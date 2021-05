Mai există şanse de salvare

UTA: Iacob – Peteleu, Erico, Fl. Ilie, Şliakov – Vorobjovas – Miculescu (’46 - Antal), Hora (’71 - Bustea), Roger, Rusu (’66 Ad. Petre) – Buhăcianu (’46 - Rus). Antrenor: Laszlo Balint.

Poli: Brînză - Cană, De Iriondo, Baxevanos, Onea – Gaitan, Passaglia – Platini, Vanzo, Popadiuc (’72 - Fr. Cristea) – Zajmovic. Antrenor: Nicolo Napoli.

Cartonaşe galbene: Şliakov (’45) – Cană (’64), Brînză (‘90^3).

Arbitri: Marcel Bîrsan; Octavian Şovre, Marius Marchidanu.

0-1, min. 28: Passaglia a centrat dintr-o lovitură liberă din lateral dreapta, Vanzo şi De Iriondo nu reuşesc să reia, mingea intră în plasă la colţul lung;

0-2, min. 32: Popadiuc a transformat un penalty acordat în urma unui fault al lui Vorobjovas asupra lui Onea

1-2, min. 65: Şliakov a aruncat mingea peste apărarea ieşeană, Erico a deviat uşor, iar Hora, de la 6 metri, cu capul, a trimis peste Brînză, care a ieşit ezitant.

Amintirea victoriei Politehnicii de la Arad din sezonul regulat (3-2) şi faptul că UTA e echipa cu cele mai puţine victorii din Liga I pe teren propriu (doar trei succese din 18 partide!) a făcut ca Iaşi să aibă motive de a aborda cu optimism disputa de ieri din oraşul regretatului Ionuţ Popa. Şi cum arădenii au confirmat încă din start că suferă tare când joacă acasă, gazdele având o singură ocazie clară, prin Rusu (’20), Politehnica a prins tupeu. Neavând nimic de pierdut, ieşenii au forţat şi au bifat nouă minute de vis, în care au marcat de două ori, prin Passaglia (’28) şi Popadiuc (’32, din penalty), şi au mai avut alte două ocazii bune, semnate de Platini (’26) şi Passaglia (’34).

Cu toate că era evident că UTA avea probleme de exprimare ridicate, Poli a intrat în tranşee în actul secund, scenariu cu care Napoli a obişnuit. Drept urmare, arădenii au dominat cu autoritate repriza a doua, în care cifrele statistice au fost zdrobitor de partea gazdelor: 10-2 la şuturi, 4-0 la cornere. Poli, care a avut, totuşi, o ocazie importantă, prin Zajmovic (’84), a reuşit însă să se întoarcă victorioasă acasă. Asta pentru că dominarea gazdelor nu a adus decât un gol, marcat de Hora, în minutul 65, imprecizia ardelenilor, lipsa de inspiraţie a lui Ad. Petre, care a fost singur cu Brînză în minutul 75, şi şansa moldovenilor (şutul lui Petre din minutul 90^5 a lovit bara transversală!) blocând întoarcerea rezultatului.

Poli continuă astfel să aibă şanse de a prinde barajul, mai ales că programul ultimelor două runde este accesibil.

Banderola a ajuns la Platini

^ În condiţiile în care Napoli a renunţat la golgeterii echipei, Andrei Cristea şi Calcan, iar alţi opt jucători, R. Popa, Brănescu, Djuranovic, Vega, Buşu, Mihalache, Mensah şi Axinte, au fost anunţaţi accidentaţi, Poli a avut doar cinci rezerve la Arad, alte patru locuri pe bancă fiind libere. Dintre cei cinci, doar unul, Flores, are statut de peste 21 de ani, restul fiind Fr. Cristea, A. Stan, A. Zaharia şi Bârlădeanu. Ultimul este un portar de numai 16 ani, în club spunându-se că la Academia Poli nu mai există decât un alt jucător mai mare pe postul amintit, care e folosit la echipele de juniori. ^ Napoli a făcut o singură schimbare!^ Gazdele au solicitat penalty în minutul 41 după un duel între Roger şi Gaitan, însă arbitrul a lăsat jocul să continue. ^ În condiţiile în care căpitanul lui Nicolo Napoli, Buşu, a lipsit, banderola i-a fost dată lui Platini. Despre Passaglia, jucător care a mai fost căpitan la Poli în trecut, se spune că se află în relaţii reci cu antrenorul italian. Argentinianul este cel care i-a adunat pe fotbalişti, fără antrenori, înaintea meciului cu Astra, de la Giurgiu, pentru a-i mobiliza, şi are un cuvânt important de spus în vestiar. ^ Poli a revenit acasă cu autocarul, după meci. Următorul meci al ieşenilor va avea loc sâmbătă, în Copou, în compania FC Hermannstadt. Partida, ultima pe teren propriu din actualul sezon, va începe la ora 16:30. În ultima rundă, Iaşi joacă la Mediaş, cu Gaz Metan, echipă care are mari şanse de a fi salvată matematic săptămâna viitoare.

Declaraţiile tehnicienilor

Laszlo Balint: “Este foarte greu să găsesc explicaţii, pentru că, efectiv, se petrec lucruri inexplicabile. Imediat după meciul cu Astra le-am spus jucătorilor că vom avea un meci incredibil de greu. Dacă nu respecţi fotbalul” nici fotbalul nu te ajută, Ocazia lui Adi Petre, pentru mine, este bătaie de joc”

Nicolo Napoli: “Am avut o primă repriză foarte bună. În repriza a doua am avut două ocazii de a face 3-0 şi am suferit în ultimele 20 de minute când UTA a încercat egalarea. Continuăm să ne luptăm pentru baraj. Urmează un meci greu, cu Hermannstadt, pe care încercăm să-l câştigăm”.

Dinamo şi Viitorul nu mai pot retrograda direct

Alte rezultate înregistrate în etapa de play-out: Gaz Metan Mediaş - Astra Giurgiu 2-1 (0-0). Horşia ('60), Morar ('90^1). Crepulja (A) a fost eliminat în min. 42; Dinamo – FC Hermannstadt 2-0 (1-0). Anton ('34, '90^3); Cartonaş roşu; Stoica (H), min. 32). FC Viitorul – FC Argeş 1-0 (0-0). Artean ('48). Astăzi se dispută partida FC Voluntari – Chindia Târgovişte. Clasament: 1. Chindia – 34 p (7-1); 2.FC Argeş - 31 p (9-4); 3. Mediaş - 29 p (11-7); 4. UTA – 28 p (6-9); 5. Dinamo – 27 p (9-7): 6. Viitorul – 26 p (6-4); 7.Astra – 24 p (6-8); 8. Voluntari – 23 p (4-7); 9.Iaşi -20 (5-10); 10. FCH – 20 (4-9).