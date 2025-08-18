Apatia e una din acele anomalii sociale, apărute în urma unor măsuri coercitive, în care nimeni nu mai are încredere în nimeni și în care viitorul se pierde undeva într-o pâclă groasă. În momentul când se ajunge în acest stadiu, o societate cu greu își va reveni pe linia de plutire.

***

Comentatorii politici au trecut cu ușurință peste câteva amănunte legate de recenta întâlnire dintre Donald Trump și Putin în Alaska. Primul amănunt privește escala lui Putin la o fabrică de procesare a uleiului de pește din portul siberian Magadan, situat la 6000 de km de Moscova.

Magadan este apare în Povestirile din Kolîma ale lui Varlam Şalamov, care a petrecut ani grei de detenție în acest ținut, muncind un timp în minele de aur, apoi ca felcer în spitalele amenajate în GULAG-ul stalinist. Viața de acolo era un adevărat infern.

Vizita la Magadan a lui Putin pare ruptă din context. Desprinsă parcă din romanul Maestrul și Margareta al lui Bulgakov. Ceva neverosimil pare să fie la mijloc.

Cum adică, înaintea unei întâlniri atât de importante care pune pe jar toată planeta, Putin vizitează liniștit o fabrică de procesare a uleiului de pește din orașul Magadan? Era atât de importantă această vizită? Nu putea fi vizitat Magadanul și după întâlnirea cu Trump?

E drept, că la Magadan Putin a depus coroane de flori la mormintele soldaților sovietici căzuți pe front în cel de-al Doilea Război Mondial. Ar fi putut depune și la mormintele deținuților politici care au murit cu sutele de mii în lagărele staliniste din Kolîma. Dar nu a făcut-o. Din simplul fapt că trupurile deținuților au fost aruncate în gropi comune sau în locuri necunoscute. Ei au murit ca niște câini. Statul nu are grijă de memoria lor.

Se pare că la Magadan, Putin nu s-a întâlnit doar cu directorul fabricii și oficialitățile locale, ci s-a întâlnit, în taină, și cu un grup de șamani siberieni, pe care îi consultă periodic. În treacăt fie spus, în perioada stalinistă mulți din cei care practicau ezoterismul au fost trimiși la muncă forțată în Kolîma. Nu e de mirare deci că mulți șamani trăiesc și azi acolo.

Prin urmare, Putin s-a pregătit psihologic pentru întâlnirea cu omologul său de la Casa Albă și i-a consultat. Cum de altfel a făcut-o și pe vremuri, după cum afirmă unii comentatori, înaintea întâlnirii cu Obama, care în timpul întâlnirii, spre stupoarea asistenței, aproape că nu a rostit nici un cuvânt. De atunci, de la acea întâlnire amicală, fiindcă a ieșit destul de șifonat, Barak Obama a devenit un adversar înverșunat al lui Putin, apoi, și al lui Trump.

Al doilea amănunt e legat de primele cuvinte pe care le-a rostit Vladimir Putin atunci când pe covorul roșu a dat mâna cu președintele Trump. Încerc să le reproduc apelând la memorie. „Mă bucur să mă întâlnesc cu un vecin și mă bucur că vecinul e încă viu” (sau că „a rămas în viață”). La aceste cuvinte, președintele Donald Trump a apucat mâna lui Putin și a ținut-o, preț de câteva clip, călduros în palmele sale. Acestea au fost primele cuvinte pe care i le-a spus Putin lui Donald Trump. Le-a rostit natural, dar probabil le-a pregătit din timp. El i-a amintit lui Trump de atentatele care au avut loc asupra sa în timpul campaniei electorale. Poate și după. L-a atenționat, în același timp, să fie prudent și în viitor.

Oare ce date are Putin despre aceste atentate? Posedă oare președintele Federației Ruse mai multe informații decât i-au oferit serviciile secrete americane președintelui Donald Trump? Oare ce personaje politice din America și din afara Americii au fost implicate în atentate?

Cu această deschidere, în aparență banală, dar care a fost un fel de șah la rege, a început dialogul dintre președintele SUA și cel al Rusiei.

Noi nu prea am înțeles mesajul subliminal al lui Putin, dar Trump cred că l-a înțeles destul de bine.

***

Într-o discuție recentă purtată la Antena 3, realizatorul emisiunii, Radu Tudor l-a întrebat pe invitatul său (cel puțin așa am înțeles eu, sper să nu fi greșit), ministrul Justiției, dl. Radu Marinescu, care pare a fi un om destul de echilibrat, de ce legiuitorii nu-i bagă la pușcărie pe toți cei care au votat un alt parcurs al României decât cel proeuropean.

Aici, cel puțin în privința terminologiei folosite, există o confuzie. Nu știu dacă în România există oameni care au votat altfel decât pentru parcursul european. Nici nu ar fi avut cum să voteze altfel. Acest parcurs e bine stabilit. Nimeni nu ne poate scoate în afara lui, decât liderii europeni sau cei de peste ocean. Dar pentru asta ar trebui să se producă o ruptură în cadrul forțelor ce coordonează NATO și Uniunea Europeană.

Deocamdată nu s-a produs și nici nu se va produce prea curând. Așa că în privința parcursului nostru euroatlantic putem sta liniștiți. Chestiunile astea se stabilesc la masa verde. Uneori și pe sub masă verde. Nu-l stabilesc oamenii simpli, ci liderii care iau decizii importante pe mapamond.

Electoratul se poate pronunța doar asupra modului cum trebuie abordat acest parcurs. Nu prin dictat. Nu prin decizii aberante, cum sunt cele legate de energie verde, de vaccinurile achiziționate în perioada pandemiei sau prin propunerea de înlocuire a cărnii cu proteinele produse în fermele de insecte, care, cică, nu emană prea mult carbon.

De aici provine scepticismul. De la astfel de măsuri și de propuneri.

Dar ideile vehiculate de Radu Tudor nu sunt noi. Ele au fost aruncate în spațiul public în perioada alegerilor prezidențiale, când electoratul, în special diaspora, nu a votat cum ar fi vrut promotorii progresismului. Ci au votat cu prudență, arătându-și suspiciunea față de guvernanți.

Ei, bine, imediat după câștigarea alegerilor și formarea actualei coaliții de guvernare, au existat voci venite din rândul intelectualității care și-au manifestat nu numai îngrijorarea, ci și indignarea, față de cei care au votat altfel, exprimându-și regretul că, citez „din păcate, nu-i putem trimite în exil pe toți cei care au votat altfel, și asta fiindcă sunt foarte mulți”.

Acum vine și Radu Tudor și-i propune ministrului Justiției să umple pușcăriile cu cei care nu au votat cu actuala coaliție…

E vorba, totuși, de vreo 5 milioane de oameni. De unde atâtea pușcării?

***

Apatia e una din acele anomalii sociale, apărute în urma unor măsuri coercitive, în care nimeni nu mai are încredere în nimeni și în care viitorul se pierde undeva într-o pâclă groasă. În momentul când se ajunge în acest stadiu, o societate cu greu își va reveni pe linia de plutire.

Protestele și revoltele din stradă pot fi privite ca niște supape de descărcare a energiilor și a frustrărilor acumulate de populație. În momentul când aceste supape se blochează, din varii motive, dau naștere la implozii ce se manifestă pe diferite grupuri, având ca efect pierderea instinctului de conservare a masei electorale.

Am impresia că după toată degringolada care a avut loc în alegeri și după măsurile de austeritate impuse de guvern ne îndreptăm cu mași mari spre această stare. Nu știu cine sau ce o să ne poată salva. Un lider, oricât de capabil ar fi, nu-și va putea exercita autoritate într-un climat paralizat de apatie și de lipsa de încredere. Colapsul va veni de aici.

Nu poți pune pe picioare o țară apelând doar la măsuri coercitive.

Azi vedem zilnic doar biciul și zgarda.

Și nici o fărâmă de speranță.

***

Un straniu fake news mi-a trecut zilele acestea ca un glonț orb pe lângă urechea dreaptă: Uniunea statală România, Ucraina, Republica Moldova!

Cine l-a lansat și în ce scop nu știu. Știu doar atât că a fost lansat cu siguranță.

În general nu am nimic împotriva uniunilor statale. Sunt cunoscute multe în istorie. Inclusiv Țaratul Vlaho-Bulgar, apărut în 1185 și dispărut în 1396. Uniunea Statală polono-lituaniană înființată ca federație monarhică în 1569 și destrămată în 1795 odată cu dispariția Poloniei ca stat. Austro-Ungaria, formațiune statală care a apărut în istorie după transformarea Imperiului Austriac într-o dublă monarhie pe baza compromisului austro-ungar din anul 1867, a funcționat până în 31 octombrie 1918, când Ungaria, după încheierea Primului Război Mondial și pierderea teritoriilor a ieșit din imperiu. După destrămarea Austro-Ungariei ca stat a existat o tentativă inițiată de un grup influent de nobili și diplomați maghiari care au dorit să unească Ungaria cu România. Oferta a fost foarte tentantă pentru noi, căci ungurii au oferit coroana lor, coroana Regelui Ștefan, regelui Ferdinand. Totodată, capitala noului stat urma să fie Bucureștiul.

Inițial, regele Ferdinand a fost tentat să accepte ideea uniunii, dar Brătianu nu a fost de acord, considerând că oferta este o capcană. România însă, în perioada Principatele lui Cuza a mai avut o ofertă. O ofertă venită din partea Bulgariei. Cine știe, poate că o parte din elitele bulgare, văzând expansiunea noului stat, s-au gândit să refacă vechiul Țarat Româno-Bulgar. Proiectul a rămas suspendat în aer.

Trebuie să precizăm, înainte de a merge mai departe cu supozițiile, faptul că o uniune statală e formată dintr-o asociere de state, „care pot fi regate, principate, republici sau alte entități politice, unite sub o singură suveranitate sau conducere, dar păstrând în mare parte identitatea și autonomia internă”. America e unul din aceste state.

În concluzie, formare unei astfel de uniuni în estul Europei după încheierea războiului ruso-ucrainean e, totuși, foarte puțin probabilă, dar nu cu totul exclusă din calcule. Uneori în istorie ca și în societate, funcționează legile lui Murphy, în care neverosimilul și absurdul au cele mai șanse de-a deveni realitate.

Un astfel de proiect ar forma un alt pol de putere în Europa de Est, și ar rezolva o parte din diferendul existent. În sensul că pierzând o parte din teritorii la granița cu Rusia, Ucraina ar fi recompensată să recupereze sub această formă pierderilor sale și să-și împingă astfel granițele spre vestul continentului. S-ar rezolva, probabil, astfel și apartenența ei la Uniunea Europeană și, de ce nu, la spațiul euro-atlantic. Sau pentru ca proiectul să fie viabil, ar trebui să renunțăm noi la NATO și să devenim din punct de vedere militar un stat neutru, ceea ce pare imposibil de acceptat.

Dar care ar fi avantajele noastre în eventualitatea apariție unei astfel de uniuni?

Am călători liberi într-un spațiu mult mai larg și am avea parte de teri capitale: Kiev, București și Chișinău. S-ar construi drumuri, poduri, căi ferate care ar lega sudul de nord și estul de vest. Iar fostele provincii românești încorporate astăzi în Ucraina ar deveni un bun comun. Am contribui la reconstrucția Ucrainei, dar și la reconstrucția propriei noastre țări.

Mai sunt și alte multe avantaje, asupra cărora nu insistăm.

Care ar fi riscurile pentru România?

Riscurile pentru România ar fi și ele destul de mari. În primul rând, am putea, după un timp să dispărem ca stat. În al doilea rând, s-ar putea ca în componența ipoteticei uniuni să nu intre toate provinciile românești. De pildă, Ardealul ar putea să refuze să intre în componența uniunii și să lunece spre vest.

Ar mai fi riscul ca deciziile să se ia într-un singur loc și locul acela n-ar fi Bucureștiul, ci, probabil, Kievul. Dar, cred că deja cu acest lucru ne-am obișnuit: o parte din deciziile care privesc România se iau la Bruxelles, dar și în Ucraina.

Bine, bine, veți spune, dar de ce nu se merge pe ideea creării unei uniuni dintre Polonia și Ucraina, două țări slave care foarte au multe în comun?

Nu se merge pentru că aici riscurile sunt mult mai mari. Riscul izbucnirii unui război intern sau riscul ca Ucraina să fie înghițită de Polonia. De-a lungul istoriei s-a mai întâmplat.

Cu polonezii nu te joci.

Nichita Danilov este scriitor și publicist

