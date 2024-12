Mai există resurse de optimism?

Uite așa, dragi români în general și dragi români mai speciali, adică ieșeni, s-a mai încheiat un an, început cu vești bune și terminat cu bune și rele, exact ca-n spațiul mioritic în care barca pe valuri plutește ușor. Rezistența românilor la astfel de vibrații este proverbială așa că nu ne îndoim că în anul cel nou o să ne fie și mai bine.

Din partea sportului, la modul general-național, mai ales că tot românul e microbist, apreciem că am avut un an neașteptat de bun, mai exact unul peste așteptări, fiindcă contemporanii epocilor de aur încă se mai uită de sus. Nu același lucru se poate spune de românii aceia special de care am pomenit mai sus, cei din partea nord-estică a țărișoarei, dar despre asta o lecuțică mai jos. Sportul românesc a realizat la Paris un parcurs olimpic superior ultimelor trei ediții ale Jocurilor, sensibil comparabil cu cel de la Beijing 2008. Și ca să evităm epocile de aur, succesul de la Sydney 2000 cu 28 de medalii (11 de aur, 6 de argint, 9 de bronz), când președinte al COSR era patriarhul Ion Țiriac, iar ministrul al sporturilor era actualul prezidențiabil Crin Antonescu, pare un pisc imposibil de remontat. Pe atunci, aleșii neamului chiar se interesau de sport, deși viața politică era la fel de învolburată ca și acum. În acest 2024, fotbalul românesc a reușit să deschidă un colț de cortină la masa bogaților, prin calificarea la Euro 2004 (plus ieșirea cu succes din grupă), FCSB merge neașteptat de bine în noul format al Europa League, iar ai noștri tineri încearcă să dea din coate, disperați să scape de lustrul băncilor de rezerve și din ce în ce mai departe de Qatar, Arabia Saudită sau China. Handbalul, care ne-a procopsit cu o variantă experimentală a naționalei feminine, a reușit chiar un pic mai bine la europene decât se anticipa, gimnastica încearcă să se recompună, iar canotajul domină regește, din moment ce fostul minister a fost înlocuit cu o Agenție Națională pentru Sport, condusă de un „ministru al canotajului”.

Însă la noi în dulcele târg, sportul pare în declin. Echipa de fotbal, cea mai iubită din urbe, se plimbă și bâjbăie pe cărări bătătorite. „Iar ne luptăm să nu retrogradăm”, auzim pe la suporterii acriți de echipa încropită cu jucători din toate cotloanele lumii. E drept că fotbalul ieșean are încă de la începuturi salvarea de la retrogradare în ADN, excepțiile menite a confirma regula fiind rarisime, chiar și în vremurile străvechi. Așa e, numai că suporterii (chiar dacă unii dintre ei peregrinează cu echipa prin deplasări imposibile) nu mai… suportă. Unii au ajuns la năduf să ceară desființarea fotbalului la Iași, alții se gândesc la utopia unei construcții bazate pe pepinieră, uitând că numita pepinieră ca să producă costă poate mai mult decât multinaționala de tarabă. Excepția numită Farul (fostă Viitorul) beneficia(ză) de arie națională de selecție, ceea ce se cam uită. Iar la FCSB, satrapul Becali bagă de câțiva ani purcoaie de bani la centru, chiar exasperându-l pe dregătorul Stoica, deloc încântat de idee. La Iași, ca și în alte locuri, se investește cu țârâita și, în consecință se lucrează superficial.

Mai nou, gândirea roznovană a produs o echipă de handbal pentru Liga Florilor, într-un mediu hiperconcurențial. Peste tot se folosește banul public, dar la noi se folosește „ieșenește”, adică fără folos. Statutul de „ciuca bătăilor” se vrea a fi depășit cumva și cândva, dar deocamdată metodele fotbalistice sunt la comandă: jucătoare de import cu ghiotura și antrenori schimbați precum cămășile. Mai nou, s-a descoperit că un tehnician este mai de preț dacă are în coada numelui silaba „sen”, deși nu e vorba de cineva ca Rasmussen. Echipele de handbal masculin, rugby sau baschet sunt deja resemnate, iar voleiul feminin se arată ca o luminiță de la capătul turneului care nu se știe, în malaxorul existent, dacă va ajunge să strălucească. Despre sporturi individuale olimpice aproape că nu se discută, e doar simptomatic că am ajuns să ne lăudăm cu performerii crescuți la Iași, dar plecați prin curțile megieșilor mai înstăriți.

Cei mai optimiști – printre care se numără și mai-sus-iscălitul – zic că un nou val binecuvântat va răzbi și în sportul ieșean. Dar pentru asta ar trebui și un vânt care să miște niște inerții care au căpătat putere de lege prin zona high-life. A cere demisii de antrenori este, cel puțin în cazurile punctuale, un non-sens. Cel puțin la fotbal, profilul diferit al trioului Grozavu-de Oliveira-Săndoi dovedește că nu banca era și este buba, ci fotoliile.

Deocamdată, speranța moare ultima, chiar dacă până la urmă își dă și ea obștescul sfârșit, astfel că dorim ca la finele anului 2025 să consemnăm un progres și în sportul ieșean. Fie el cât de mic, ca cel din zona națională!

