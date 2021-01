Cazul retrocedării de pe strada Lascăr Catargi

În 1955, salariaţii Universităţii "A.I. Cuza" au primit un teren de 1.026 mp, în vederea construirii unui bloc de locuinţe. Jumătate din suprafaţă le era atribuită în proprietate comună, iar cealaltă jumătate, în folosinţă.

La acea dată, legea permitea construirea de locuinţe pe baza cooperării între viitorii locatari prin credite acordate de stat. Pe terenul respectiv, în fundul curţii, a fost construit un bloc cu două etaje, în care s-au instalat şase familii, ca proprietare, acestea plătind creditul pe parcusul a 30 de ani.

Terenul rămas liber, spre stradă, a fost utilizat parţial pentru realizarea căii de acces, restul rămânând ca un spaţiu verde de folosinţă comună. De altfel, pe sub acest spaţiu verde se află reţelele de utilităţi aferente blocului.

După 60 de ani însă, clădirea Institutului de Istorie a fost retrocedată lui Eduard Michael Wachtel, ca urmaş al lui Lascăr Wachtel, împreună cu terenul învecinat. Dispoziţia a fost semnată de primarul Nichita în martie 2015.

"Noi am aflat că s-a «retrocedat» şi terenul nostru abia în 2018, când am primit o notificare de la avocaţii lui Wachtel, că se solicită ieşirea din indiviziune. Atunci am început şi noi să ne interesăm ce se întâmplă. Nu am găsit la Arhivele Statului niciun Wachtel care să fi fost cândva proprietar acolo. Nu ştim al cui urmaş este şi ce drepturi a avut tatăl sau bunicul său acolo. Acest Wachtel, dacă există, nici nu a apărut vreodată în Iaşi, să discute cu noi sau să participe la judecată. Dar, dincolo de asta, problema noastră este că se voia exact terenul pe care este calea de acces la bloc şi sub care sunt reţelele de utilităţi. De altfel, tocmai din motivul ăsta noi am primit în folosinţă întregul teren", a spus Anca Lazăr, una dintre locatarele blocului.

Dispoziţia de retrocedare a fost atacată în instanţă de locatarii blocului. Deşi retrocedarea unei jumătăţi a terenului aferent blocului îi viza direct pe aceştia, instanţa a apreciat că ei nu au un drept real de folosinţă asupra acestuia, deci nici nu pot invoca un interes în cauză.

O altă acţiune a locatarilor, cea de uzucapiune, respectiv primirea în proprietate a terenului pe care îl foloseau de şase decenii, a fost şi ea respinsă.

"Ciudat a fost faptul că toate acţiunile privind acel teren au ajuns până la urmă să fie judecate de acelaşi complet de judecători. Practic, aşteptam să ne dea dreptate acelaşi judecător care ne refuzase iniţial", a spus Lazăr.

În opinia acestora, soluţia corectă a cazului ar fi fost acordarea de despăgubiri lui Wachtel, nu retrocedarea în natură.

Valoarea foarte mare a terenului de pe Lascăr Catargi, estimată la 500.000 de euro ca şi faptul că cererea de apel vizând anularea dispoziţiei de retrocedare urma să fie judecată de un complet care se pronunţase deja cu privire la situaţia juridică a terenului au reprezentat argumentele aduse de locatari pentru strămutarea procesului în altă localitate.

Au fost invocate şi legăturile de rudenie dintre una din avocatele lui Wachtel şi un judecător al Tribunalului Militar, existând astfel posibilitatea unor presiuni făcute în defavoarea locatarilor blocului.

Ajuns în faţa Curţii de Apel Bacău, dosarul a căpătat deja o altă turnură. Excepţia lipsei de interes a locatarilor a fost respinsă, cauza fiind trimisă spre rejudecare la Tribunalul Bacău. Sentinţa Curţii din Bacău nu este însă definitivă, strămutarea putând fi încă anulată, în urma unui eventual apel.