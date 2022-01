Lumea rugbyului, alături de un tânăr sportiv care a fost ținta jignirilor ca urmare a greutății sale - Mesajul All Blacks

Weekendul trecut, un tată a postat pe Facebook o poză cu fiul său, Alfie, pe un teren de rugby din Ţara Galilor. O fotografie care a făcut obiectul unui comentariu nepotrivit al unui utilizator despre adolescentul supraponderal alături de prietenii şi colegii săi. Reacţii care l-au determinat pe tată să şteargă postarea.

"A trebuit să elimin o postare de pe Facebook pentru că un comentariu al unui idiot spunea că fiul meu este prea gras pentru a evolua cu echipa sub 12 ani şi nu este suficient de în formă. Dacă oamenii ar şti cât de mult munceşte pentru a pierde în greutate şi cât de prost stă cu încrederea în sine. Nu-ţi face griji, Alfie, voi fi întotdeauna cel mai mare fan al tău", a scris tatăl micului sportiv.

Mesajul emoţionant de susţinere a provocat o reacţie în lanţ pe reţelele de socializare. Multe personalităţi din lumea rugbyului s-au unit pentru a-l apăra pe băiat.

All Blacks l-a încurajat astfel pe Alfie cu un scurt mesaj: "Eşti tare, Alfie, continuă tot aşa".

Had to remove a post from Facebook as an idiot commented saying my boy is to "big" to play under 12s and isn't healthy. If only people knew how hard he works to get fitter and how low his confidence has been. Don't worry Alfie I'll always be your biggest fan. pic.twitter.com/cDkA9BQOG8