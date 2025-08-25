Magistrul Mihai Ursachi la Neptun

Mărturisesc că mergeam la Neptun, la Vila „Zaharia Stancu”, cu inima deschisă și plină de bucurie. (…) Nu ne-a trecut însă niciodată prin cap că urechile și ochii securității împânzeau zidurile, copacii și stâncile ieșite din mare. Probabil că am fost urmăriți. Ne aflam în vizorul securității, dar noi ignoram asta…

Mărturisesc că în perioada anilor ‘80, dar mai ales după ‚90, fie în iulie, fie în august, am fost deseori, împreună cu Cristina și copiii, la Casa Scriitorilor din Neptun. Mă leagă multe, multe amintiri de acolo. Și multe prietenii, șuete și discuții nesfârșite cu colegii mei de breaslă. Toate acestea s-au sedimentat adânc în memoria mea afectivă. Țin minte și acum mirosul de scoici, de alge, de nisip și mare. Și mai ales țin minte curtea străjuită de câțiva pomi și câteva tufișuri și terasa unde seara ne adunam cu toții și petreceam, așa cum poți petrece doar la mare. Nu insist acum asupra acestor amintiri. Le voi evoca, pe larg, altădată.

Mărturisesc că mergeam la Neptun, la Vila „Zaharia Stancu”, cu inima deschisă și plină de bucurie. Seara, la câte o șuietă, discutam câte în lună și în stele, spuneam tot ce apăsa pe suflet. Nu știu de ce nu am suspectat niciodată că acolo aș fi putut fi urmărit. Era un loc cât se poate de potrivit pentru asta. Nu ne-a trecut însă niciodată prin cap că urechile și ochii securității împânzeau zidurile, copacii și stâncile ieșite din mare. Probabil că am fost urmăriți. Ne aflam în vizorul securității, dar noi ignoram asta…

De aceea am rămas foarte uimit zilele acestea recitind cartea Ioanei Diaconescu „O conștiință literară: Mihai Ursachi în documentele Securității”, apărută în urmă cu 9 ani la Editura Junimea din Iași. De acolo am aflat multe informații care m-au bulversat.

Vila Scriitorilor de la Neptun era împânzită de microfoane. O parte din colegii mei de breaslă care își petreceau sejurul acolo erau urmăriți de organele de securitate sau de informatori proveniți din rândul lor. Scriitorii urmăriți erau cazați în camere speciale, fiind ascultați atât prin intermediul microfoanelor instalate în interiorul camerei, cât și prin intermediul scriitorilor cazați în camerele vecine.

O notă informativă desprinsă din dosarul de urmărire al lui Mihai Ursachi ne aduce multe lămuriri în această privință: „S-a raportat telefonic tov(arășului) m(aio)r (Victor) Achim de la Direcția I (Informații Interne), Serv(iciul) V, despre faptul că în august obiectivul (Mihai Ursachi, n.n.) urmează să meargă în stațiunea Neptun la Casa de oaspeți a scriitorilor. În această perioadă va fi lucrat informativ și ascultat prin mijl(oace) de T(ehnică) O(perativă). M(aior) Ștefănescu (Ioan).”

Nota informativă a fost trimisă pe data de 4 iulie 1975. Iar pe de 4 august, Biroul 2 a primit și raportul, în care se preciza, printre altele că: „În perioada 1 VII – 27 VII a.c., numitul Mihai Ursachi a fost în stațiunea Neptun, Vila Scriitorilor, camera 205. A fost cazat într-o cameră cu mijloace TO și a fost încadrat informativ cu surse ale I(nspectoratului) m(unicipiului) B(ucurești)…”

Sursele informative sosite de la București (probabil ziariști sau scriitori) care au avut misiunea să-l supravegheze și să-l tragă de limbă nu au reușit să afle multe lucruri despre Mihai Ursachi, această deoarece „obiectivul”, după cum i-au raportat sursele maiorului Ștefănescu, „s-a izolat, neîntreținând relații apropiate cu nimeni și neparticipând la chefurile scriitorilor din lipsă de bani”.

Ținem să precizăm faptul că Mihai Ursachi era șomer. Prin urmare nu avea bani. Trăia din împrumuturi luate de la fondul literar, din colaborări și din ajutorul primit de la părinți.

Și, se mai afirmă în raport, „cu toate că rețeaua informativă a fost dirijată să-l invite la restaurant, acesta a refuzat, motivând că dacă nu are bani, nu intră în restaurant. Majoritatea timpului și-l petrece fie pe plajă, fie în camera de la vila unde locuia.”

Oare de ce sursele bucureștene nu l-au informat pe maiorul Ștefănescu că Mihai Ursachi făcea dimineața, la răsăritul soarelui, și seara, înainte de apus, lungi partide de înot, înotând din Golful Francezului până la gardul vilei lui Ceaușescu și înapoi. Făcea această cursă de 10-12 ori pe zi. Nu cumva înotând, Mihai Ursachi își rememora momentul când a trecut înot Dunărea, încercând să treacă din România în fosta Iugoslavia și de aici în lumea liberă? E curios că sursele nu l-au suspectat de acest fapt. Sau poate că înotând, blestema regimul ceaușist, eliberându-se astfel de furia care-l apăsa. Sau poate că se gândea la sinucigașii și la toți nefericiții care și-au găsit sfârșitul în Golful Francezului situat în apropierea Vilei „Zaharia Stancu”. Erau mulți. În fiecare an, se înecau în acest loc câțiva oameni. Români, dar și străini.

Probabil că nu întâmplător. Mihai Ursachi evocă acest loc într-o poezie remarcabilă, „Meditație din golful francezului”. În notele securității nu apar referiri la această poezie. Oare de ce?

Poezia era destul de subversivă pentru acele vremuri. Și, totuși, Mihai Ursachi a reușit s-o publice și în revista Cronică și în volumul de versuri Marea Înfățișare. Citez câteva versuri: „Visez la strălucita logodna/ cancerului cu/ Nebunia/ În zilele de aur ale lunii/ Mai.” Versurile ar putea fi interpretate ca făcând aluzie la tovarășul și tovarășa: tusea și junghiul sau Cancerul și Nebunia. Desigur, poezia nu a fost scrisă atunci, în perioada sejurului din luna iulie 1975, ci mai târziu.

Neptunul nu era singura plaja pe care o frecventa Mihai Ursachi. Fiind un înotător de înaltă clasă, poetul mergea și pe plaja de nudiști din Doi Mai, unde veneau foarte mulți universitari. Să nu uităm totuși că Mihai Ursachi își petrecea verele la Ciric, unde se angaja, temporar, ca salvamar. Stătea întins toată ziua la soare. Sau străbătea Ciricul vâslind alene la o barcă, în care se aflau, de obicei, una sau mai multe domnișoare. Culoarea pielii lui era cea a bronzului vechi, iar statura atletică. Îl întâlneam deseori în pădure, însoțit de fratele său, care semăna aproape leit cu poetul, numai că era ușor mai scund, și de câte o admiratoare. Dimineața și seara îl vedeam făcând exerciții de gimnastică pe insula Pelicanului. Probabil că de atunci datează o altă poezie pe care a scris-o în urma acestor experiențe.

Oare și la Ciric Mihai Ursachi era urmărit? De cine? De domnișoarele ce apăreau în calea lui? De oameni ascunși în tufișuri sau cei care înotau în lac?

În cartea Ioanei Diaconescu nu apar aceste episoade. Oricum, sigur, o parte din admiratoarele sale aveau, probabil, misiuni.

Un lucru interesant în biografia lui Mihai Ursachi e faptul că întâi a fost urmărit, apoi racolat, în anul 1971 de organe și apoi iar urmărit. Securitatea se săturase probabil de „ifosele” de geniu ale lui Mihai Ursachi, dar având misiune, îl supraveghea în continuare. Unii dintre informatori, proveniți atât din rândul breslei, cât și din afara ei, aveau o mare admirație față de poezia lui Ursachi și transmiteau organelor doar acele informații care nu-l culpabilizau. Probabil unii îl și preveneau, făcându-l să înțeleagă că e urmărit. Nu același lucru se întâmpla însă și cu o parte din poeții ieșeni aflați atunci într-o orișicare vogă. În cartea Ioanei Diaconescu apar aceste episoade. Ioanid Romanescu îl ura. Îl ura și Emil Brumaru, și Corneliu Sturzu, redactorul șef al Convorbirilor literare. L-a ajutat să debuteze Mircea Radu Iacoban, publicându-i poeziile în revista Cronica, apoi, pe vremea când era director la Editura Junime, în volum. L-a ajutat apoi și în anul 1981, când era secretar al Asociației Scriitorilor din Iași să obțină avizul favorabil pentru plecarea în America. Trebuie să precizez, aici, faptul că invitația care venise la Asociația Scriitorilor din Iași nu era nominală. Dar lui Mircea Radu Iacoban i s-a dat de înțeles că invitația era pentru Mihai Ursachi. Mircea Radu Iacoban n-a pus prea multe întrebări. A înțeles din prima că era vorba de un ordin.

Oare Securitatea voia să scape de Mihai Ursachi, care devenise extrem de incomod, ajutându-l să plece în America? Sau poate că, așa cum a făcut și cu alte personaje ilustre, i-a încredința o misiune? Sau a făcut și una, și alta. Oricum, misiunea nu i-a reușit. În străinătate, Mihai Ursachi nu și-a găsit rostul. America îi era străină.

Referitor la plecarea sa, în cartea Ioanei Diaconescu apar mai multe informații. Iată, de pildă o notă informativă, din 14 aprilie 1980, furnizată de „Vava”: „Sursa informează că în ultima perioadă de timp a avut ocazia să se afle în compania poetului Mihai Ursachi de două ori, prima dată pe la jumătatea lunii martie, când a fost la Mihai Ursachi împreună cu Adi C(usin), poet și studenta Carmen Gheorghiu, de la Facultatea de Filologie. A doua întâlnire a avut loc pe data de 1 aprilie, când a avut loc un recital de poezie și muzică la Muzeul Mihail Kogălniceanu, după care s-a servit masa la Casa Universitarilor, fiind de față poetul M(ihai) Ursachi, prof(esorul) A(lexandru) Husar și poetul Adi Cusin.”

Mihai Ursachi mergea destul de des la Casa Universitarilor. Aici avea un cerc de prieteni, cu care petrecea până mult după miezul nopții. Uneori îl prindeau acolo și zorile. În anturajul lui puteai fi văzuți doctorul Noiman, inginerul Cosma, Stelian Baboi, pictorul Val Gheorghiu, profesorul universitar Radu Negru, criticul Alexandru Pascu, Zaharia Sângeorzan, Eugen Andoni, pictorul Ioan Gînju, conferențiari, lectori universitari și alți mușterii. Unii dintre ei se aflau în misiune, alții participau pur si simplu la agapă.

Referitor la una dintre aceste întâlniri, sursa Vava relatează: „Cu ocazia acestor discuții Mihai Ursachi a afirmat că are intenția să viziteze America, nu pentru a vedea muzee, ci pentru a simți pulsul vieții din această țară. A menționat cu această ocazie că atunci când a fost în Franța, el nu a vizitat Muzeul Luvru, ci l-a pasionat mai mult podurile de pe Sena și viața caleidoscopică a Parisului”.

Vizitând Parisul Mihai Ursachi a vrut să vadă podul Mirabeau sau podul sinucigașilor, cântat de Guillaume Apollinaire, locul de pe care s-au aruncat, găsindu-și sfârșitul în valurile Senei poeții Ilarie Voronca, Paul Celan și Gherasim Luca, lăsând un mesaj vocal înregistrat pe robotul telefonic: „În această lume poeții nu au ce căuta.” „Într-adevăr, nu au ce căuta, spunea și Mihai Ursachi. Dar oare pe cealaltă lume o să-și găsească rostul?” adăuga el.

Tot referitor la plecarea în America, există mai multe surse informative. Una dintre ele, Stan, aflat la Casa Conspirativă a Securității Doina (oare unde se afla locația asta?) relatează următoarea scenă petrecută în redacția revistei Cronica: „… S-a discutat cazul lui Mihai Ursachi care e ținut fără servici și nu se întreabă nimeni din ce trăiește în afară de ajutoarele primite de la Uniune(a Scriitorilor). În loc să fie pus (redactor-șef)) la revista Luceafărul, în conducere a fost pus (Nicolae) Dan Fruntelată, un ilustru necunoscut, dar recomandat de Nicu Ceaușescu. A fost făcut peste noapte membru al Uniunii Scriitorilor și uns redactor-șef, încât la prima ședință de birou toți îl înjurau, întrebând cine e, deși omul era de față.”

Deci subalternii îl respingeau, cu timpul însă l-au acceptat, și Nicolae Dan Fruntelată a rămas pe post până când a fost debarcat de noua conducere a Uniunii instaurată după revoluția din 1989. Singurul membru din Consiliul Uniunii care l-a apărat atunci cu înverșunare a fost poetul Cezar Ivănescu, prietenul și colegul de generație al lui Mihai Ursachi.

Dar să revenim la discuțiile ce au avut loc la revista Cronica în august 1980, relatate de sursa Stan Petru: „(Zaharia) Sângeorzan a spus că Ursachi a fost chemat la tov(arășul) (prin secretar) Petru Enache, dar a spus că nu vrea decât un post de conducere. Eu să fiu în locul lui, spunea Sângeorzan, rămâneam lector de limba română în RFG și nu-mi păsa.”

Convorbirea aceasta a avut loc, pesemne, la scurt timp după întoarcerea lui Mihai Ursachi din Germania. Nu era, de altfel, prima sa vizită în Occident. Mihai Ursachi mai vizitase și Parisul. Revenind în Iași, în preumblările sale solitare, poet încerca să găsească un loc destinat sinucigașilor și pe malul Bahluiului. Spre regretul său, nu l-a găsit. Bahluiul nu era, totuși, Sena.

Revenind acum la discuția din cadrul redacției revistei Cronica, sursa Stan relatează că propunerea lui Zaharia Sângeorzan a fost primită cu reticență de redactorii revistei ieșene. Unul din cei care i-au luat apărarea a fost poetul Nicolae Turtureanu, care răspundea de secția de poezie și de Poșta redacției la Cronica: „Ursachi nu admite așa ceva, a răspuns Turtureanu, are el treburile lui în țară, nu arde gazul degeaba. De altfel, nu vedeți că pleacă atunci când vrea, chiar și atunci când Securitatea nu-i dă drumul. Vine ordin de sus, și se face. Cei de la Uniune se tem de dânsul, ca și de Buzura…”

Replica lui Nicolae Turtureanu poate fi considerată subversivă. El sugerează că poetul Mihai Ursachi avea o protecție care venea de undeva de la vârful puterii ceaușiste.

Păi, dacă avea protecție, de ce mai era urmărit? Nu cumva era urmărit pentru ca organele să se convingă că se pot baza pe „loialitatea” lui?

Cu siguranță, poetul știa că se află în vizorul organelor, erau oameni care-l informau de cine și când să se ferească, și în ce măsură să se lase descoperit. De aici și prudența manifestată la Neptun.

Nichita Danilov este scriitor și publicist

