Ludovic Orban: Tot ce am de discutat, discut în interiorul PNL

Președintele PNL, Ludovic Orban, spune că preferă să discute orice problemă din interioriul partidului în forurile statutare, nu în spațiul public. Liderul liberal a făcut aceste precizări, marți, întrebat dacă se gândește să demisioneze de la conducerea PNL, așa cum i-a cerut Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele partidului.

"Nu am obiceiul să polemizez cu colegii mei de partid în public. În calitate de preşedinte al PNL, obligaţia mea e să asigur coeziunea partidului, obligaţia mea este să particip la asigurarea unităţii şi eficienţei în guvernarea de coaliţie şi cred că cetăţenii români aşteaptă de la noi soluţii pentru rezolvarea problemelor, aşteaptă de la noi soluţii în bătălia cu pandemia, aşteaptă de la noi o reluare rapidă a creşterii economice care să permită creşterea calităţii vieţii şi a standardului de viaţă pentru fiecare român. Tot ce am de discutat, discut în interiorul PNL. Președintele PNL este ales de Congres. PNL a avut un Congres în iunie 2017 și va avea un Congres în cursul acestui an. Până atunci eu sunt președinte. Dacă mă voi hotărî să candidez pentru un nou mandat, voi anunța public acest lucru. Cred că orice problemă trebuie discutată în forurile statutare ale PNL și eu acolo discut cu colegii mei, nu în spațiul public”, a spus Ludovic Orban, marți, în declarațiile susținute după ce a fost vaccinat împotriva noului coronavirus.

