Indicatorul de Încredere Macroeconomică al Asociaţiei CFA România a crescut în luna ianuarie faţă de luna anterioară cu 5,3 puncte până la valoarea de 55,7 puncte, faţă de aceeaşi lună a anului anterior, iar 51% din analiştii financiari estimează că durata impactului economic al coronavirusului se va resimţi până în trimestrul II al anului 2022.

"Indicatorul de Încredere Macroeconomică al Asociaţiei CFA Romania a crescut faţă de luna anterioară cu 5,3 puncte până la valoarea de 55,7 puncte (faţă de aceeaşi lună a anului anterior, Indicatorul a scăzut cu 8 puncte), evoluţia datorându-se ambelor componente ale acestuia. Este a treia lună consecutivă de creştere substanţială a încrederii în economie şi a patra lună consecutivă de creştere a componentei de anticipaţii a indicatorului, evoluţia indicatorului fiind în concordanţă cu evoluţia parametrilor", spun reprezentanţii Asociaţiei CFA România.

Rata anticipată a inflaţiei pentru orizontul de 12 luni (februarie 2022/februarie 2021) a înregistrat o valoare medie de 2,58%. În ceea ce priveste cursul de schimb euro/leu, peste 88% dintre participanţii la sondaj anticipează o depreciere a leului în urmatoarele 12 luni (comparativ cu valoarea actuală). Astfel, valoarea medie a anticipaţiilor pentru orizontul de 6 luni este de 4,9208, în timp ce pentru orizontul de 12 luni valoarea medie a cursului anticipat este 4,9742 lei pentru un euro.

63% din participanţii la sondaj sondaj considera preţul proprietăţilor imobiliare din marile oraşe ca fiind supraevaluat. De asemenea, participanţii la sondaj anticipează revenirea inflaţiei, 63% dintre participanţi considerând că rata inflaţiei va creşte în următoarele 12 luni.

"Din luna aprilie a anului 2020, în cadrul sondajului au fost adăugate întrebări suplimentare, referitoare la impactul crizei coronavirusului asupra economiei naţionale, iar rezultatele pentru luna decembrie 2020 relevă: Durata impactului economic al coronavirusului: cea mai mare parte a respondenţilor (peste 51%) anticipează că acesta se va resimţi până în trimestrul II al anului 2022; Deficitul bugetului de stat anticipat pentru anul 2021: valoarea medie a anticipaţiilor este 7,4%; Evoluţia, în termeni reali a PIB în anul 2021: valoarea medie a anticipaţiilor este +3,6%", arată asociaţia.

Analiştii financiari apreciază că datoria publică ca procent în PIB va ajunge, într-un orizont de 12 luni, la 51%. De asemenea, anticipaţiile respondenţilor sunt de adoptare a euro de către România în anul 2029. Sondajul este realizat lunar de Asociaţia CFA Romania, de aproape 10 ani, şi reprezintă un indicator prin intermediul căruia organizaţia doreşte să cuantifice anticipaţiile analiştilor financiari cu privire la activitatea economică în România pentru un orizont de timp de un an.

Sondajul este realizat în ultima săptămână a fiecărei luni. Indicatorul de Incredere Macroeconomică ia valori între 0 (lipsa încrederii) şi 100 (încredere deplină în economia românească) şi este calculat pe baza a 6 întrebări cu privire la: condiţiile curente - referitoare la mediul de afaceri şi piaţa muncii; anticipaţiile pentru un orizont de timp de un an pentru: mediul de afaceri, piaţa muncii, evoluţia venitului personal la nivel de economie şi evolutia averii personale la nivel de economie.

Asociaţia CFA Romania este organizaţia profesioniştilor în investiţii din România, deţinători ai titlului Chartered Financial Analyst (CFA®), calificare administrată de CFA Institute (USA). În prezent, Asociaţia CFA Romania are peste 230 de membri, deţinători ai titlului de Chartered Financial Analyst (CFA®).