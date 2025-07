 Mai dă-mi o șansă, dragostea mea

”M-am schimbat mult de când ai plecat de acasă, iubita mea. Mă gândeam adeseori că Dumnezeu mi-a oferit această binecuvântare de a te întâlni, pe tine, o femeie atât de frumoasă, atât de dulce, de minunată, de înțelegătoare iar eu, ca un prost, n-am deschis ochii la timp, n-am știut să mă port cu o bijuterie ca tine… Crede-mă, sunt alt om azi. Nu mai sunt același pe care tu l-ai cunoscut cândva. Sufăr cumplit pentru nesăbuința de a mă fi purtat ca un neghiob cu tine. Dragostea, de cele mai multe ori, te face să te porți prostește. Am greșit dar și tu ai greșit, așa e când iubești. Săptămâna trecută am avut un moment nebunesc, am vrut să mă sinucid. Nu, nu pot trăi fără tine. Dacă nu te întorci la mine, să știi că am s-o fac, am să-mi pun capăt zilelor. Viața pentru mine nu mai are sens.”

Pun scrisoarea pe masă, e o scrisoare prea lungă, intuiesc în mare parte care e scopul ei. O scrisoare parfumată, pare un Tom Ford, Ombre Leather, pe care ea a găsit-o în cutia poștală, adusă, de el. Parfumul e incitant, denotă masculinitate, forță, probabil e parfumul lui care îi plăcea ei, cândva. ”Și așa, deci, te-ai întors la el, la soțul tău…” Ea nu se uită la mine, pare rușinată, ia scrisoarea și o bagă în geantă. ”Da, am crezut că va fi altfel. Nu am vrut să îl am pe conștiință. M-am temut că, într-adevăr, se va sinucide. Apoi, știi cum e, adevărul e mereu la mijloc. E și vina mea, nu doar a lui. De multe ori mi-am spus că e doar vina mea…Dar nu s-a schimbat nimic… În prima săptămână, după ce ne-am împăcat, era alt om, – flori, atenții, discuții despre ceea ce vom face mai departe, părea că funcționează. Dar, iată, am revenit din nou în coșmar…Nu e zi să nu mă umilească”. Intuiesc că e vorba de mai mult…” Sunt aici ca să mă ajuți, nu știu ce am de făcut.”

Există persoane care au reușit să părăsească pentru totdeauna relațiile cu narcisiști ​​și nu vor să se mai uite în urmă, nu sunt pregătite sau nu mai doresc să acorde a doua șansă relației lor. Există însă și persoane care cedează farmecului și puterii de convingere a narcisiștilor, persoane care, riscându-și liniștea, uneori chiar viața, le oferă acestora o a doua, a cincea, a zecea șansă și le deschid din nou ușa, crezând în cuvintele și promisiunile lor. În psihologie, există un termen care descrie comportamentul manipulativ adesea folosit de indivizii cu trăsături narcisiste pentru a restabili contactul cu un fost partener sau prieten după ce o relație s-a încheiat. Acest termen, folosit în ultimii ani în literatura de specialitate, este hoovering, ce amintește de aspiratoarele produse de compania Hoover. Ce legătură există între aspiratoare și psihologie, am putea să ne întrebăm. O comparație ce poate părea nepotrivită la prima vedere, însă comparația are sens: aidoma unui aspirator, narcisiștii ”aspiră” un fost partener sau un prieten, aducându-l din nou în relație, acolo unde vor avea ”grijă” să aspire o dată cu el și bucuria lui de a trăi în armonie și dragoste.

Din punct de vedere emoțional, hoovering-ul este o tehnică abuzivă, ” asipirarea” poate părea inofensivă , am spune, de bună credință, poate începe cu un mesaj banal, de tipul ”Bună! Ce mai faci? Cum te descurci?” Deși acesta ar putea fi un adevărat mesaj de grijă din partea cuiva de care cineva abia a reușit să se despartă, lucrurile escaladează, în general, cu un narcisist. Narcisistul va merge mai departe, va progresa adesea către promisiuni de schimbare a comportamentelor sale toxice, oferind inclusiv cadouri scumpe, pentru a-și demonstra dragostea, dorința sa de schimbare, loialitatea, generozitatea etc. De la un banal ”Buna ziua!”, dacă prinde firul vulnerabilității fostului partener, va marșa. Uneori, se va preface că se află într-o criză și va acționa ca și cum ar avea nevoie urgentă de ajutorul celuilalt. Acesta poate fi financiar, emoțional sau fizic. Este, de fapt, o altă formă de manipulare menită să exploateze empatia și simțul responsabilității fostului său partener. Sau, de pildă, pentru a forța interacțiunea, un narcisist poate fabrica urgențe, cum ar fi faptul că a fost implicat într-un accident grav sau că cineva din familia sa este grav bolnav, doar pentru a atrage atenția și a forța pe cineva să se implice din nou în relația cu el/ea. Narcisistul va găsi mereu prilejul de a aminti fostului partener de toate momentele bune, poate chiar idealizând relația. Această tactică te face, adesea, să te întrebi dacă lucrurile au fost cu adevărat atât de rele, ademenindu-te într-o nostalgie care ascunde realitatea abuzului. A ceda în fața ”aspirației” este tentant, dar poate fi extrem de periculos , mai ales dacă o femeie abuzată este convinsă să se întoarcă la relația cu abuzatorul ei, ceea ce duce adesea la mai multe abuzuri – chiar mai severe.

Ce cred oamenii care îi lasă pe narcisiști ​​să se întoarcă în viața lor, chiar dacă au experimentat deja toate fațetele toxicității cu aceste persoane? Cred, cu convingere, că narcisistul lor s-a schimbat, s-a transformat peste noapte, a realizat ceva important, benefic, vis a vis de relațiile interumane. Lupul fioros care dădea cu pumnul în masă și te umilea, jignea și lovea s-a transformat, cred ei, așa, peste noapte, în mielușelul bland, iubitor și simpatic. După cum știm, și viața ne-o arată, lupul va rămâne lup iar schimbările, mai ales cele de personalitate, nu se fac peste noapte.

Schema e aceiași: genul acesta de oameni, să îi denumim în continuare narcisiști, apelează la șablonul standard de hoovering. După o absență din viața lor, își abordează vechii parteneri, cu mesaje simple, binevoitoare, cu iz neutru de tipul ”nu puteam să trec peste această zi fără să nu îți urez ”La mulți ani!”, nu am uitat că azi e ziua ta” sau ”A înflorit trandafirul din curte. Oare îți mai plac trandafirii?, îl flatează peste măsură,”ești visul/sensul vieții mele”, nu pot trăi fără tine”, ”n-am mai întâlnit, să știi, niciodată o femeie/ un bărbat ca tine”, îi răsfață cu atenție, îl copleșește cu mesaje și cadouri, alteori le divulgă secrete și povești personale pentru a crea o apropiere specială, determinându-i să își împărtășească în schimb cele mai profunde temeri și dorințe. Deja persoana este pe buza prăpastiei, narcisistul va folosi, ulterior, sinceritatea ei ca pe o armă, lovind-o, în cele mai sensibile locuri sufletești pentru a avea, astfel, un control psihologic absolut. În etapa de idealizare, -iar în timpul hoovening-ului, am putea spune că o persoană se poate afla în această etapă,- ești în al nouălea cer, începi a crede că omul care altădată te umilea, te trăda, poate te abuza fizic, s-a schimbat atât de mult, te face să crezi că ești o persoană iubită, adorată, respectată. Hoovening-ul e amețitor, trăiești cu impresia, în vârtejul în care ești aspirat, că incidentele abuzive sunt doar neînțelegeri, iar starea de spirit a partenerului se schimbă pentru că tu, de fapt, te comporți incorect. ”Aspirat” înțelegi un lucru, că ți-ai întâlnit sufletul pereche care nu poate trăi fără tine. Și aici intervine o altă tehnică numită love bombing. În acest moment, narcisistul utilizează toate resursele pentru a te convinge că el este cel pe care l-a așteptat toată viața. De fapt, el este cel care te așteaptă cu pânza de păianjen întinsă pentru a cădea victimă.

Pare paradoxal, desigur, dar cu cât suntem mai adânc înrădăcinați în astfel de relații toxice, cu atât este mai greu să părăsim persoana toxică, cu atât este mai greu să punem capăt acestor relații și să ne vindecăm de tot ce a lăsat în suflet. Pentru că apare o dependență psihologică, similară dependenței de alcool sau droguri, atunci când nu se formează doar un obicei de a trăi așa, în umilință și suferință, ci apare chiar și o oarecare bucurie a suferinței. Psihicul se adaptează situației, permițând unei persoane să primească o oarecare plăcere din daunele care i-au fost cauzate. Adică, ajungi să te bucuri pentru puținul primit, să mulțumești cerului că nu ești singur, că ai un partener lângă care te trezești dimineața sau, mai grav, care te întreține. Cu ce preț, nu mai contează. Există în noi, după cum știm, o frică teribilă de singurătate. Ne este teamă că nu va exista nimeni care să ne accepte așa cum suntem, că nu vom putea întâlni, mai ales după o vârstă, pe cineva alături de care să putem construi ceva, prin urmare, ceea ce vom pierde va fi pierdut în detrimentul nostru. Această frică este deosebit de puternică dacă stima de sine a unei persoane este deja zdrobită, dacă o astfel de relație a reușit deja să îi dăuneze complet. Mulți încep să creadă că nu merită mai mult, că toți bărbații/femeile sunt, de fapt, la fel, dar, nedrept și trist, afirmă că dragostea este doar suferință.

Multe persoane mă întreabă dacă este posibil să vindecăm relațiile toxice. Uneori – da, dacă ambii parteneri și-au dat seama de problemă și vor cu adevărat să o rezolve, o pot face. Pot înțelege că toxicitatea lor are propriile motive – unele complexe, unele nemulțumiri din trecut, slăbiciuni, traume psihologice. Și dacă vrei să rezolvi ceva, te poți schimba pe tine însuți, poți înceta să mai fii toxic. Dar, mai des răspund că nu, nu poți schimba nimic. Mai precis, nu poți schimba o persoană toxică, mai ales când ea însăși nu își dorește acest lucru, câtă vreme nu este conștientă de toxicitatea sa. Pentru că o persoană toxică își va recunoaște, rareori, vina. Este un lux prea mare pentru ego-ul său de a recunoaște că are un comportament inadecvat. Vina o poartă doar partenerul său, pentru că ciorba nu e prea sărată, pentru că afară plouă, pentru că nu s-a pieptănat corespunzător, motive sunt cu nemiluita. Dacă o persoană va înțelege acest simplu mecanism al gândirii narcisistului, în care hovering-ul se transformă în capcană, doar fiindcă acesta are nevoie de o victimă, va pune capăt definitiv relației cu el, fără a-i mai acorda nicio șansă. De la buchetul cu flori și cina romantică la prima umilință sau abuz fizic e un pas infim. Firul fin de nisip al clepsidrei se scurge încet, parșiv, dar sigur spre momentul dramatic.

Cristina Danilov este psiholog și scriitor

