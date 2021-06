Ludovic Orban se laudă că a fost în fiecare filială PNL de cel puţin 15 ori. Ce spun membrii PNL Iaşi?

„Astăzi se împlinesc patru ani de când am fost ales preşedintele PNL. În aceşti patru ani, am fost în fiecare filială de cel puţin 15 ori. Şi nu numai în capitale reşedinţe de judeţ. Şi astăzi am mers prin judeţul Ialomiţa, am mers puţin pe jos, îmi place să fac campanie, îmi place să vorbesc cu oamenii, să ascult oamenii şi să transmit mesajele PNL”, a declarat Ludovic Orban, joi la sediul PNL Ialomiţa. El a mai spus că, de când a început campania pentru alegerile interne din PNL, a fost în peste 20 de judeţe şi că încearcă să îmbine campania pentru alegerile din partid cu cea pentru alegerile locale din 27 iunie.

„De la începutul campaniei, am fost în peste 20 de judeţe. Acum, de două săptămâni, îmi coordonez deplasările în funcţie de alegerile locale, pentru că avem alegeri locale pe 27 iunie în 34 de localităţi. Îmi coordonez deplasările în aşa fel încât să îmbin susţinerea candidaţilor PNL în localităţile unde avem alegeri pentru primar cu campania pentru Congres”, a mai explicat Orban. Liderul liberalilor a fost joi în judeţul Ialomiţa şi a luat parte la acţiuni în localităţile Ion Roată şi Gura Ialomiţei, unde se desfăşoară alegeri locale parţiale pe data de 27 iunie.