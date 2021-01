Mai puțin de jumătate dintre profesorii din preuniversitar vor să se vaccineze

Mai puţin de jumătate dintre cadrele didactice din învăţământul preuniversitar din judeţ vrea să se vaccineze, a anunţat Uniunea Sindicatelor Libere din Învăţământul Preuniversitar Iaşi în cursul zilei de ieri. Procentul este însă şi mai mic dacă se iau în considerare toţi cei 12.643 de angajaţi din sistemul de învăţământ preuniversitar din judeţ, adică personal didactic, didactic auxiliar sau personal nedidactic. O parte dintre cei care nu doresc vaccinul fie nu cred în existenţa virusului, fie în eficienţa vaccinului sau efectele acestuia. O parte importantă a celor care au spus „nu” pentru vaccin aşteaptă însă să vadă care sunt efectele pe termen lung ale vaccinului, fiind mai curând precauţi.

În judeţul Iaşi, potrivit Uniunii Sindicatelor Libere din Învăţământul Preuniversitar Iaşi, din cei 12.643 de angajaţi ai învăţământului preuniversitar doar 5.740 au cerut să se vaccineze. Cu alte cuvinte, doar 45,40% din numărul total a considerat că vaccinul e sigur sau necesar, iar aproape 55 de procente încă au semne de întrebare sau resping complet existenţa virusului sau eficienţa vaccinului. Totodată, în rândul celor care au refuzat vaccinul se află şi adepţii teoriilor conspiraţioniste.

Din totalul de 5.740 de angajaţi din sistemul de învăţământ care au spus „da” pentru vaccin, 4.198 dintre aceştia sunt cadre didactice, adică un procent de 46,386% din numărul total. În cazul personalului didactic auxiliar, 532 dintre aceştia au menţionat că doresc să se vaccineze, adică 48,762%, pe când doar 40.367% din personal nedidactic, adică un număr de 1.010, au spus că doresc să îşi facă un vaccin împotriva Covid-19.

Explicaţii pentru actualele cifre

Preşedintele USLIP Iaşi, prof. Laviniu Lăcustă, explică însă că datele oferite publicităţii, colectate în urma solicitării Ministerului Educaţiei, nu relevă complet realitatea. Astfel, spune liderul sindical, între 5 şi 7% din totalul angajaţilor au avut deja Covid-19 şi o bună parte dintre aceştia consideră că, cel puţin pentru câteva luni, sunt imunizaţi, iar vaccinul ar fi de prisos. Totodată, Laviniu Lăcustă precizează că un număr mare al angajaţilor din învăţământ au comorbidităţi şi din acest motiv sunt încă reticienţi şi doresc să se documenteze cât mai bine cu privire la riscurile pe care le presupune vaccinarea în cazul în care suferă de o anumită boală. „Eu cred că nu este un procent mic, având în vedere că ne aflăm într-o etapă în care lumea încă se informează. Mai sunt şi lucruri care nu sunt luate în considerare, precum faptul că o parte, nu ştiu exact cât, 5%, 7%, e greu de zis acum exact, au avut deja Covid, iar aceştia au avut o imunizare şi probabil că se pot gândi că, atâta timp cât au anticorpi naturali, nu văd sensul unei vaccinări”, a explicat Laviniu Lăcută.

Laviniu Lăcustă a vorbit şi de angajaţii din învăţământ care suferă de anumite boli grave, acestora fiindu-le deocamdată frică să se vaccineze pentru că nu ştiu exact cum ar putea reacţiona organismul lor la vaccin. „Un număr important al angajaţilor din învăţământ are comorbidităţi. Noi ştim asta pentru că am tot făcut studii şi avem situaţia foarte clară. Aceste comorbidităţi sunt de natură să îi determine pe profesori să aibă o anumită reticienţă. Consider că aceste cifre reprezintă deocamdată o fotografie de moment şi sunt convins că procentul va mai creşte în momentul în care va începe propriu-zis vaccinarea”, a precizat Laviniu Lăcustă.