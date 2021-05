Mai mult spațiu pentru plimbare în Centru. Pietonalul, extins până marți dimineața

"Pentru respectarea regulilor de distantare sociala, impuse de pandemia de COVID 19, in perioada Sarbatorilor Pascale, avand in vedere si imbunatatirea conditiilor meteo ce favorizeaza iesirea populatiei municipiului la promenada, se inchide circulatia rutiera in perioada 02.05.2021, orele 24:00 – 04.05 2021, orele 06:00 (cu posibilitatea scurtarii perioadei si a lungimii tronsonului de strada afectat, functie de necesitati) pe urmatoarele artere de circulatie:

- bulevardul Stefan cel Mare si Sfant, tronson cuprins intre strada I. C. Bratianu si trecerea pentru pietoni semaforizata, de langa cladirea Casa Modei;

- strada I. C. Bratianu, tronson cuprins intre bulevardul Stefan cel Mare si Sfant si strada Agatha Barsescu", conform dispoziției.

