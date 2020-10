Lovitură grea pentru Poli Iaşi: Trei jucători au fost testaţi pozitiv cu coronavirus

Poli Iaşi a decis să facă joi o retestare a componenţilor lotului şi stafului tehnic şi administrativ pentru a îndepărta orice risc. Rezultatele au fost însă pozitive în cazul a trei reprezentanţi ai CSM Politehnica Iaşi - jucători de fotbal, se arată pe site-ul clubului.

"În mod normal ar fi trebuit să ne testăm la finalul săptămânii viitoare, când s-ar fi împlinit cele 14 zile de la precedenta testare. Însă, dat fiind faptul că am avut cazuri pozitive şi că ne preocupă să avem un lot sănătos şi să nu-i punem în pericol pe ceilalţi parteneri de întrecere, am ales să mergem la laborator şi înaintea meciului cu Sepsi. Din nefericire, în contextul epidemiologic în care ne aflăm, în care răspândirea virusul SARS-CoV-2 se face şi la nivel comunitar, am primit şi rezultate pozitive", a declarat preşedintele grupării, Ciprian Paraschiv.

Clubul a informat autorităţile cu privire la rezultatele testării şi asteaptă deciziile privind desfăşurarea activităţii la Poli Iaşi.