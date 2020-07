Lovitura lui Mircea Lucescu

Dinamo Kiev a anunţat ieri oficial numirea antrenorului Mircea Lucescu la conducerea tehnică a echipei, în locul lui Oleksii Mihailicenko.Lucescu a semnat un contract valabil două sezoane. „Vreau să-l prezint pe Mircea Lucescu, unul dintre cei mai buni antrenori din lume. Sper că odată cu sosirea echipei sale tehnice, tradiţiile câştigătoare ale echipei Dinamo Kiev vor fi reînviate, el va obţine multe trofee, iar fanii îl vor evalua pe Mircea în funcţie de rezultatele sale”, a declarat Igor Surkis, patronul clubului. „În primul rând, mi-a fost dor de Ucraina. Am vrut să mă întorc în această ţară, unde am avut succese. Aici am avut o relaţie foarte bună cu fanii. Sunt recunoscător că am venit în club cu mare tradiţie şi cu jucători talentaţi. Şi sunt sigur că împreună vom lucra rodnic. Sunt recunoscător pentru încrederea pe care mi-a acordat-o preşedintele clubului, precum şi fanilor”, a declarat, la rândul lui, Mircea Lucescu, potrivit site-ului oficial al echipei Dinamo Kiev. Potriivt presei ucrainene, Lucescu va primi trei milioane de euro pe sezon

Dinamo Kiev a terminat campionatul Ucrainei pe locul 2, la 23 de puncte de campioana, Şahtar Doneţk. Lucescu a antrenat ultima dată naţionala Turciei, pe care a părăsit-o la 11 februarie 2019. De asemenea, el a pregătit între 2004 şi 2016 rivala echipei Dinamo Kiev, Şahtior Doneţk.