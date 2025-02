Mai mulți salariați din instituții ieșene de control, forțați să plece din funcții. Cea mai mare problemă, la ITM: „Vin doar tineri fără nicio abilitate”

La ITM Iași se resimte puternic impactul acestor reglementări, mai ales că instituția se confrunta deja cu un deficit mare de personal. În urma unei decizii a Înaltei Curți de Casație și Justiție, angajații care cumulau pensia cu salariul nu își mai pot continua activitatea. Salariații al căror raport de serviciu a încetat aveau primite deciziile de pensionare.

La sfârșitul lunii noiembrie 2024, judecătorii Curții Supreme au hotărât că emiterea unei astfel de decizii duce la încetarea raportului de serviciu al funcționarului public, chiar dacă unii au solicitat suspendarea pensiei. Astfel, ca urmare a noii hotărâri, atribuțiile acestei categorii de personal vor fi preluate de către cei rămași în instituții, deficitare oricum din cauza lipsei de specialiști, după cum se plâng mai mulți directori din Iași.

La Inspectoratul Teritorial de Muncă, de exemplu, în urma acestei hotărâri la șase angajați le va înceta raportul de serviciu. Este vorba despre inspectori de muncă cu experiență, foarte greu de înlocuit, potrivit șefului instituției. În plus, acesta a subliniat că ITM Iași se confrunta oricum cu un deficit mare de salariați, pe care nu știe cum îl va acoperi sau dacă va reuși măcar să-l reducă. Cea mai mare problemă din acest punct de vedere este legată de lipsa de ingineri, specialiști tehnici.

„Eram oricum în deficit. O să fim și mai tare în deficit acum. Din păcate, asta este o realitate care nu ne ajută. Au plecat oameni cu experiență, oameni în vârstă. Nu avem posibilitatea de a forma oameni tineri, care au înclinație în direcția asta. Vin tineri care nu au nicio abilitate în acest sens, de a controla, de a verifica și de a analiza tot ce înseamnă zona asta de relații de muncă și securitate/sănătate în muncă. De obicei pe SSM căutăm mai mult persoane tehnice, ingineri. Nu găsim. Și acum nu vreau să sune a discriminare, dar o femeie să o trimiți într-un șantier, unde are loc un accident de muncă mortal, e destul de greu. E o zonă delicată. Desigur, sunt și excepții. Sunt și bărbați mai sensibili. Deci, ca inspector de muncă trebuie să ai niște abilități pe care, din păcate, nu toți oamenii le au”, a explicat directorul ITM Iași, Costel Grojdea.

În contextul noilor reglementări, acesta și-a exprimat îngrijorarea, considerând că această măsură afectează negativ instituția pe care o conduce, pentru că nu reușește să atragă și să formeze personal tânăr și calificat. Mai mult, Grojdea a subliniat că, în ciuda eforturilor sale de a promova rolul și atribuțiile Inspectoratului Teritorial de Muncă în universități și în rândul studenților, rezultatele nu au fost cele așteptate.

Cunoașterea legislației este importantă, dar aplicarea ei în practică este mult mai dificilă și necesită experiență și abilități practice, mai spune directorul ITM Iași.

„Cu siguranță nu mi-a picat bine această decizie, atât timp cât nu reușim ca și instituție publică să avem niște pepiniere. Tot am încercat de foarte multe ori să mă duc în universități să le spun studenților ce înseamnă Inspectoratul Teritorial de Muncă și încercăm să le spunem oamenilor care sunt atribuțiile inspectorilor de muncă, ce trebuie să facă practic un inspector de muncă. Degeaba știm legislația pe de rost. Să știți că aia este foarte ușor de învățat, dar ca să o pui în practică e foarte, foarte greu. Din păcate, ingineri nu mai vin, pentru că aici am un deficit foarte mare. Vin doar juriști, economiști. Și este foarte greu să formezi un inspector de muncă. Cel puțin șase luni, un an, el trebuie să știe să facă un dosar de cercetare al unui eveniment, care ajunge pe masa unui procuror. Experiența contează foarte mult”, a mai punctat șeful Inspectoratului de Muncă.