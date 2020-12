Mădălina Ghenea se iubeşte cu Nicolo Zaniolo, puştiul minune al echipei de fotbal AS Roma

Mădălina Ghenea iubeşte din nou! Jurnaliştii italieni au descoperit că frumoasa româncă are o idilă cu Nicolo Zaniolo, puştiul minune al echipei de fotbal AS Roma. Fotbalistul speranţă al romanilor este cu 12 ani mai tânăr decât fotomodelul.

”După ce s-a despărţit de logodnica lui, Sara, internaţionalul italian a cucerit o româncă cu 12 ani mai în vârstă şi cu o fetiţă mică”, notează Gazzetta dello Sport, citând ”Giornalettismo”. Bruneta, care a filmat într-o reclamă alături de Cristiano Ronaldo, i-ar fi stricat, definitiv, relaţia cu Sara, Zaniolo nefiind la primul episod de infidelitate.

”În pofida amorurilor furtunoase, prioritatea rămâne revenirea după accidentare; Roma îl aşteaptă, cu sau fără iubită”, mai scriu ziariştii italieni. Mădălina Ghenea, care este şi actriţă, nu numai model, a avut relaţii cu actori celebri de la Hollywood, dar şi cu fotbalişti. Gerard Butler, Michael Fassbender, stilistul Philipp Plein ori cu atacantul Marco Borriello se numără printre ei. Iubirile vieţii mele sunt fiica şi mama mea. Nu mă simt de parcă ar trebui să fiu căsătorită. Nu spun niciodată şi dacă ceva se schimbă, îmi pare rău că vă dezamăgesc pe toate, dar nu vă voi anunţa, îmi voi păstra viaţa privată, dar deocamdată îmi dedic viaţa fiicei mele, muncii mele, prietenilor, familiei mele. Poate că nu am fost niciodată atât de deschisă, nu am vorbit niciodată despre viaţa mea privată, dar am simţit că aceste cuvinte pot servi drept sfat pentru unii dintre voi, sunt rare şi s-ar putea să nu se mai întâmple niciodată”, a explicat Mădălina Ghenea.

SURSA: cancan.ro