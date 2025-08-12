Magazinele PPC Energie din Iași și opțiunile digitale pentru clienți vor fi închise pe 15 august

Vineri, pe 15 august 2025, zi liberă legală, magazinele PPC Energie din Iași vor fi închise, anunță furnizorul. Clienții sunt încurajați să folosească serviciile digitale disponibile.

Magazinele PPC Energie din Iași vor fi închise alături de cele din Botoșani, Rădăuți, Suceava și Vaslui. În această zi, activitatea fizică din centrele de relații cu clienții va fi suspendată, iar serviciul de call-center va funcționa doar în regim automat, oferind acces la informații precum transmiterea indexului, detalii despre factură și sold, după cum anunță furnizorul, printr-un comunicat.

Astfel, locuitorii din Iași sunt încurajați să utilizeze canalele digitale puse la dispoziție de PPC Energie. Prin aplicația myPPC sau prin site-ul oficial, clienții pot transmite indexul de energie electrică sau gaz, pot vizualiza și achita facturile, activa factura electronică, încheia contracte online și accesa oferte comerciale. Aplicația este disponibilă gratuit pe platformele App Store, Google Play și Huawei AppGallery.

Pentru plata facturilor, clienții pot opta pentru debit direct, transfer bancar, plata prin aplicație sau numerar la automatele self-pay din rețelele partenere. În majoritatea magazinelor PPC Energie este disponibilă și plata prin POS. PPC a intrat pe piața din România începând cu anul 2023, grupul fiind lider în domeniul energiei în Europa de Sud-Est, unde deservește 8,7 milioane de clienți.

