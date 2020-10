Mai mulți şefi de la casele de pensii vor fi schimbați. "Unul m-a sfidat, pur şi simplu"

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, i-a solicitat preşedintelui Casei Naţionale de Pensii să schimbe conducerile caselor neperformante cum sunt cele de la Alba, Bihor, Ilfov, Vâlcea, Neamţ, Hunedoara (Petroşani), Giurgiu şi Gorj, precum şi din toate sectoarele Capitalei.

"Am cerut Preşedintelui CNPP ca, în cel mai scurt timp, să opereze schimbări la nivelul conducerii caselor de pensii neperformante. Spun clar care sunt acestea: Alba (aici e un istoric urât dar totuşi nu o să las pensionarii să aştepte 5 ani ca să se recupereze miile de restanţe moştenite de la fosta conducere), Sector 1, Bihor (casă de pensii unde lucrează fostul Preşedinte CNPP, propus de mine şi schimbat când am văzut că nu vrea să facă performanţă), Ilfov (un Director care m-a sfidat, pur şi simplu, în faţa evidenţelor), Sector 2, Sector 3, Sector 4, Sector 5, Sector 6, Vâlcea, Neamţ, Hunedoara - Petroşani, Giurgiu, Gorj. Toate termenele de înţelegere au expirat pentru actualii directori. Cine nu poate face performanţă în folosul cetăţeanului, este mai bine să se retragă. Cine vorbeşte urât cu pensionarii, cine s-a plictisit de slujba la casa de pensii (îmi scriu oamenii despre astfel de situaţii) să ştie că voi lua decizii. Să nu creadă că se pot ascunde în spatele codului administrativ şi că sunt protejaţi. Nu. Îmi asum. Am avut toată înţelegerea. Nu m-am ascuns cu nimic când am vorbit despre ce rezultate aştept. Performanţă! Empatie faţă de nevoile pensionarilor! Respect pentru fiecare leu din salariu câştigat din banii celor care contribuie sau au contribuit de-a lungul vieţii!", scrie ministrul pe pagina sa de Facebook.

Aflați amănunte de pe hotnews.ro.