Lupta de opt ani a trei ONG-uri din Iași să pună pe hartă cel mai mare proiect de infrastructură din România post-decembristă GALERIE FOTO

Asociațiile care au militat pentru cele mai mari proiecte de infrastructură de după Revoluție n-au avut însă un parcurs lin: la vârful activității lor, când au reușit să ducă discuția la nivel de legi și accesare de fonduri europene, o parte din membri au intrat în politică. Unda de șoc le-a lovit puternic, ducându-le, pe unele, la un pas de disoluție. „Ziarul de Iași” vă spune, astăzi, povestea lor: „Moldova vrea Autostradă” (MVA), „Împreună pentru A8” și „Mișcarea pentru Dezvoltarea Moldovei”.

În urmă cu șapte ani, sute de șoferi din Moldova au format cea mai lungă coloană motorizată din istoria aglomerațiilor pe DN2, cunoscut ca „drumul morții”, spre București. Doar că, spre deosebire de zilele în care coloana se forma natural, depășită de șoferi agresivi și presărată de accidente, pe 19 mai 2018 șirul de mașini se deplasa spre București cu un singur scop: să protesteze față de lipsa infrastructurii de mare viteză din Moldova: autostrăzile. Era un amalgam de transportatori, oameni de afaceri, dar și moldoveni din toate orașele mari ale regiunii, de la Suceava, la Iași, Bacău, Botoșani, Neamț, cât și Brăila sau Galați. O coloană a venit special dinspre Târgu Mureș, destinația din acte a Autostrăzii A8 care va străbate munții.

În spate aveau un numitor comun: două ONG-uri cu sediul în Iași, „Moldova vrea Autostradă” și „Împreună pentru A8”. Înființate cu un an înainte, în 2017, la câteva luni distanță, ONG-urile au fost dovada vie a exasperării moldovenilor, care au fost ocoliți an după an de orice fel de investiții în infrastructura rutieră. După zece ani de la primele discuții despre A8, autostrada care ar urma să lege Târgu-Mureș de Ungheni, peste munți și peste Prut, la sediul Ministerului Transporturilor nu existau decât niște studii prăfuite și nefinalizate.

Uitându-se astăzi în urmă, nici membrilor nu le vine să creadă că A7, o autostradă despre care nici nu se discuta concret în 2018, e aproape finalizată, iar A8 e pe un drum pe care mulți îl numesc ireversibil. Când vorbea prima dată de autostrăzi în Moldova, Adrian Covăsnianu, membru al „Moldova vrea Autostradă”, recunoaște că oamenii îl arătau cu degetul pe stradă. Realist vorbind, a sperat, dar nu avea nicio garanție că protestele începute de la Iași vor avea o astfel de ecou. Acum, la 41 de ani, e încrezător că autostrada nu mai e un mit feeric pe care spera să-l prindă, poate, la pensie, și că întrebarea nu mai este dacă vom avea autostradă, ci câte și când.

„Au fost ani de lobby, de marșuri, de proteste, de întâlniri tehnice, de discuții inclusiv în Parlamentul European. Nu știu câtă lume credea că vom ajunge astăzi aici”, povestește acesta, fiind recunoscut drept unul dintre cei mai buni experți în infrastructură rutieră din România.

Asociațiile, ridicate pe scheletul unei alte mișcări civice de succes

Cele două ONG-uri, „Moldova vrea Autostradă” și „Împreună pentru A8”, au fost construite pe efervescența locală a unei alte mișcări a societății civile, începută în jurul anului 2010: „Ieșenii vor Aeroport”. Și a fost un succes: după proteste multiple ale societății civile, administrația Consiliului Județean a hotărât ca prioritate zero să fie modernizarea aeroportului și construirea unei piste moderne din fonduri proprii. Bani ce au fost ulterior recuperați din fonduri europene. Astăzi, Iașul are unul dintre cele mai moderne aeroporturi din țară.

Dar mișcarea prinsese viață, contur și a dat speranțe: astfel că ieșenii s-au strâns în jurul celuilalt ideal mare al Iașului, autostrada. Când au apărut primele discuții în spațiul public în 2005-2007 despre o autostradă care să străbată munții spre Târgu-Mureș, mulți le-au catalogat ca fiind vise.

În 2017 au luat naștere cele două asociații, primele ale mișcării civice pro infrastructură din Nord-Estul țării: „Moldova vrea Autostradă” și „Împreună pentru A8”. Au reunit tot felul de oameni: profesori universitari, istorici, activiști civici, ieșeni din toate domeniile. Adrian Covăsnianu își aduce aminte că a primit un telefon de la omul de afaceri Marius Alexa, în 2016, după ce se certase pe LinkedIN cu ministrul Transporturilor de atunci, Dan Marian Costescu. Apăruse Masterplanul General al Transporturilor, iar cifrele legate de Iași și de Moldova fuseseră aruncate cu pixul, dintr-un birou.

„M-am exprimat destul de contondent. Masterplanul ocolea Moldova, avea tot felul de cifre ireale, care spuneau, de exemplu, că cea mai accesată vamă din zona noastră e Stânca-Costești, ignorând total Albița și Sculeni. Totul pentru ca să dezavantajeze o eventuală autostradă, o mediană de la Iași spre Cluj. Am reacționat public atunci, m-am interesat de proiectul pus în transparență, am scris pe Facebook și la un moment dat m-a sunat ministrul Transporturilor. Mi-a scris și pe LinkedIN, am și-acum conversația. Mi-a spus că e interesantă abordarea, poate ne auzim. La scurt timp după acel moment m-a căutat Marius Alexa: «nu ai vrea să gândim o strategie mai amplă, un ONG pe infrastructură rutieră?»”, își amintește Adrian Covăsnianu.

„Moldova vrea Autostradă” a luat naștere cu mult entuziasm și cu o complementaritate a membrilor. Ei au fost mereu grupului „mai tehnic” dintre asociațiile din Iași, în timp ce „Împreună pentru A8” au fost „mai militanți”. Erau specialiști în infrastructură rutieră, urbanism, economie, consultanță și antreprenoriat. „Noi poate uneori avem niște poziționări mai tehnice, mai țintite, mai concrete vizavi de A8 sau vizavi de infrastructură”, a explicat Adrian Covăsnianu.

„De ce ne-am înființat? Pentru că nu se întâmpla nimic”

„Împreună pentru A8” a luat ființă tot în 2017, la câteva luni după „Moldova vrea Autostradă”. Niciun membru nu știe să spună de ce nu s-a unit această dorință de militare pentru autostrăzi într-o singură asociație.

„Ei nu știau de noi ca organizație, noi nu știam de ei și dintr-o dată ne-am trezit că erau două grupuri și ne-am constituit cam în același timp. Noi cu câteva luni mai înainte”, spune istoricul Dorin Dobrincu, unul dintre fondatorii „Moldova vrea Autostradă” care, ulterior, a pus umărul la fondarea „Mișcării pentru Dezvoltarea Moldovei”.

Dar cele două, încă de la înființare, au colaborat umăr la umăr și rezultatele au început să apară: pentru prima dată se discuta concret și aplicat de autostrăzi în Moldova. Dorin Dobrincu, 53 de ani, nu s-ar fi văzut în ipostaza de activist civic atunci când a început să predea, dar nici nu regretă faptul că viața l-a adus aici. Mai ales că vocea sa a fost una dintre cele care au militat pentru nevoia rezultatelor de astăzi.

Nici Cătălin Urtoi, 61 de ani, unul dintre fondatorii „Împreună pentru A8”, care între timp nu se mai află în asociație, nu și-a făcut un țel din a milita pentru un ideal. Oricare ar fi el. Ironia este că el a ajuns să vadă și nevoia unui A7 care să lege Moldova de București după nenumăratele făcute în Capitală. Fiindcă Urtoi a făcut un pas în plus, a intrat în structurile care gestionează proiectele de infrastructură din România, cochetând cu diferite partide politice, fără a intra însă oficial în vreunul.

„Nu se întâmpla nimic în teren, nici la nivel guvernamental. Începuseră deja fondurile europene la vremea respectivă, POIM – primul proiect major, și nu eram prinși de nicio culoare. Apăreau alte proiecte și autostrada stătea pe loc. Nu știam de ce: ulterior, intrând în joc, începând să avem informații din interiorul Ministerul Transporturilor, am înțeles că problema era birocratică, legată de acordul de mediu – de acolo pleca toată nebunia cu blocarea autostrăzii”, povestește Cătălin Urtoi.

Urtoi spune că și-au dat seama rapid că pentru a sta la masă cu decidenții trebuie să fie vizibili și ca să fie vizibili trebuie să fie activi, să aibă în spate un „istoric” și să arate că nu vor fi „îmbunați” cu ușurință. De aceea în mai puțin de un an de la înființare, cele două ONG-uri au făcut marșuri motorizate mai mici, regionale sau către Târgu Mureș, dar și cel mare de la București. Momentul lor de glorie a fost lobby-ul făcut la nivelul Parlamentului European, care i-a dus acolo unde nu a mai ajuns niciun ONG specializat în infrastructură rutieră din România.

ONG-urile din Iași, singurele care au intrat în Comisia TRAN la Parlamentul european

În contextul în care, în România, dezbaterea principală viza faptul că nu existau fonduri europene pentru autostrăzile din Moldova, că nu puteau fi accesate, și că va trebui gândit un parteneriat public-privat, reprezentanții celor două ONG-uri au luat drumul către Bruxelles. Acolo s-au întâlnit de mai multe ori cu Corina Crețu, care era comisar european responsabil de transport la vremea respectivă, și cu Karima Delli, președinta comisiei TRAN din Parlamentul european. Au fost singurii din lumea ONG-urilor europene care, până la momentul respectiv, au făcut un astfel de lobby direct la Parlamentul European, întorcându-se cu soluții concrete pentru statul român.

„Un ONG din România participă la discuțiile legate de politica investițională în plenul Parlamentului European. Și noi am făcut lucrul acesta pentru că în perioada respectivă plana acel narativ vizavi de lipsa finanțării și, bineînțeles, se crease alternativa numită parteneriat public-privat. Am dat jos acel narativ prin a arăta faptul că, uitați, există fonduri europene la nivel european care trebuie efectiv accesate de către statul nostru, de către guvernanții noștri, care evitau acest lucru. Le-am arătat că există bani, vă așteaptă Comisia Europeană, trebuie să avem o documentație matură”, a punctat Adrian Covăsnianu.

Dar vârful activității ONG-urilor a fost momentul decembrie 2018, când după mai multe întâlniri cu președintele României, Klaus Iohannis, a fost semnată și promulgată o lege pentru finanțarea construirii autostrăzii A8. Prima din istoria României. O lege ignorată, fiindcă prevedea începerea lucrărilor și finanțarea lor din bugetul de stat până la identificarea fondurilor europene necesare, dar o lege care a pus pe picioare proiectul autostrăzii.

Unii membri au virat către politică

După vârful din 2018, a început și căderea. Pe valul succesului avut de cele două ONG-uri, un grup format în principal istorici, majoritatea membri fondatori în „Moldova vrea Autostradă”, dar și din „Împreună pentru A8”, a decis că e cazul să înființeze „Mișcarea pentru Dezvoltarea Moldovei” (MDM). Se dorea o viziune regională, cu reprezentanți în fiecare județ din Moldova, care să ducă mai departe problemele din Nord-Estul țării și să propună și soluții.

Apariția MDM nu a fost semnul căderii mișcării civice pro-autostradă, dar a fost un prim exemplu al ambițiilor și orgoliilor care se adunaseră în echipă. La momentul lansării MDM, ianuarie 2019, s-a coagulat o bună parte din societatea civilă din Iași și din Moldova în jurul acesteia, pe lângă membrii din cele două ONG-uri înființate în 2017. Cumva, venind după două experiențe pozitive, cu aeroportul și cu autostrada (fiindcă lansarea venea după proaspăta lege semnată de Iohannis pentru A8 cu o lună înainte), așteptările erau mari. O mișcare în Moldova care să îi reprezinte pe toți moldovenii.

„Probabil că am fost și ne-am strâns cei mai structurați dintre noi din punctul ăsta de vedere, din perspectivă regională. Ridicasem anterior problema asta a autostrăzilor fiindcă am văzut în asta, pe de o parte, un proiect de dezvoltare esențial pentru a putea ieși din izolare, nu doar izolarea geografică și economică. Dar și cea pur și simplu mentală. În urma discuțiilor pe care le-am avut, în special cu Dan Radu (n.red. jurnalist, co-fondator al mișcării), am ajuns la ideea de a pune bazele unei asociații care să se ocupe mai mult decât de autostradă. Aveam în plan să acoperim toate cele opt județe ale regiunii, să avem un concept unitar explicit regionalist”, își amintește Dorin Dobrincu.

Dar nici nu s-a închegat bine MDM, când o parte dintre membrii ei au decis susținerea unei candidaturi a Gregorianei Tudoran, din Iași, la alegerile europarlamentare din 2019. A fost un moment de cumpănă în viața mișcării societății civile din Iași, fiindcă nu toți au văzut asta cu ochi buni. Deși implicarea politică părea cumva inevitabilă, la un punct, capitalizarea ei ad-hoc și fără consultarea tuturor a dus la disensiuni în rândul ONG-urilor. Inclusiv Dorin Dobrincu numește „derapaj” anunțarea candidaturii la câteva săptămâni după lansarea MDM, mai ales că Gregoriana Tudoran era membru fondator al mișcării.

„Și eu, și alții, am luat foarte în serios propriile promisiuni, și anume că «Mișcarea pentru Dezvoltarea Moldovei» trebuie să rămână o asociație regională care e relevantă. Nu doar în Iași și nici măcar în Moldova, ci la nivel național. Adică una care să poată vorbi în numele Moldovei la nivel național, să pună în discuție problemele grave din această regiune, într-o manieră serioasă, credibilă, având în spate documentare și tot ceea ce trebuie. Dar am fost afectați de decizia pe care au luat-o câțiva membri de a susține o candidatură la europarlamentare în 2019. Nu a fost în regulă. Eu am fost unul dintre cei care s-au opus. E derapaj, pentru că însemna pur și simplu să ieșim din ceea ce ne propusesem noi”, a punctat Dorin Dobrincu.

Intrarea în politică a creat falii ireversibile între asociații

Migrarea către zona politică nu s-a oprit acolo și diferențele de opinii dintre cele trei ONG-uri au devenit din ce în ce mai tranșante. Cei de la „Moldova vrea Autostradă” au fost afectați de plecarea membrilor ce au fondat „Mișcarea pentru Dezvoltarea Moldovei”, chiar dacă au rămas în legături cordiale până în ziua de astăzi. Dar o parte dintre cei din „Împreună pentru A8”, care erau și membri ai MDM, au mers și mai departe, iar în octombrie 2018 au înființat partidul „Împreună pentru Moldova” cu care au candidat la toate rândurile de alegeri.

Acuzele au curs din ambele părți: unii îi arătau cu degetul fiindcă ar fi încercat să capitalizeze pe imaginea bună a mișcării societății civile, în timp ce fondatorii partidului argumentau că nu era îndeajuns protestul în stradă. Lucrurile nu se mișcau, chiar dacă au crezut cu toții că legea semnată de Iohannis în 2018 înseamnă sfârșitul activității lor.

„Eu am vrut să facem pasul «Împreună pentru Moldova» pentru că aveam impresia că nimeni nu ne asculta și am crezut că doar dacă ai un mijloc în care să ajungi în Parlament poți să îți impui punctul de vedere. Și am spus că singura soluție e să facem un partid, un partid al moldovenilor, ala că l-am făcut și colegii de la MDM, deși i-am chemat alături de noi, cât și cei de la «Moldova vrea Autostradă», au spus că nu ne amestecăm politic. Acum, dacă o să ne uităm la ei, o să constatăm că mulți sunt membri asumați – liberali și useriști”, a punctat Cătălin Urtoi.

Cariera lui Cătălin Urtoi în politică a fost ulterior constantă: după candidaturile la diverse funcții politice, a ajuns consilier în Ministerul Transporturilor, a fost președinte al Consiliului de Administrație al Companiei Naționale de Investiții Rutiere, de unde a fost demis cu scandal la finalul lunii martie.

Dar amestecul cu zona politică a fost un moment „t0” în viața asociațiilor. Urtoi spune că a fost o decizie constructivă, dar membrii din MVA și MDM îl contrazic. Cu toții sunt de acord că atunci s-a produs declicul și separarea între asociații.

„De atunci, nu a mai fost un tot unitar, doar la unele demonstrații s-au mai adunat toți. Dar dacă ar suna cineva astăzi adunarea, în piață, pentru autostrăzi, eu nu cred că vreo asociație ar spune nu”, conchide Urtoi.

A fost nevoie de reinventare pentru toate asociațiile

După momentul 2019, asociațiile s-au clătinat. „Împreună pentru A8” mai are astăzi doi-trei membri doar și activează în mai multe zone din țară. Majoritatea membrilor acesteia au intrat într-o nouă asociație, #Haicăsepoate, de unde susțin diverse proiecte de infrastructură din Moldova, dar la un alt nivel.

La MDM a fost nevoie de o „recalibrare puternică”, dar au insistat în continuare pe cartea regionalizării, la propriu. Au scos un volum cu texte despre regionalizare, au lansat un site unde au publicat opinii constante despre acest subiect și au fost într-un turneu național de promovare a acestui volum. Plutește în aer și o implicare politică din partea membrilor MDM, dar până în momentul de față nu a fost făcut vreun pas oficial.

„Moldova vrea Autostradă” este singura care a rămas fidelă doar obiectivelor de la înființare și a început să aibă membri din ce în ce mai specializați pe infrastructură rutieră și să urmărească îndeaproape implementarea proiectelor A7 și A8.

„Când a fost intrarea în politică a fost un hop mai puternic în viața asociațiilor civice. Totul a fost dus într-o zonă de ceață, lumea oricum nu făcea o diferențiere ultra-clară să spună dom’le ăștia-s unii, ăștia-s alții. Se formase ideea pentu toată lumea că societatea civilă s-a dus toată în politică, când, de fapt, erau doar o parte care au plecat”, își amintește Adrian Covăsnianu.

MVA a migrat pe zona tehnică: a ajutat la găsirea de finanțare pentru capetele A8

Dar reinventarea a ajutat: din poziția sa politică, Cătălin Urtoi a fost mereu o voce pentru A8 și A7, indiferent de apropierea sau nu față de diferitele partide politice. Adrian Covăsnianu a fost la rândul său consilier onorific la nivelul Ministerului Transporturilor pentru câteva luni, neremunerat, dar atunci a avut acces la documente din cadrul ministerului despre A8.

„Aveam cumva acces la discuții și am cerut atunci să văd și eu în ce stadiu este documentația pentru A8. A ajuns la mine și am văzut că era un studiu de fezabilitate foarte general, m-am uitat vreo două săptămâni pe el și am venit cu niște propuneri care acum se dovedesc extrem de utile. Adică am inclus în caietul de sarcini ca proiectantul, cel care va câștiga licitația, să proiecteze și legătura către viitorul Spital Regional de Urgență și Aeroportul Iași, pentru că acestea nu apăreau inițial în caietul de sarcini”, a explicat Adrian Covăsnianu.

Deși studiul de fezabilitate pentru A8 a fost contestat public în mai multe rânduri, documentația avea unele elemente puternice de maturitate, spune Adrian Covăsnianu. A fost propunerea MVA către Guvern ca o parte dintre aceste elemente, mai exact capetele autostrăzii, să fie introduse în PNRR (Planul Național de Redresare și Reziliență).

„Am venit cu o etapizare investițională și am zis să încercăm să băgăm aceste două porțiuni în PNRR, rămânând ca ulterior porțiunea dintre capete și sectorul ieșean să fie finanțat prin Programul Transport, bugetul de stat și viitorul exercițiu bugetar al UE. Atunci, în noiembrie, la Palatul Culturii, am prezentat strategia, iar Guvernul din momentul respectiv a acceptat-o. A fost un exemplu de strategie bună venită din zona societății civile”, își amintește Adrian Covăsnianu.

Deși asociația și-a regăsit misiunea și a putut să se concentreze și pe alte zone, Covăsnianu spune că nu a fost ușor: inclusiv la nivelul societății civile din Iași, de la înființarea ONG-urilor, era un sentiment de neîncredere. Lumea era refractară, spune specialistul, la ideile lor despre importanța autostrăzilor, nu reușeau să înțeleagă sensul și să vadă de ce ar fi prioritare.

„Trebuie să ducem în permanență o politică de a arăta ce înseamnă pentru o zonă să existe o autostradă, care e conceptul strategic, că vor crește locurile de muncă, că vom avea un acces mai rapid spre Vest, atât pentru noi, ca indivizi, cât și în scop turistic. Au fost nevoiți un moment dat să promovăm acest concept în spațiul media. Dar au fost momente grele. Astăzi, A8 este pe un drum aproape ireversibil, cine ar fi crezut acum 10 ani asta?”, a mai punctat expertul.

MDM a devenit opoziția politică din zona civilă

Și „Mișcarea pentru Dezvoltarea Moldovei” a trebuit să se reinventeze după șocul politic. Astăzi, membrii acesteia glumesc și spun că acel moment i-a transformat în „probabil una dintre cele mai coerente voci din opoziția locală”, fără a fi membri vreunui partid. MDM militează și astăzi pentru o solidaritate regională care n-a fost caracteristică mulți ani României.

„Suntem interesați de refacerea, de consolidarea unei solidarități regionale. Credem că asta este una dintre problemele Moldovei din punct de vedere politic și economic, din punct de vedere al reprezentării, inclusiv al modului în care sunt percepuți locuitorii regiunii în ansamblul României. Toate lucrurile astea vin din lipsa de coerență internă. Suntem foarte interesați de susținerea infrastructurii de orice tip, cu un vârf, în continuare, la autostrăzi, având în vedere și ceea ce am făcut anterior. Am fost în același timp foarte atenți și foarte critici în legătură cu derapajele politice și din societate. Am făcut o presă de opinie: drept dovadă, pe unii i-am iritat, în special pe politicieni. Am fost atenți la vocabular, la metafore, dar nu ne-am ascuns, am spus mereu lucrurilor pe nume”, a punctat Dorin Dobrincu.

Articolul a fost realizat în cadrul Burselor pentru Jurnalism despre Filantropie, program realizat de Asociația pentru Relații Comunitare și susținut de Lidl România.

