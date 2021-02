Nu doar comportamentul agresiv şi arogant al oligopolurilor digitale, impactul lor politic şi social, ci şi atmosfera generală din interiorul acestora marcată de suficienţă, dezinteres şi radicalism ideologic sunt tot atâtea motive de îngrijorare într-o perioadă de reaşezări geopolitice majore.

Deşi nu s-a aflat în grupul de antreprenori care au fondat compania israeliană care a creat program de navigaţie Waze, Noam Bardin este creditat în bună măsură pentru succesul remarcabil al acesteia. A rămas la conducerea companiei după ce Google a cumpărat Waze, în 2013, pentru suma impresionantă de $1,15 miliarde, în defavoarea lui Facebook care era de asemenea interesată de achiziţie. Sub bagheta lui Bardin, Waze, care este foarte popular şi în România, a ajuns în prezent la 140 de milioane de utilizatori pe plan global. Ceea ce a diferenţiat Waze de alte programe de navigaţie şi a fost un factor determinant pentru succesul său a fost faptul că a suprapus peste programul de navigaţie care utiliza hărţi şi date GPS, informaţiile preluate de la reţeaua de utilizatori, wazerii, prezenţi în arealul în care se deplasa autovehiculul. În acest fel cei care folosesc programul beneficiază de o mulţime de informaţii utile, de la prezenţa poliţiei pe traseu, până la eventuale obstacole existente pe drum. În plus, în condiţii de trafic intens, Waze sugerează soluţii alternative pentru a micşora timpul de parcurs.

Iată însă că Noam Bardin a decis recent să se despartă de Waze şi de Google, iar analiza şi observaţiile sale dintr-o amplă postare pe website-ul paygo sunt extrem de interesante pentru că descriu cultura şi atmosfera existentă în Silicon Valley, cu precădere în marile corporaţii digitale precum Google, Facebook, Twitter sau Apple, cunoscute sub numele generic de BigTech. Mai mult, ele au în ultimă instanţă chiar o relevanţă geopolitică pentru că în mare măsură competiţia globală în economie, în zona militară, în materie de propagandă şi dezinformare, se dă în spaţiul digital.

Subiectul este cu cât mai mult de interes cu cât suntem într-o perioadă în care influenţa şi comportamentul arogant BigTech au devenit un intens subiect de discuţie pe plan internaţional. Mai întâi, Facebook şi Twitter au suspendat definitiv conturile lui Donald Trump, ceea ce a stârnit îngrijorare şi reacţii critice chiar şi din partea unor personalităţi din Europa care nu pot fi în nici un caz bănuite de simpatii faţă de fostul preşedinte american. Au luat aceleaşi măsuri şi împotriva multor altor conturi care promovau puncte de vedere „neconforme” cu linia progresistă promovată de corporaţiile în cauză. Ultimul a fost cel al unui actor de la Hollywood, Kevin Sorbo, pe o chestiune legată de vaccinuri. Aceste demersuri justificate de „înalte principii etice” sunt cu totul lipsite credibilitate în condiţiile în care, în 2016, Mark Zuckerberg se declara gata pentru a intra pe piaţa chineză, să lanseze o versiune locală de Facebook în care să fie introduse filtrele de cenzură impuse de autorităţile de la Beijing care însă până la urmă nu i-au acceptat propunerea chiar şi în aceste condiţii. La fel, s-a aflat că şi Google lucra la un proiect de Google pentru China, cu aceleaşi caracteristici, la care a renunţat atunci când au apărut reacţii extrem de critice în spaţiul public.

Şi chiar în acest moment are loc o confruntare între guvernul australian şi Facebook care a instituit un blocaj generalizat al tuturor paginilor deţinute de mass media din Australia ca reacţie la o propunere legislativă prin care se cere ca giganţi digitali ca Google sau Facebook, care împreună încasează în jur de 80% din toţi banii cheltuiţi pe plan internaţional pentru publicitate, să plătească pentru conţinutul generat de instituţiile de presă. În acest proces Facebook a făcut şi gafa de a bloca iniţial numeroase site-uri guvernamentale, inclusiv cele cu informaţii medicale legate de pandemie, ceea ce a iritat şi mai mult. Această controversă majoră va amplifica cererile de a acţiona împotriva acestor adevărate oligopoluri, aşa că Facebook va regreta foarte probabil deciziile agresive şi arogante luate în ultimele luni şi în Statele Unite şi, iată, pe plan internaţional. După cum comentează şi BBC „dacă fondatorul Facebook (Mark Zuckerberg) s-a gândit că măsura sa agresivă de a impune un blocaj total pe ştiri într-o ţară îi va face pe politicienii din toată lumea să-şi regândească felul în care vor dori să impună reglementări companiei sale atunci a avut probabil dreptate. Îi va vedea de acum înainte şi mai doritori să-i taie aripile”. De altfel premierul australian, Scott Morrison, a spus deja că ţara sa „nu va fi intimidată” de o corporaţie digitală americană. Rezultatul este o şi mai accentuată erodare a soft power-ului Americii unde atât mass media, cât şi reţelele sociale s-au decredibilizat prin partizanat şi radicalizare ideologică care nu este privită neapărat pozitiv în multe părţi din lume, chiar în Franţa dacă ar fi să ne luăm după declaraţiile recente ale lui Emmanuel Macron şi ale unor intelectuali francezi.

Rezultatul final va fi o fragmentare globală a Internetului, aşa numitul fenomen Splinternet. Un semnal simbolic de de-globalizare în contrast cu retorica livrată an de an la Davos. Oricum China era de mult separată, accesul din exterior fiind blocat în mare parte în spaţiul său Internet. Vom vedea însă că şi guvernele din multe ţări vor dori să evite o dependenţă prea mare faţă de giganţii digitali americani şi vor introduce probabil în viitor tot mai multe sisteme de acces controlat a traficului pe Internet şi vor încuraja alternative la aceste corporaţii. Mai ales Facebook este vulnerabilă la astfel de tendinţe pentru că modelul său de operare este deja replicat de multe alte reţele sociale, iar avantajul său care constă în numărul enorm de abonaţi se va eroda semnificativ dacă intervin astfel de restricţii şi baraje. În cazul Google lucrurile sunt mai complicate, dar şi această corporaţie va fi afectată. Un semn că realizează acest lucru este chiar faptul că, spre deosebire de Facebook, a intrat în negocieri cu guvernul australian.

Dacă revenim însă la analiza lui Bardin putem înţelege o parte din motivele pentru acest comportament agresiv, cu pronunţate accente ideologice radicale, al marilor corporaţii digitale din Silicon Valley. Bardin regretă dinamismul, agilitatea pierdute în urma achiziţiei companiei, cu toate că formal Google i-a garantat independenţa. „Toată creşterea noastră la Waze post achiziţie a fost datorită muncii noastre, nu datorită sprijinului companiei-mamă. Privind înapoi, am fi putut, probabil, să creştem mai repede şi mult mai eficient dacă am fi rămas independenţi.” El aminteşte pilda cu occidentalul care vine în China, cu bani şi tehnologie, atras de piaţa imensă de acolo şi crede că va da lovitura. Pentru asta are nevoie fireşte de un chinez cu o bună cunoaştere a pieţei locale. După o vreme şi mulţi dolari cheltuiţi, occidentalul rămâne cu o mai bună cunoaştere a pieţei, în timp ce partenerul chinez rămâne cu banii, cu tehnologia şi cu afacerea. „La fel, am fost suficient de naiv să cred că Waze va putea funcţiona la fel în interiorul Google, cu potenţialul intact", se destăinue el.

În principiu, am putea conchide că e vorba doar de un exemplu care este nerelevant pentru starea generală de efervescenţă creativă şi dinamismul proverbiale din Silicon Valley, invidiate în întreaga lume. Însă nu este aşa. Acela era vechiul Silicon Valley. Acum aceste oligopoluri digitale au sufocat în parte creativitatea şi au blocat competiţia achiziţionând pe bandă rulantă orice companie care prin produsele sau serviciile sale ar fi putut să devină în viitor un competitor redutabil. Google are în prezent o valoare de piaţă în jur de $750 miliarde (acum un an a depăşit chiar $1 trilion) şi a realizat în 2020 venituri de peste $181 miliarde (întregul PIB al României este în jur de $240 miliarde), din care $147 miliarde provin din publicitate. Facebook are de asemenea o valoare de piaţă în jur de $700 miliarde cu venituri de peste $86 miliarde în 2020, aproape în totalitate din publicitate. Aceste enorme resurse financiare şi cvasi-monopolul global în materie de încasări din publicitate a deformat comportamentul intern. Angajaţii acestor mari corporaţii BigTech nu au un comportament diferit faţă de cel obişnuit la companiile de stat. După cum scrie Bardin, accentul în interiorul acestor giganţi digitali se pune pe numeroase proceduri stufoase de corporaţie în timp ce interesul pentru clienţi cade pe plan secund. „Asta a dus la «valoare zero» pentru utilizatorii Waze, ceea ce a schimbat complet ADN companiei de la «focalizarea pe clienţi», la focalizarea pe respectareaa procedurilor de companie.”

În plus, se mai plânge el, presiunile impuse de corectitudinea politică au devenit tot mai sufocante. „Am început să fiu foarte atent la ce spun, am devenit un «personaj tipic de corporaţie», deşi am rămas probabil unul dintre cei mai puţin «corecţi politic» angajaţi de la Google." Un alt factor a fost ceea ce a devenit un element tabu în ultima perioadă în Silicon Valley, „Work-lifebalance” (balansul dintre viaţa privată şi muncă). "La începutul anilor '90 când m-am implicat în zona de Tehnologie nu exista un astfel de lucru ca echilibrul vieţii profesionale. Ne plăcea ceea ce făceam şi am vrut să reuşim, aşa că am muncit ca nebunii pentru a realiza lucruri importante. Astăzi, în Silicon Valley, echilibrul vieţii profesionale a devenit sacrificarea muncii pentru viaţă - nu un echilibru între cele două. Tinerii doresc totul - vor să fie promovaţi rapid, să obţină independenţa economică, să se simtă împliniţi la locul de muncă, să fie acasă devreme, să nu rateze cursul de Yoga de la ora 11:00 etc. Şi cel mai rău lucru este că acest lucru este în conformitate cu politicile şi normele de corporaţie”, scrie Bardin.

Având resurse financiare enorme şi o foarte redusă competiţie, aproape că este ca şi cum ar tipări bani, aceste corporaţii îşi permit să le ofere angajaţilor condiţii extraordinare: salarii generoase, pentru o parte dintre ei opţiuni de acţiuni, mâncare gratuită, săli de gimnastică, grădiniţe pentru copii, acoperirea cheltuielilor de călătorie etc. Altfel spus, nişte condiţii cu totul excepţionale care ar trebui să-i stimuleze, să se considere norocoşi că pot participala astfel de proiecte atractive. Numai că, din păcate, spune Bardin, cei mai mulţi nu înţeleg şi nu apreciază asta. A fost impresionat, de pildă, negativ de ceva ce s-a întâmplat în această ultimă perioadă când din cauza pandemiei angajaţii au început să lucreze acasă. În timp ce milioane de oameni treceau prin momente grele prilejuite de pierderea slujbelor, alţii s-au văzut cu micile lor afaceri falimentate, mulţi dintre angajaţii BigTech s-au plâns că nu li se decontează cheltuielile cu mâncarea de acasă din moment ce nu mai mănâncă la serviciu.

În acest fel înţelegem cum această stare de spirit şi aceste valori distorsionate au dus la atitudini extreme, la simpatii socialiste şi anti-capitaliste, la intoleranţă faţă de orice păreri pe care nu le agreează, la agresivitatea faţă de punctele de vedere conservatoare. Trăiesc în mare parte într-un univers paralel desprins de realitatea din jur. Aşa înţelegem de ce se strâng aşa de uşor mii de semnături pe petiţii precum cea în care angajaţi de la Google au cerut corporaţiei să nu se mai implice în proiectele de Inteligenţă Artificială ale Pentagonului. Asta în timp ce la Beijing se merge pe o integrare totală între domeniile civil şi militar în toate industriile cheie. Cu astfel de atitudini, competiţia geopolitică existenţială dintre China şi Statele Unite pare să fie pierdută încă din start de americani. Cu atât cu cât mai există un alt aspect fundamental care reiese din analiza de mai sus. Cei care susţin că până la urmă societăţile libere, deschise, câştigă întotdeauna competiţia cu cele autocratice precum cea din China aduc drept argument suprem faptul că primele sunt mai dinamice, mai creative. Dacă ne luăm însă după tipul de atmosferă precum cea din interiorul marilor corporaţii digitale din Silicon Valley, descrisă de Bardin, şi mai luăm în calcul degradarea sistematică din mediul universitar american, inclusiv în domeniul ştiinţelor, unde agresivul curent „woke” cere renunţarea la criteriile de competenţă în favoarea unora bazate pe diversitate, anti-opresiune etc., ar trebui să privim cu multă reticenţă optimismul privind soarta acestei confruntări geostrategice majore.