Luciana Antoci a predat în această după-amiază mandatul de șef al ISJ. „A trebuit să găsesc soluții la un context educațional absolut necunoscut: pandemia”

Joi, 6 martie, a fost organizată o conferință de presă la ISJ Iași, cu privire la încheierea mandatului ca inspector școlar general al Lucianei Antoci.

Întrebată cine va prelua șefia Inspectoratului Școlar, aceasta a spus că nu poate oferi încă un răspuns, întrucât „inspectorul școlar general este numit prin ordin de ministru”.

Aceasta spune că sistemul educațional din județ a evoluat în timpul mandatului său, care a început în anul 2021. În acest sens, la conferința de presă de joi, 6 martie, a prezentat un raport cu activitățile din perioada 2021-2025 .

„Categoric a evoluat sistemul de învățământ din județ în timpul mandatului meu. Raportul pe care vi l-am prezentat vine cu date certe în acest sens. Mă refer aici la evoluție și din perspectiva infrastructurii educaționale, care a crescut semnificativ din perspectiva dotărilor – nu pentru că am fost eu inspector școlar general, ci pentru că Programul Național de Redresare și Reziliență a deschis linii de finanțare foarte importante în acest sens. Ceea ce am putut să fac eu și echipa pe care am condus-o a fost să mobilizăm școlile, să le încurajăm să deschidă astfel de linii de finanțare, să intre în programe destinate, în așa fel încât să beneficieze de fonduri foarte consistente. Avem dotări istorice la Iași, după cum rezultatele elevilor, ale profesorilor, ale directorilor sunt, de asemenea, emblematice din perspectiva creșterii calității actului educațional”, a completat fosta șefă ISJ.