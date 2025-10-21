Lozinca alianței PSD-AUR: Să tăiem copacii, nu numărul de bugetari

Pe zi ce trece, PSD renunță la aparențele de partid european, cu valori pro-occidentale asumate, și revine la retorica naționalist-ceaușiștă care i-a asigurat succesul electoral după Revoluție. Ne îndreptăm spre un PSD din epoca Dragnea, compatibil „la zecimală” cu extremismul izolaționist promovat de AUR.

„Curentul electric e mai important decât cuibul unei păsări”, perora cu patru ani în urmă senatorul Daniel Zamfir. Săptămâna trecută, dorința pesedistului a devenit lege. Cu spijinul masiv al parlamentarilor AUR, Camera Deputaților a întors un proiect legislativ blocat la Senat și a dat undă verde construcțiilor de hidrocentrale în arii naturale protejate. Ministrul Mediului Diana Buzoianu (USR) a acuzat că actul normativ „va distruge păduri extraordinar de valoroase din țară pentru generații întregi de acum încolo”. Daniel Zamfir a preluat din discursul „suveranist” marca Orban/Simion – „ONG-urile frânează dezvoltarea României”. Și uite așa, „băieții deștepți” din energie aciuați PSD și topoarele suveraniste de la AUR vor continua să măcelărească pădurile, cum o fac de 35 de ani, prostindu-i pe creduli că austriecii sunt de vină. Rămâne de văzut dacă legea va trece neobservată prin Palatul Cotroceni, cu un șef de stat care și-a făcut stagiatura ca activist de mediu, dar speța confirmă un adevăr încă șoptit – PSD și AUR împărtășesc un ADN comun, e o chestiune de timp până își vor oficializa legătura de sânge.

„Un loc de muncă la stat e mai important decât un loc de muncă la privat.” Pe asta n-a spus-o nimeni, dar o gândesc toți pesediștii, și probabil mulți peneliști. Sunt acuși două luni de când Ilie Bolojan se chinuie să treacă prin coaliție măsurile de reformă în administrația locală, inclusiv concedieri în zona funcționărimii, iar PSD blochează orice decizie. Așa cum am mai scris, o epurare masivă a bugetarilor cu carnet de partid reprezintă un pericol existențial pentru partidul lui Grindeanu, iar acest proiect nu are cum să treacă în forma dorită de Bolojan. Va fi măcelărit la fel ca pădurile, adus la nivel de „ciot”, sau nu va deveni lege. Pentru PSD nu există altă variantă. De observat însă cum George Simion, care în campania electorală promitea că va da afară 500.000 de bugetari, „paraziții de administrația locală și centrală”, acum nu suflă o vorbă. Știe că mulți „paraziți” l-au votat, a înțeles că nu poate guverna decât alături de „paraziții” PSD-ului.

Săptămâna trecută, liderul AUR a declarat la Realitatea Plus că este dispus să „construiască” o guvernare „românească” alături de PSD. Și tot săptămâna trecută, Sorin Grindeanu a cerut scoaterea termenului „progresist” din statutul partidului. În locul sintagmei eliminate, partidul se va declara un promotor al valorilor „naționale, religioase, tradiționale”. Nu e clar de ce pesediștii au mai pierdut vremea cu detalii și n-au preluat cu copy paste pe de-a-ntregul statutul AUR.

Europarlamentarul Vasile Dîncu, unul dintre ideologii PSD, recunoștea în weekend că o colaborare cu AUR nu mai poate fi exclusă, dar preciza că nu vede posibil un astfel de parteneriat înainte de alegerile din 2028. Iar în trei ani, sublinia sociologul, AUR se poate schimba și deveni un partid frecventabil. În realitate, lucrurile stau fix pe dos. Pe zi ce trece, PSD renunță la aparențele de partid european, cu valori pro-occidentale asumate, și revine la retorica naționalist-ceaușiștă care i-a asigurat succesul electoral după Revoluție. Ne îndreptăm spre un PSD din epoca Dragnea, compatibil „la zecimală” cu extremismul izolaționist promovat de AUR. Iar metamorfoza pare astăzi foarte rapidă, puțin probabil ca parteneriatul să fie oficializat abia peste trei ani.

