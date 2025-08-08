Mai multe spitale din Iași fac angajări în perioada următoare. Vezi ce posturi sunt scoase la concurs

Institutul de Medicină Legală Iași organizează concurs pentru un post cu normă întreagă (6h/zi), pe perioadă nedeterminată, de autopsier debutant, în cadrul Laboratorului Prosectură și Medicină Clinică Legală II. Candidații trebuie să aibă cursul de autopsier finalizat. Înscrierile se fac între 7 și 21 august 2025, iar probele de concurs se desfășoară astfel: proba scrisă pe 28 august 2025 și proba practică pe 2 septembrie 2025. Rezultatele finale vor fi afișate pe 4 septembrie 2025. Detalii suplimentare pot fi solicitate la IML Iași sau pe site-ul instituției (mai multe informații AICI).

Spitalul Municipal de Urgență Pașcani scoate la concurs un post de șef serviciu Aprovizionare, Transport, Administrativ, pe durată nedeterminată. Este necesară diploma de licență în domeniul tehnic – inginerie și minim 2 ani de vechime în specialitatea studiilor. Dosarele se depun până pe 20 august 2025, iar concursul include proba scrisă pe 1 septembrie 2025 și interviul pe 5 septembrie 2025. Rezultatele finale vor fi afișate pe 11 septembrie 2025 (mai multe informații AICI).

Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon” Iași organizează concurs pentru un post de tehnician dentar principal în cadrul Secției Clinice de Chirurgie OMF. Candidații trebuie să dețină diplomă în tehnică dentară (nivel liceal), certificat de grad principal și 5 ani vechime în specialitate, precum și competențe în confecționarea atelelor și dispozitivelor protetice personalizate. Dosarele se depun în perioada 1–14 august 2025, iar etapele concursului sunt proba practică pe 25 august 2025 și interviul pe 29 august 2025. Rezultatele finale vor fi afișate pe 4 septembrie 2025. Se percepe o taxă de participare de 150 lei (mai multe informații AICI).

