă și să îmbrățișeze întreg universul. E înfipt cu rădăcinile în pământ, dar gata să se desprindă, plutind către cupola cerească într-o o atingere de înger.

Florin Magda, ieșit din „mantaua” școlii clujene, trăitor la Alba Iulia, e un promotor al totemurilor în metal. Sculpturile sale, cu polizări străluminătoare, de artizan tenace și iscusit, au vibrații metaforice. Nu sunt ceea ce ar lăsa să se întrevadă denumirea lor, ci se încarcă de o noimă nebănuită, de un înțeles care le conferă o nouă identitate. E și cazul acestui „Bumerang”, pe care Florin Magda l-a meșterit orfevru în orele de febră creatoare din tabără de la poarta aeriană a Iașilor. Pare acel obiect din arealul australian, însă ghintuirea cu vârfuri ca de săgeată fac din „ Bumerang” și o armă ucigătoare. Avem însă de a face cu o operă aperta. O privești și îți poți imagina o elice de avion, care taie ca o vâslă necuprinderile oceanului cosmic. Încălecând-o, înghiți distanțele nehotărnicite ca Făt-Frumos în lupta sa biruitoare cu Zmeul.

Vlad Tenu, arhitectul londonez, a cărui primă școlire în arhitectură s-au petrecut la Iași, e o natură bivalentă, sau mai degrabă simbiotică. El practică arhitectura, apelând la valorile plastice ale artei tridimensionalului, dar se manifestă cu aplomb și în sculptură, în care fructifică spațialitatea și volumetriile arhitecturale. Transpare această mișcare de vase comunicante și în realizarea sa sculpturală din cadrul Taberei de la Aeroportul din Iași. „Infinity” a botezat el sculptura sa din corten (oțel), care aduce cu o replică, în manieră proprie, a „Coloanei fără de sfârșit” al lui Constantin Brâncuși. În viziunea aceasta s-a recurs la o întrupare a zborului spre infinit prin două structuri care se îmbrățișează, zvâcnind spre înalturi. Sunt două fuioare metalice, cu tușeuri de cașmir, care se răsucesc și suie, însulițând cerescul acoperământ.

Dumitru Verdianu, basarabeanul de la Ungheni, viețuind întru bucuria cioplirii pietrei la Viena, ne propune să scoborâm, prin lucrarea sa „Echilibru”, în vârstele aurorale ale umanității. E un mesaj subliminal în aceste chipuri de la începuturile lumii, acela al privirii către Susul cel mai de Sus. E căutarea Luminii izbăvitoare, care definește toate strădaniile omului de-a lungul mileniilor de a se desprinde de pământ și de a căpăta aripi să zboare. Modelajul arhaizat, păstrarea asprimii pietrei, e un demers deliberat al sculptorului întru păstrarea duhului cel vechi, care colindă făpturile cuceritorilor aerului de azi și din toate timpurile.

Și astfel, începând din această vară, se intră în Iași pe poarta sa aeriană, de o spectaculoasă modernitate, nu doar pe aripile păsărilor văzduhului, ci și pe cele ale artei. Splendoarea sculpturii se logodește aici cu ce a zborului, invitând să-i urmeze exemplul și alte instituții ale capitalei Moldovei.

Grigore Ilisei este scriitor, critic de artă şi publicist

