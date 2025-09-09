Mai multe explozii la Doha, capitala Qatarului, unde Israelul ar ţinti conducerea Hamas

Israelul a încercat marţi să atace oficialii Hamas care s-ar afla la Doha pentru negocieri în vederea unei încetări a focului în Gaza, iar în capitala Qatarului s-au auzit mai multe explozii, au transmis postul de radio al armatei israeliene şi postul de televiziune Al Jazeera, scrie news.ro.

Postul de televiziune Al Jazeera din Qatar citează o sursă din Hamas care a declarat că atacul i-a vizat pe negociatorii Hamas din Gaza.

Martori Reuters au declarat că marţi s-au auzit mai multe explozii în Doha, Qatar.

Mass-media israeliană, citând un oficial israelian de rang înalt, a confirmat că atacul a vizat liderii de vârf ai Hamas, inclusiv pe Khalil al-Hayya, şeful său din Gaza.

Un martor ocular a declarat că s-a văzut fum ridicându-se deasupra districtului Katara din capitală.

Reacția Qatarului

Qatarul „condamnă cu fermitate” lovitura israeliană asupra liderilor Hamas din Doha, calificând-o drept „laşă”.

Afirmând că atacul „a vizat clădiri rezidenţiale în care locuiau mai mulţi membri ai Biroului Politic al Hamas”, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe de la Doha, Majed Al Ansari, a declarat că „acest asalt criminal constituie o încălcare flagrantă a tuturor legilor şi normelor internaţionale şi reprezintă o ameninţare gravă la adresa securităţii şi siguranţei cetăţenilor qatarezi şi a rezidenţilor din Qatar”.

UPDATE – „Acţiunea de astăzi împotriva principalilor şefi terorişti ai Hamas a fost o operaţiune israeliană complet independentă. Israelul a iniţiat-o, Israelul a condus-o, iar Israelul îşi asumă întreaga responsabilitate”, a scris pe X premierul israelian Benjamin Netanyahu.

UPDATE – Delegaţia Hamas care se afla la Doha pentru a negocia o încetare a focului în Gaza a supravieţuit atacului israelian, spun surse Reuters.

Ambulanţe şi cel puţin 15 maşini de poliţie şi maşini guvernamentale fără însemne au împânzit străzile din jurul locului exploziei la o oră după atac.

