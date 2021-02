Ludovic Orban: Punctul de pensie va creşte de la 1 ianuarie 2022

Angajații prefecturilor nu vor mai primi în acest an sporul de 30% din salariul de bază acordat pentru lupta împotriva pandemiei, a anunțat astăzi președintele PNL, Ludovic Orban, la finalul ședinței PNL.

Orban a mai anunțat și o decizie luată de guvern privind pensiile: acestea nu vor mai crește aîn acest an, ci vor fi indexate din 1 ianuarie 2022 cu o formulă care va lua în calcul inflația, plus 50% din creșterea salariului mediu brut pe economie pe anul precedent.

„Există o decizie luată cu privire la pensii. Pensiile vor creşte de la data de 1 ianuarie 2022. La baza creşterii punctului de pensie stă formula care a existat în Legea 263 şi anume compensarea proporţiei de sută la sută a pierderii puterii de cumpărare ca urmare a inflaţiei şi, de asemenea, creşterea puterii de cumpărare prin creşterea punctului de pensie cu 50% din creşterea salariului brut pe economie”, a spus Orban, la Parlament, după şedinţa coaliţiei de guvernare.

Întrebat dacă în acest an nu va mai fi o altă creştere a punctului de pensie, decât cea de anul trecut, Orban a spus: „Cu siguranţă, punctul de pensie va creşte de la 1 ianuarie 2022”.

Potrivit liderului PNL, „sistemul de a creşte punctul de pensie în iulie – septembrie a provocat foarte multe anomalii şi foarte multe discrepanţe în ceea ce priveşte cuantumul pensiei la categorii de pensionari cu o contributivitate similară”.

„Sigur, am discutat şi de procedura de recalculare a punctului de pensie, astfel încât să se facă dreptate pentru pensionari, o procedură care începe şi care se va derula într-un ritm cât de alert este posibil. Procedura de recalculare urmăreşte un lucru foarte simplu, şi anume: dacă un pensionar are o contribuţie similară, să aibă aceeaşi pensie, indiferent de anul în care s-a pensionat”, a afirmat Orban.

Referindu-se la pensiile speciale, Orban a amintit că în planul Guvernului există ca obiectiv realizarea unui proiect de lege al pensiilor, care va cuprinde şi reglementări privitoare la pensiile speciale, pensiile de serviciu, pensiile ocupaţionale.

„Există un acord între PNL şi USR – PLUS de a susţine modificarea legii privind statutul deputaţilor şi senatorilor cu scopul de a abroga prevederile care permit acordarea pensiei speciale pentru parlamentari. (…) Problema este că elaborarea prevederilor legale care să permită apropierea pensiilor speciale de (…) un principiu de contributivitate se va face într-o perioadă mai lungă de timp. Din cauza asta noi am votat in BP al partidului în unanimitate să susţinem modificarea, de altfel e şi un proiect de lege depus de PNL, – modificarea statutului deputaţilor şi senatorilor, astfel încât să nu se mai plătească pensii speciale pentru cei care au fost parlamentari. (…) UDMR să vă prezinte punctul de vedere al UDMR, eu vă prezint punctul de vedere al PNL”, a adăugat Orban.

El a menţionat că prin bugetul pe acest an, subiect discutat în şedinţa coaliţiei de luni, se doreşte creşterea investiţiilor şi absorbţia fondurilor europene.

Potrivit liderului PNL, în privinţa gratuităţilor pentru studenţi, a sporurilor şi indemnizaţiei de hrană pentru bugetari nu s-a luat o decizie.

„Am discutat să se facă o analiză a tuturor tipurilor de sporuri, dar nu am luat o decizie legată de sporturi. Deocamdată, urmează ca pe baza analizei să se ia o decizie justă. (…) Există o decizie legată de sporul de 30% care a fost acordat Prefecturilor şi care nu se va mai plăti odată cu adoptarea bugetului de stat”, a precizat liderul PNL.

El a adăugat că obiectivul este de a se construi un buget de stat care să respecte ţinta de deficit convenită atât la nivel politic, cât şi în negocierile la nivel european, „în jurul procentului de 7%”.

„De asemenea, să fie un buget prin care să creştem investiţiile, să creştem absorbţia fondurilor europene. Ne-am propus ca 50% din investiţii să fie finanţate din fonduri europene nerambursabile”, a explicat Ludovic Orban.