SPORT

Lotul naţionalei de tineret pentru meciurile cu Kosovo, de la Iași, şi din San Marino

De Redacția
vineri, 29 august 2025, 17:03
Naţionala de tineret a României începe în luna septembrie drumul către EURO 2027, cu meciurile din preliminarii împotriva reprezentativelor din Kosovo şi San Marino. Selecţionerul Costin Curelea a anunţat vineri lotul pentru cele două confruntări, scrie news.ro.

Programul partidelor:

Vineri, 5 septembrie, ora 18:30: România U21 – Kosovo U21 (Stadion „Emil Alexandrescu”, Iaşi)

Marţi, 9 septembrie, ora 21:30: San Marino U21 – România U21 (San Marino Stadium, Serravalle)

Ambele meciuri vor fi transmise live pe PRO ARENA & VOYO.

Lotul convocat de Curelea:

Portari

Ştefan Lefter (Universitatea Cluj), Vlad Rafailă (Real Betis | Spania), Codruţ Sandu (Corvinul Hunedoara);

Fundaşi

Tony Strata (Vitória Guimarães | Portugalia), David Maftei (Farul Constanţa), Matteo Duţu (AC Milan | Italia), Răzvan Paşcalău (Dinamo), Mario Tudose (CFC Argeş), Robert Jălade (Sevilla | Spania), Antonio David (Internazionale Milano | Italia), Kevin Ciubotaru (FC Hermannstadt);

Mijlocaşi

Eduard Radaslavescu (Farul Constanţa), Mihnea Rădulescu (Universitatea Craiova), Alexandru Musi (Dinamo), Ştefan Bană (Oţelul Galaţi), Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), Cristian Mihai (Dinamo), Cătălin Vulturar (Rapid), Alin Boţogan (Petrolul), Luca Szimionaş (Hellas Verona | Italia);

Atacanţi

Rareş Burnete (Juve Stabia | Italia), Atanas Trică (Universitatea Cluj), Ioan Vermeşan (Hellas Verona | Italia).

