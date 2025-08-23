Lucescu și Iordănescu au fost cu ochii pe Poli pe stadionul „Iordănescu”, unde Voluntari a fost foc și pară pe arbitraj. Rezultate și clasament, cu Iașul la două puncte de play-off

Politehnica Iași s-a confruntat astăzi, de la ora 13:00, la Voluntari, cu echipa locală FC. Ziarul de Iași vă prezintă câteva știri legate de meciul care s-a încheiat cu rezultatul de 0-0.

Partida de pe stadionul „Anghel Iordănescu” a atras mai multe VIP-uri, în frunte cu selecționerul actual al României, Mircea Lucescu, și un fost antrenor al tricolorilor, Iordănescu senior, cel care dă numele arenei din Voluntari. Lucescu a stat lângă președintele Consiliului Director al Politehnicii, Cornel Șfaițer, cei doi fiind de mulți ani în relații amicale.

La meci a fost prezent și secretarul general al Federației Române de Fotbal, Gabriel Bodescu.

Oaspeții au fost încurajați, din nou, de un grup consistent de suporteri, care au dominat în multe momente fondul sonor.

Gazdele, foc și pară pe arbitraj

Cu toate că meciul nu a fost foarte dur, arbitrul a arătat nu mai puțin de 14 (!) cartonașe galbene, câte șapte de fiecare parte. Câte șase jucători de la echipele care s-au confruntat, precum și antrenorii celor două echipe, Florin Pîrvu și Anthony „Tony” Sa Silva, au fost avertizați.

FC Voluntari a fost foc și pară pe brigada de arbitri. Ilfovenii au considerat că în minutul 9, când Ghindovean l-a lovit pe Guțea peste picior, jucătorul de la FC căzând ușor, trebuia acordat penalty. O nouă cerere de lovitură de la 11 metri a gazdelor, refuzată, a apărut în minutul 85.

Nervii lui Pîrvu au cedat în minutul 4 al prelungirilor, când golul lui Pițian a fost anulat pe motiv de ofsaid. Autorul pasei decisive, Crișan, nu a fost însă în ofsaid când asistentul Toma a ridicat fanionul. În aceeași fază, cu câteva momente înainte, Crișan fusese în poziție de ofsaid, însă asistentul nu a semnalizat nimic, existând dubii legate de influențarea jocului de către jucătorul de la Voluntari.

Două meciuri în Copou

Intrat la pauză, Ofori a debutat la Poli, care a avut ca rezerve neutilizate pe Niga, Olaru, Șeroni și Dr. Iancu.

Portarul Iașului, Jesus Fernandez, le cunoaște foarte bine pe gazde, unde a jucat din 2022 până în 2024, când a venit la Politehnica.

Imediat după meci, Poli a plecat spre casă, cu autocarul, pentru a pregăti meciurile de săptămâna viitoare cu Petrolul Ploiești (partidă din play-off-ul Cupei României, care va avea loc miercuri, de la ora 19:00) și CSM Slatina (joc din runda a V-a a campionatului, programat sâmbătă, la ora 11:00).

Ambele dispute vor avea loc în Copou.

Rezultatele etapei

Iată rezultatele înregistrate până acum în etapa a IV-a a Ligii a II-a de fotbal:

CSC Șelimbăr – Sepsi Sfântu Gheorghe 0-2

Metalul Buzău – Corvinul Hunedoara 0-1

CSC Dumbrăvița – ASA Târgu Mureș 2-3

AFC Câmpulung Muscel – FC Bihor 2-1

Steaua București – ACSM Reșița 2-1

Ceahlăul Piatra Neamț – CS Dinamo București 3-0

FC Bacău – Concordia Chiajna 1-1

Gloria Bistrița – CS Tunari 2-2

CSM Slatina – CS Afumați 0-2

Runda se încheie mâine, când se va disputa duelul dintre Olimpia Satu Mare și Chindia Târgoviște, care va începe la ora 12:00.

În clasament, pe pozițiile care duc în play-off sunt ASA, Steaua, Corvinul, Voluntari (fiecare cu 10 puncte), Reșița și Bihor, care au un punct mai puțin. Poli e pe VIII, cu 7 puncte, tot atâtea câte au Chiajna (locul VII) și ocupantele pozițiilor IX și X, Afumați și, respectiv, Ceahlăul.

