Lucruri pe care trebuie sa le cunosti inainte de a cumpara un seif pentru locuinta

Alegerea seifului potrivit pentru pastrarea in siguranta a obiectelor de valoare din casa, poate fi uneori o sarcina dificila. Seifurile ofera mai multe tipuri de protectie si trebuie alese in functie de necesitati si caracteristici. Cele mai importante lucruri de luat in considerare atunci cand selectezi un seif pentru casa sunt dimensiunea, tipul de protectie pe care il cauti si - desigur - pretul.

De ce dimensiune ai nevoie?

In primul rand, trebuie sa iei in considerare ce fel de obiecte de valoare doresti sa pastrezi in seif. Acestea vor determina dimensiunea de care ai nevoie. Cele mai frecvente dimensiuni pentru seifurile instalate in casa sunt cuprinse intre 25 si 40 cm. Desigur, daca trebuie doar sa depozitezi cateva documente importante, poti alege un seif chiar mai mic. Acestea arata de obicei mai mult ca niste casete de valori care au sistem de blocare cu cheie si sunt foarte usor de transportat, chiar si in vacanta.

Ce documente ar trebui sa pastrezi in seif?

Unul dintre principalele motive pentru care oamenii cumpara seifuri pentru casa este acela de a proteja cele mai importante documente. Dintre documentele care ar trebui sa fie pastrate in siguranta in seif fac parte urmatoarele:

• Certificatele de nastere

• Pasapoarte

• Testamente

• Titluri de casa si de masina

• Polita de asigurare

• Declaratii fiscale

Pe langa documente, exista si alte lucruri pe care ar trebui sa le depozitezi in seif, pentru o protectie suplimentara. Acestea includ:

• Bani pentru situatii de urgenta

• Bijuterii

• Colectii (cum ar fi monede sau timbre)

• Chei de rezerva

• CD-uri sau hard disk-uri externe cu informatii sau imagini importante

Ce fel de protectie cauti la un seif?

Urmatorul aspect pe care trebuie sa-l iei in considerare in ceea ce priveste seiful pentru locuinta, este protectia pe care o poate oferi in caz de incendiu, inundatie si efractie. Iata de ce trebuie sa tii cont atunci cand alegi un anumit model de seif:

Seif cu protectie antifoc

Multi oameni achizitioneaza seifuri pentru ca isi fac griji cu privire la ce s-ar intampla cu obiectele lor de valoare daca ar izbucni un incendiu in casa. Din acest motiv, seifurile sunt evaluate pe baza rezistentei lor la foc.

Clasa de securitate antifoc arata cat timp poate rezista seiful la o anumita temperatura. In general vorbind, o protectie de 60 de minute ar trebuie sa fie suficienta pentru majoritatea oamenilor. Cu toate acestea, daca esti deosebit de ingrijorat de pastrarea documentelor in conditii de siguranta in cazul unui incendiu in casa, poti gasi seifuri cu un grad mai mare de securitate antifoc, insa acestea sunt mai costisitoare.

Seifuri antiefractie

Un alt motiv pentru care oamenii cumpara un seif, este acela de a-si proteja cele mai valoroase bunuri in caz de efractie. Evident, in acest caz, cu cat seiful este mai greu, cu atat este mai putin probabil ca un hot sa il poata ridica. Desi este posibil ca un hot sa incerce sa patrunda in seif, acest lucru consuma mult timp si necesita de obicei niste instrumente speciale. Este mai probabil sa incerce sa iasa cu seiful din casa si sa-l deschida in alta locatie. Asadar, achizitionarea unui seif care ar fi dificil sau imposibil de transportat de catre o singura persoana, este cea mai buna alegere. De asemenea, daca doresti o protectie suplimentara impotriva efractiei, cauta un seif care se fixeaza in podea - multe modele au aceasta optiune.