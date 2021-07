Lupta pentru şefia PNL Bucureşti se încinge. Candidatură de ultimă oră!

"1 an a fost mandatul meu de preşedinte ales al PNL Bucureşti. Acum mi-am depus candidatura pentru un mandat plin. (...) Principalul meu proiect politic intern: curăţenie în filiale (ştiu bine ce am preluat) şi meritocraţie în promovare. Fără teamă sau constrângeri pentru cei care au încredere în ei. Principalul meu proiect extern: legea Capitalei. Primăria Capitalei - sectoarele, vor urma decizii. Indiferent în ce sector locuieşti ca bucureştean, ai dreptul sa beneficiezi de servicii de aceeaşi calitate. Un singur oraş", a scris Violeta Alexandru, pe Facebook. Ea prezintă şi un bilanţ al perioadei de 1 an de mandat la şefia PNL Bucureşti.

"O perioadă în care am fost şi ministru în pandemie. 50% creştere poziţii consilieri PNL Bucureşti la alegerile locale (scos Firea - PSD din PG, 1 primar de sector, 3 viceprimari plus viceprimar general; bravo tuturor colegilor mei!) şi 100% creştere poziţii parlamentari faţă de 2016. Un PNL Bucureşti în creştere, prin muncă serioasă. Bucureştenii (inclusiv cei care renunţaseră să mai creadă în schimbare) au început să privească cu atenţie spre PNL Bucureşti. Suntem pe drumul cel bun. Depinde de noi să rămânem serioşi, ambiţioşi. şi fără aroganţă", a afirmat Violeta Alexandru.