Lovitură pentru autostrăzile din România. Grindeanu: Cel mai prost an

Grindeanu (PSD) a susţinut apoi că, atunci când a preluat mandatul de ministrul al Transporturilor, în 2021 nu era niciun kilometru de autostradă dat în folosinţă.

"Apropo de starea a ceea ce am găsit, să ştiţi că nu a fost un an foarte bun, 2021. În momentul când am preluat, nu era niciun kilometru dat în folosinţă... Asta nu înseamnă s-au dat până la final 30, nu că *A venit Grindeanu şi s-au mai dat 30*.", a spus el.

"Când am preluat acest portofoliu, în noiembrie, pe anul 2021 nu fusese dat niciun kilometru de autostradă în folosinţă. Este cel mai prost an. S-a reuşit pe final, aşa un heirup, cu Sebeş - Turda, lotul 2.", a explicat ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu.

Sorin Grindeanu a atras atenţia asupra faptului că "toată lumea ştie starea în care se află infrastructura".

"Am evitat şi nu vreau, în momentul în care te duci undeva să vorbeşti despre moşteniri grele... Nu e cazul! Toată lumea ştie, nu trebuie să spun eu, starea în care se află infrastructura."