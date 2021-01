Lukaku către Ibrahimovici: “F*** you and your wife”! S-au dat cap în cap

Incidentul a avut loc pe finalul primei reprize, iar belgianul de la Inter şi suedezul de la Milan au fost aproape de bătaie.

Potrivit Football Italia şi tuttomercatoweb.com, Ibrahimovici i-a spus lui Lukaku: ‘Go do your voodoo shit, you little donkey”. Lukaku a ripostat folosind cuvinte injurioase: “F*** you and your wife, you want to speak about my mother?”.

Ambii jucători au primit cartonaşe galbene după acest conflict. “Astfel de lucruri se întâmplă, nu este prima dată când este o ciocnire între doi jucători. Nu am auzit ce au spus”, a declarat portarul AC Milan, Ciprian Tătăruşanu.

Formaţia AC Milan, cu Ciprian Tătăruşanu în poartă, a fost eliminată, marţi seară, de echipa lui Ionuţ Radu, Inter Milano, scor 1-2, în sferturile de finală ale Cupei Italiei. Ionuţ Radu a fost rezervă. AC Milan a condus datorită unul gol marcat de Ibrahimovici în minutul 31. În minutul 58, suedezul a fost eliminat. Inter s-a impus prin golurile lui Lukaku ’71 (penalti) şi Eriksen ‘90+7.