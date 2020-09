Ludovic Orban la Iași: „Cele mai mari proiecte de investiții pe următorii 10 ani se vor face în Moldova” (P)

În cadrul unei dezbateri privind problemele cu care se confruntă Iașul și regiunea Moldovei, acesta a declarat:

„Eu nu pot să înțeleg de ce PSD care a avut ca fief atâta timp, în 30 de ani, Moldova, beneficiind de încredere și de speranțele oamenilor, a putut să își bată joc într-un asemenea hal de ieșeni și de moldoveni în general”, iar „în ceea ce ne privește, știm câteva lucruri simple, Iașul, Moldova, au nevoie de dezvoltare economică, au nevoie de investiții, au nevoie de o dinamică economică și de o susținere reală din partea guvernărilor de la București și, din punctul nostru de vedere, așa se va întâmpla. O să vă spun că cele mai mari proiecte de investiții pe următorii 10 ani se vor face în Moldova”, a menționat acesta.

Prim-ministrul României a subliniat importanța conectivității Iașului la rețeaua europeană de infrastructură de transport:

„Principala problemă a Moldovei este conectivitatea, faptul că trebuie să fie conectată la toate rețelele europene de transport. Pentru ca investițiile să treacă munții, este nevoie de această conectivitate care a întârziat prea mult. Nu se poate ca în 30 de ani să nu construiești o autostradă care să facă legătura între Iași și infrastructura de transport europeană”, a menționat Ludovic Orban, precizând și că „nici măcar Bucureștiul nu este legată printr-o autostradă de infrastructura de transport europeană și a trebuit să vină Partidul Național Liberal la guvernare ca să putem obține, în sfârșit garanția din partea Comisiei Europene că va finanța tronsonul lipsă”.

Un alt aspect subliniat de acesta a fost că Autostrada Unirii poartă această denumire pentru că ea trebuie să continue până la Chișinău.

Orban a explicat etapele de realizare ale celor trei autostrăzi care vor conecta Moldova

”Situația pe fiecare tronson de autostradă dintre autostrăzile Moldovei. În ceea ce privește Autostrada Unirii, Târgu Mureș - Iași - Ungheni, pe tronsonul Târgu Mureș - Târgu Neamț avem contract de realizare a studiului de fezabilitate și avem ca obiectiv adoptarea indicatorilor tehnico-economici până la data de 1 iulie 2021. În ceea ce privește realizarea tronsonului Târgu Neamț - Iași - Ungheni, este lansată licitația pentru stabilirea câștigătorului și semnării contractului pentru revizuirea studiului de fezabilitate și realizarea proiectului tehnic pentru acest tronson de autostradă. Vreau să vă readuc aminte că acest tronson de autostradă era băgat în faimosul pachet de PPP-uri la Comisia de Prognoză și Strategie, care nu avea nici cea mai mică calificare să deruleze proiecte de infrastructură. A trebuit să anulăm tot ce a făcut PSD pentru a bloca aceste proiecte de investiții, să mutăm din nou proiectele la ministerele de linie care au capabilitatea de a manageria aceste proiecte și să pregătim documentațiile pentru intrarea în fazele în care le-am găsit. Deci, în privința tronsonului Târgu Mureș - Iași - Ungheni, este lansată licitația și urmează să se depună oferte şi să se semneze contractul. Obiectivul nostru este să semnăm contractul până la sfârșitul anului. În ceea ce privește A7, pe legătura dintre Ploiești și Siret, există șase tronsoane; pentru toate cele șase tronsoane s-a semnat contractul pentru realizarea studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic. Sunt în diferite faze, e adevărat, A7 va trece pe la Pașcani, A7 asigură legătura dintre județele Moldovei cu Coridorul IV paneuropean, care face legătura între Constanța și Nădlac. În ceea ce privește Autostrada Bacău - Brașov, este semnat şi a început activitatea consorțiul care a câștigat licitația pentru realizarea studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic. În ceea ce privește finanțarea, am gândit finanțarea tronsoanelor în funcție de nivelul de pregătire în care se găsește fiecare tronson. Noi putem să finanțăm fie pe bugetul Uniunii Europene 2021-2027, fie pe Facilitatea pentru Reziliență și Recuperare, cele peste 30 de miliarde de euro, care sunt disponibili pentru România în cadrul Facilității de Reziliență și Recuperare. În ceea ce privește finanțarea diferitelor obiective, cel mai probabil, A7, tronsoanele care sunt cele mai aproape de finalizare se vor finanța prin Facilitatea pentru Reziliență și Recuperare, iar celelalte tronsoane urmează a fi finanțate din bugetul Uniunii Europene 2021-2027, din alocările pentru Programul Operațional Infrastructură Mare”, a declarat premierul Ludovic Orban.

Spitalul regional de Urgență de la Iași este cel mai avansat

Vizita la Iași a inclus și amplasamentul viitorului spital de urgență. Prezent de asemenea, la Iași, ministrul Sănătății, Nelu Tătaru a spus că spitalul regional de urgență de la Iași este cel mai avansat, dintre cele trei care se vor construi în țară. Totodată, premierul Orban a făcut o expunere cu privire la istoricul acestui proiect.

„Am fost pe amplasamentul viitorului spital regional. Aici vă readuc aminte că Partidul Național Liberal a fost cel care a inițiat, a lansat proiectul de realizare a opt spitale regionale moderne, la standarde europene. Încă din 2007 este lansat proiectul. Din păcate, în 2008, Partidul Naţional Liberal nu a mai guvernat şi de atunci, vedeţi şi dumneavoastră că nu s-a mai făcut nimic. Noi, de când am venit, zece luni şi ceva de guvernare, am scos proiectul din sertar, am aprobat indicatorii tehnico-economici. Am semnat contractul de finanțareşi am convins Comisia Europeană să aprobe finanțarea acestui proiect, deci pot să vă spun că avem garanția că acest proiect va fi finanțat din fonduri europene. De asemenea, am pregătit documentația și am lansat licitația pentru semnarea contractului de proiectare și de asistență tehnică, urmând probabil până la sfârșitul anului să semnăm acest contract de proiectare. Am fost pe locul în care va fi Spitalul Regional, pentru a vedea exact amplasamentul şi nu numai amplasamentul spitalului, și toate conexiunile, toate legăturile, pentru că acolo primăria a adoptat un plan de urbanism zonal care prevede o dezvoltare amplă al acelui areal în care este amplasamentul spitalului” a declarat Ludovic Orban la Iași.

