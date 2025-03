Lucescu, deocamdată. Și cu bune, și cu rele

Eșecul tricolorilor în meciul cu Bosnia-Herțegovina a căzut ca o lovitură de ciocan peste acalmia idilică care s-a așternut peste echipa națională după aventura germană și, mai ales, după numirea lui Mircea Lucescu. Federația a știut ce face, iar venerabilul Luce a întins o mână. Parafrazând un refren nouăzecist prăfuit, a fost adus un selecționer pentru liniștea noastră pentru că Edi Iordănescu, creatorul așa-zisei generații de suflet, a încurcat borcanele de la Casa Fotbalului cu demisia sa învăluită în mister. Recapitulând: la Euro ne-am calificat de pe primul loc, am depășit stagiul grupei, ne-am recâștigat suporterii, etc. Ce pohtă ne-a mai rămas de pohtit? Calificarea la Mondiale, după 28 de ani, niște mondiale gigadimensionate, unde – dacă ajungi – poți să faci treabă bună cu alde Iran, Mali sau Noua Zeelandă. Mai greu este de ajuns acolo, dar cu puțin noroc, se poate. Iar Lucescu era exact ce ne trebuie, conform FRF, adică un selecționer care nu poate fi criticat având în vedere prestigiul și istoricul său incontestabil. Și a venit Lucescu, cu sfătoșenia sa, am câștigat – cum-necum – grupa de Liga Națiunilor, obținând y compris o șansă în plus de calificare la Mondiale.

Lucescu a mers pe calea prudenței, care i-a mers, dar nu în totalitate. Ca simplă opinie, e greu de crezut că marele antrenor ar mai fi acceptat postul la națională, dacă ar fi fost o treabă de pornit de la zero. Lucescu s-a fript în Turcia unde a crezut că face reconstrucție. N-a făcut, poate nu din vina bașkanilor, ci a fotbalului de astăzi, care îngreunează până la dispariție construcțiile de echipe reprezentative. Nea Mircea a lăudat tot ceea ce a făcut antecesorul Edi Iordănescu, pornind pe șablonul minimei ajustări. Din acest motiv, întărirea acestui nucleu „de suflet” a fost sublimă, dar absentă cu desăvârșire, în campania „Liga Națiunilor”, deși taman atunci trebuia acționat, la meciuri cu adversari modești cărora nu le-a fost rușine obrazului să ne pună probleme. Cei care vorbeau de noroc, de Kosovo, de Lituania și de alte d-astea, n-au avut sorți de izbândă și obsesia SUA-Canada-Mexic s-a augmentat după tragerea la sorți a preliminariilor, din nou norocoasă.

Și uite-așa a apărut, parcă de nicăieri, lovitura Gigovic, care a schimbat multe. Nu contează că a fost ghinion destul (am avut până atunci destul noroc!), nu contează grava eroare de arbitraj a brigăzii olandeze, nu contează seria de accidentări care a bântuit lotul tricolor, contează că marota federală, „Lucescu nu poate fi criticat”, s-a fâsâit ca un balon înțepat cu acul. E rău așa? Nu e rău, nu e nici lezmajestate, nici erezie, nici sacrilegiu. Este pur și simplu normal ca însuși marele Luce să poată fi criticat. Anormal este că unii critici, lipsiți de bun-simț, aduc în balanță cei 80 de ani ai lui Lucescu, contraziși de energia pe care se zice că o degajă chiar la această venerabilă etate. Dând la o parte mitocăniile, observate mai mult pe rețelele sociale, ajunge să ne întrebăm ce i se reproșează selecționerului și cum poate fi contrazis.

Marea găselniță a criticilor de tastatură este cazul Louis Munteanu, jucător care ar fi fost selecționat dacă Lucescu ar fi știut dinainte că Bîrligea va deveni indisponibil. Se pare că presupunerea că atacantul de la Cluj ar fi fost cedat la tineret ca urmare a unei înțelegeri cu Daniel Pancu, nu se confirmă, ultimul negând varianta. Dar Mircea Lucescu știe când să apese pedala. Poate că șefii de la CFR l-ar fi preferat pe Louis la rampă, în perspectiva unui viitor „deal”, dar dacă cei interesați l-ar fi văzut pe Louis în meciul tineretului cu Olanda s-ar fi făcut praf orice urmă de „deal”. E adevărat, preferatul Drăguș a ratat enorm, dar s-a văzut că a pus osul. În plus, ideea că „naționala trebuie să conțină cei mai în formă jucători la ora H” este o himeră, chiar dacă o construcție a unui grup se face foarte greu în condițiile actuale. Un exemplu bun este Mitriță, cerut cu pumnul în masă pe vremea lui Edi. Lucescu i-a arătat încredere, îl menține în grup, dar titularizarea sa nu s-a produs încă.

Din păcate, considerăm că Mircea Lucescu a greșit când i-a arătat cu degetul în public pe Mihai Popescu, pe Șut sau chiar pe Drăguș, pe mâna cui a mers și în San Marimo. Selecționerul are tot dreptul să-și muștruluiască ciracii cât vrea, dar la vestiar. Astfel de aprecieri în văzul lumii nu fac bine nici echipei în ansamblu, nici jucătorilor și parcă știm că ilustrul antrenor are faima unui bun pedagog și posesor de mult tact.

Apoi, Lucescu, parcă uitând aprecierile elogioase despre grupul sufletist construit de Edi, aruncă acum săgetuțe spre familia Iordănescu, declarând că naționala a fost salvată la Euro de noroc, de forma portarilor etc. Ori, cu toată stima pentru Lucescu, dacă toată această construcție a fost superficială și conjuncturală, cum se explică fidelitatea în amănunțime față de nucleul cel ocrotit de portari și de Fortuna?

Rândurile de mai sus nu sunt nici măcar critice, ci doar simple ridicări de sprâncene. Cu toată nedreapta lucrare a timpului, cu toate hachițele inerente, octogenarul Mircea Lucescu nu-și vede pus prestigiul în pericol, fiindcă e imposibil. El vrea să califice naționala asta la Campionatul Mondial. Și cred că în sinea sa știe bine unde a greșit. În eventualitatea că a greșit.

