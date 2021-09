Ludovic Orban, şeful PNL, susţine că nu există ipoteza unui premier USR PLUS

Întrebat dacă Florin Cîţu ar putea fi înlocuit cu un premier din partea USR PLUS, Orban a spus: "Nu există această ipoteză". Liderul PNL a arătat că "refacerea coaliţiei se face pe baza acordului existent, eventual se pot completa anumite lucruri care nu au funcţionat".

"Ştiţi cum e, importanţi sunt oamenii care pun în practică regulile convenite, indiferent că ele sunt legi, hotărâri, acorduri, statute, şi aşa mai departe. Dacă oamenii sunt oneşti şi respectă regulile, lucrurile funcţionează. Despre asta este vorba: despre încredere reciprocă, despre comunicare, de respectul faţă de ceilalţi parteneri în cadrul guvernării, şi până la urmă de respectarea planului comun care este în planul de guvernare care a fost prezentat în faţa Parlamentului României şi votat", a menţionat Ludovic Orban.

Declaraţia a fost făcută în contextul în care, vineri, la Cluj, în cadrul unei dezbateri cu ceilalţi candidaţi la şefia USR PLUS, Dacian Cioloş a declarat că cea mai bună modalitate prin care USR PLUS se poate asigura că vor fi făcute reforme este ca ei să propună viitorul premier. În cadrul aceluiaşi eveniment, Cioloş a declarat că nu mai vrea ca "USR PLUS să fie în umbra PNL".

În cadrul şedinţei de duminică a Colegiului Director Judeţean Iaşi, în care şi-a prezentat moţiunea de candidatură la preşedinţia partidului, Orban a povestit celor prezenţi cum Dacian Cioloş ar fi dorit să preia conducerea PNL.

"După ce am preluat conducerea partidului ne-a mai apărut un partid competitor: partidul format de cel care a fost pus premier de preşedinte şi pe care noi l-am susţinut ca şi candidat la funcţia de prim-ministru. Gândiţi-vă în ce problemă de competitivitate am fost puşi noi în momentul în care cel pe care l-am susţinut ca şi premier în campania din 2016 s-a hotărât să facă un partid. E adevărat, după ce avusese o tentativă să ajungă preşedinte la Partidul Naţional Liberal, în care şi-a dat seama că nu are nicio şansă în urma unei discuţii pe care a avut-o cu mine. Culmea e, vă daţi seama, cum puteam eu să-l atac pe Cioloş sau colegii din PNL, atâta timp cât noi am defilat cu el pentru candidatura la funcţia de prim-ministru. O dificultate extremă", a spus Ludovic Orban, în timpul discursului susţinut în faţa Colegiului Director Judeţean Iaşi.

SURSA: Agerpres