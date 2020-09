Lopetegui: Ca să învingi Bayern trebuie să faci un meci epic, iar noi nu am reuşit acest lucru

"Niciodată nu e uşor să pierzi, mai ales că am avut ocazia de a câştiga, în special în minutul 88, dar nu am ştiut să profităm. Iar ei au marcat în momentul în care simţeam că sunt cel mai puţin periculoşi. Dar sunt foarte mândru de jucătorii mei. Aveam nevoie de un meci epic pentru a învingem Bayern şi nu am reuşit să-l facem", a spus Lopetegui.

Echipa Bayern Munchen, deţinătoarea Ligii Campionilor, a câştigat Supercupa Europei pentru a doua oară în istoria sa, după ce a învins, joi, la Budapesta, cu scorul de 2-1, după prelungiri, formaţia FC Sevilla, deţinătoarea Ligii Europa. La finalul celor 90 de minute, scorul a fost egal, 1-1. Pentru Bayern Munchen au marcat Goretzka '34 şi Javi Martinez '104, iar pentru FC Sevilla a punctat Ocampos '13 (penalti).