Mai bine stăteaţi acasă!

Petrolul: Kitanov – Bărboianu (’26 - A. Olaru), Lică, Meijers, Ţicu – Constantinescu (’68 - Şaim), Lax, Roige, Vajushi (’82 - V. Mitrea) – Buhăescu (’82 - Balint), R. Moise ’68 - Ekollo). Antrenor: Viorel Moldovan.

Poli: Brînză - Cană (’46-Buşu), Popa, Baxevanos (’45- Gaitan), Cabral – De Iriondo, Passaglia – Vega (’62 - Onea), Vanzo (’46 - Flores), Calcan – Zaharia (’62 - Zajmovic). Antrenor: Andrei Cristea.

Cartonaşe galbene: Baxevanos (’45), Cabral (’74).

Arbitri: Rareş Vidican; Ciprian Danşa, Claudiu Lucaciu.

1-0, min. 17: De Iriondo a greşit o pasă simplă la mijlocul terenului, Buhăescu s-a trezit cu mingea la picior, a pasat în adâncime, Popa l-a scos din ofsaid pe Lax, care a fost blocat la marginea careului mare de Brînză, mingea a ricoşat la Moise, care a înscris lejer în poarta goală, de la 14 metri, din zonă centrală; 2-0, min. 45^1: Ţicu a încercat să centreze dintr-o lovitură liberă de la peste 35 de metri, lateral dreapta, Brînză a dormit şi a lăsat mingea să intre în plasă;3-0, min. 55: Constantinescu a trecut uşor de Calcan şi Buşu pe stânga, mingea a ajungs la Moise, care i-a fentat lejer pe Popa şi Vega, a pasat în careul mic, iar Buhăescu a reluat de lângă De Iriondo.

Nerecuperând niciunul dintre jucătorii accidentaţi la ultima partidă, Brănescu (păstrat pe banca de rezerve), Frăsinescu şi Platini, cu Djuranovic şi Axinte bolnavi în continuare de COVID-19, cu alţi fotbalişti abia ieşiţi din izolare, menajându-i pe Mihalache (nici rezervă ieri), pe marcatorul golului egalizator cu Sepsi, Gaitan, pe Onea şi Buşu, doi dintre cei trei suspendaţi din meciul de campionat de duminică, cu Astra, dar şi pe alţi titulari din disputa de la Sfântu Gheorghe, Flores şi Popadiuc, Poli a părut cu gândul doar la disputa cu giurgiuvenii în prima repriză a duelului de Cupă, de aseară, de la Ploieşti, cu Petrolul. Drept urmare, Iaşi a dominat mai tot timpul, însă fără să-şi creeze vreo ocazie clară de gol, şuturile lui De Iriondo (’33 – mult afară) şi Calcan (’35 – parat de Kitanov) fiind doar pentru statistică. Şi mai grav a fost modul de exprimare defensiv. Poli a primit două goluri ca la antenament, după gafe uriaşe comise de jucătorii echipei care activează cu un eşalon peste mult mai galonata echipă prahoveană, rătăcitoare de ceva timp prin Liga a II-a.

Nici actul secund nu a adus modificări radicale în joc, în ciuda schimbărilor efectuate. Poli a avut mai multe şuturi, niciunul foarte periculos, dar a primit un nou gol ca în curtea şcolii, în minutul 55. Reacţionând palid, fără vlagă, Poli Iaşi a fost incapabilă apoi să mai atenueze din asprimea scorului de forfait. Astfel, ieşirea din Cupă, competiţie considerată o povară de echipele cu probleme majore în campionat, a avut tuşe ruşinoase.

Bösz a plecat din Copou

^ Rezerve neutilizate la oaspeţi au fost Brănescu, nerefăcut total după accidentarea suferită în timpul meciului contra CSU Craiova, Acosta, A. Stan şi Popadiuc. ^ Cum numărul jucătorilor străini din lotul Politehnicii depăşise limita maximă, iar în lot erau patru portari, ieşenii au reziliat contractul lui Levente Bösz, care expira în vară. ^ Passaglia a purtat banderola de căpitan la Poli. ^ Accidentat în minutul 42, după un duel aerian cu Constantinescu, în urma căruia a sângerat, Baxevanos nu pare a avea probleme grave, grecul având şanse de a juca duminică. ^ Asistentul lui Andrei Cristea, care a stat pentru prima dată pe banca Politehnicii, după ce în ultima perioadă a condus echipa de acasă, din izolare, Mugur Cornăţeanu, a lucrat în trecut la Petrolul, acolo unde a apărat o scurtă perioadă Brînză. ^ Iaşul a evoluat în echipament complet negru.

Declaraţiile tehnicienilor

Viorel Moldovan: “Chiar dacă am avut în faţă o echipă de Liga I, care a făcut multe transferuri interesante în ultima perioadă, am fost încrezător că vom obţine calificarea. Îi felicit pe jucători pentru că au interpretat exact ceea ce am stabilit, atât defensiv, cât şi ofensiv. Am fost pragmatici şi eficienţi, am obţinut o calificare meritată, care ne dă încredere. Aveam semne de întrebare legate de ritmul de joc, însă ne-am prezentat bine, pregătirea fizică e bună”.

Andrei Cristea: “Sunt foarte supărat de ce s-a întâmplat, sunt multe lucruri de discutat. Cum am zis, am tratat partida cu gândul la meciul cu Astra, de duminică, am încercat diferite variante de joc. Avem probleme din punct de vedere fizic, vrem să aducem un preparator fizic italian, care să corecteze se s-a întâmplat, indicii fizici nefiind OK. Vrem să recuperăm şi alţi jucători până la meciul de duminică, Mihalache, Frăsinescu, Platini, trebuie să stăm bine şi mental. S-ar putea să fie important acest duş rece pentru partida cu Astra, care e crucială”.