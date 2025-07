Mai rămâi, dragă, trei ani la Pașcani, că avem nevoie de tine. Anomaliile din Justiție

În septembrie 1928, „Universul”, unul dintre cele mai importante și respectate ziare românești din perioada interbelică, comitea o gravă eroare, un exemplu de manual al importanței verificării informației înainte de publicare. Se scria că „footbalistul” George Cipcigan îl ucisese, împreună cu fratele său, pe birjarul care îi dusese acasă după cheful ce urmase „match”-ului jucat la Cluj. De fapt, pe fotbalist, care a jucat la vremea lui și pentru națională în două rânduri, îl chema Vasile, nu George, și nu omorâse pe nimeni. Era o coincidență de nume, ucigașul fiind un anume Ioan Cipcigan, funcționar la căile ferate. Caz rar în presa română de atunci, ca și de azi, „Universul” își cerea a doua zi scuze pentru eroare. Trei luni mai târziu, în decembrie, alt ziar publica și finalul știrii, respectiv condamnarea ucigașului la 15 ani de închisoare.

12 decembrie 2022. Aflat în arest la domiciliu, un sătean din Glodenii Gândului s-a urcat pe bicicletă și a dat o fugă până la magazin, să-și cumpere țigări. S-a întors acasă în nici 10 minute, dar din punct de vedere legal infracțiunea era clară: evadare. Existau martori, existau înregistrări video, el însuși mărturisise, iar procurorii au redactat rechizitoriul în pauza de țigară. Dosarul a ajuns în instanță în ianuarie 2023. Sentința, în primă instanță a fost dată zilele trecute. După doi ani și jumătate.

Dincolo de instalarea ca președintă a Curții supreme a unei judecătoare cel puțin controversate, de numele căreia se leagă numeroase decizii scandaloase, inclusiv condamnarea la 8 luni cu suspendare a unui individ care și-a agresat sexual propria nepoată de 13 ani, dincolo de un procuror care își invocă funcția atunci când este oprit de polițiști, dincolo de răspunderi penale prescrise și de corupți fugiți peste graniță, problema pe care o ridică cel mai des justițiabilii „de rând” este lentoarea cu care se învârt roțile legii. Zeci de dosare aflate pe rolul instanțelor ieșene constă de altfel în reclamații ale justițiabililor cu privire la durata procedurilor judiciare. În majoritatea cazurilor, judecătorii le dau dreptate oamenilor: da, așa e, ancheta/procesul cutare durează prea mult. Dar asta nu accelerează cu nimic ritmul.

Întrebat în timpul campaniei electorale ce s-ar putea face pentru ca procesele să dureze mai puțin, un candidat la președinția țării a dat un răspuns simplu: avem prea puțini judecători, trebuie mai mulți. Așa să fie? Oare problemele grave au soluții simple, dar nimeni nu s-a gândit la ele? Sau candidatul a dat pur și simplu primul răspuns care i-a trecut prin cap, iar reporterul nu a insistat?

Pe scurt: problema nu e și nu a fost niciodată numărul de magistrați. În România avem 23 de judecători la 100.000 de locuitori. Mediana europeană e de 17,8, deci suntem în jumătatea superioară a clasamentului. În Suedia, sunt doar 10 judecători la 100.000 de locuitori. Avem 11,6 procurori la suta de mii de locuitori. Mediana europeană este de 11,1. La personalul auxiliar, adică grefieri, secretare ș.a., 58,1 față o mediană europeană de 57,9. Deci, departe de a avea prea puțini oameni. Suntem în medie la procurori și auxiliari, stăm chiar bine la judecători. Sunt ei mai leneși? Rapoartele de activitate ale instanțelor ne asigură că nu. Numărul dosarelor noi intrate este aproximativ egal cu cel al dosarelor închise, ceea ce nu s-ar întâmpla dacă judecătorii ar sta cu palma-n fund, pe românește. Fluctuează de la an la an, în plus sau în minus, dar nu mult. De fapt, și aici suntem în media europeană. Sunt românii din cale-afară de litigioși și își dau întâlnire mai des la Tribunal decât la crâșmă? Nici asta. Din nou, ne încadrăm în media europeană. Culmea, față de unele state, chiar și viteza de soluționare a dosarelor nu e deloc rea. Un caz civil este rezolvat în primă instanță în România de două ori mai rapid decât în Franța, iar unul de contencios administrativ, cam în același număr de zile. Suntem chiar mai rapizi decât nemții, modelul nostru standard de eficiență. Și atunci, dacă în medie stăm bine, de ce totuși ne plângem? Așa suntem noi, cârcotași? Iar dacă justițiabilii se plâng de întârzieri, se plâng și cei care împart justiția, de supraîncărcare.

O problemă sistemică a instanțelor noastre este distribuția magistraților. Cele mai multe dosare își încep drumul la judecătorii. Iar aici, un magistrat poate să aibă de rezolvat aproape 2.000 de dosare anual, mai ales în judecătoriile mici, precum Hârlău sau Răducăneni. La nivelul Curții de Apel, numărul dosarelor pe cap de judecător e de aproape patru ori mai mic. Evident, sunt dosare mai complexe, dar când, ca judecător la o instanță inferioară, ai de analizat 100 de dosare în 8 ore, omenește nu o poți face decât amânând 70 dintre ele pentru a putea ca în celelalte 30 să audiezi măcar câte un martor. În UE, aproape trei sferturi dintre magistrați lucrează la primul nivel al justiției, echivalentul judecătoriilor de la noi. În România, mai puțin de jumătate dintre magistrați muncesc în judecătorii, în condițiile în care la acest nivel sunt judecate două treimi dintre cazuri. Dacă angajăm mai mulți judecători, fiecare va putea sta la un dosar 6 minute, în loc de 5. Ar putea fi mai atenți, dar nimic mai mult. Până acum, nu s-a putut găsi o soluție optimă de repartizare a magistraților astfel încât cei din instanțele inferioare să poată răsufla. Și totuși, o soluție există: limitarea promovării judecătorilor la instanțele superioare până se reglează numărul magistraților din judecătorii. Da, înțelegem că îndeplinești condițiile legale să avansezi la Tribunal, dar mai rămâi, dragă, trei ani la Pașcani, că avem nevoie de tine.

O soluție la încetineala cu care este administrată justiția la noi ar fi reducerea numărului de dosare care ajung în instanță. În România nu există însă un filtru care să oprească litigiul dintre doi cetățeni să se transforme în dosar. Trei sferturi dintre statele UE au un sistem complementar, de judecători temporari, de funcționari cu atribuții judiciare sau de magistrați neprofesioniști, pentru cazurile simple. Suma de plătit pentru gunoi la întreținere sau o factură la telefon neplătită nici nu ar trebui să fie treaba justiției. Or, la nivelul Judecătoriei ieșene, 9% dintre dosare sunt „cereri de valoare redusă”. În majoritate, câte unul care și-a luat telefon la reducere și nu mai vrea să-și plătească abonamentul sau o firmă care nu a plătit trei scaune cumpărate pe factură. De fapt, viteza relativ mare ca medie de soluționare a cazurilor civile, cu care ne mândrim în fața francezilor, vine tocmai de aici. Mărunțișurile sunt soluționate rapid, ceea ce îmbunătățește artificial cifrele. În Franța, ele nu ajung în instanță, deci nici în statistici.

La aproape 20 de ani de la apariția legii mediatorilor, aceștia nu au ajuns încă să fie o alternativă la sistemul judiciar. Avem de patru ori mai mulți mediatori, raportat la populație, decât există în restul Europei, dar degeaba. Procedura greoaie, ca și faptul că după mediere numeroase acorduri sunt supuse consfințirii de către un judecător fac ca impactul medierii asupra reducerii numărului de dosare ajunse în instanță să fie redus.

În foarte multe cazuri, pronunțarea unei sentințe este amânată luni în șir, din termen în termen, judecătorul spunând că are nevoie de timp pentru deliberare și redactarea hotărârii. De fapt, are nevoie de timp pentru redactare și nu rare sunt situațiile în care magistrații își iau concediu pentru a scrie sentințe restante. În exemplul evadatului pe care l-am dat la început, sentința are 10 pagini, din care descrierea faptei de către judecător are, literalmente, doar 10 rânduri, încadrarea în drept, alte 10, iar dispozitivul, în care este precizată pedeapsa aplicată, șase rânduri mari și late. Și e o sentință scurtă, pentru că una adoptată într-un caz de corupție sau de evaziune fiscală poate ajunge ușor la 200 sau chiar 500 de pagini. Legea îl obligă pe judecător să redacteze hotărârea în maxim 30 de zile de la adoptarea ei. Știind cât are de scris și apucându-l migrena numai la gândul de a butona 200 de pagini, din care trei sferturi povești nemuritoare, ce va face judecătorul? Va amâna. Legea îl obligă ca termenul de amânare să nu fie mai lung de două săptămâni. Dar nu spune că nu are voie să amâne de zece ori. Simplificarea formei standard a hotărârii, astfel încât în ea să se scrie doar ceea ce efectiv contează ar face minuni. Da, e greu, câtă vreme ne-am obișnuit așa, dar am constata subit că judecătorilor nu le-ar mai trebui jumătate de an pentru a delibera.

Nici în penal lucrurile nu stau altfel. De fapt, aici problema vitezei este cea mai vizibilă, pentru că presa prezintă des cazul câte unuia care a scăpat de pedeapsă pentru că s-a prescris răspunderea penală. În urmă cu 15 ani, Noul Cod de Procedură Penală a introdus așa-numita cameră preliminară, o etapă premergătoare procesului propriu-zis. La acest nivel, este analizat rechizitoriul procurorilor, pentru a se verifica dacă probele au fost strânse legal, dacă instanța a fost legal sesizată și dacă, în general, urmărirea penală a fost făcută corect. Aici, avocații pot spune că o interceptare a fost făcută ilegal, că o percheziție a fost aprobată de instanța greșită, că procurorii și-au depășit atribuțiile și tot ce le trece prin cap că ar putea sluji intereselor clienților lor. Codul spune că procedura de cameră preliminară poate dura maxim 60 de zile din momentul sesizării instanței. Dosarul unui polițist care a luat șpagă e înregistrat pe 1 iulie, înseamnă că cel târziu pe 1 septembrie s-au făcut toate verificările necesare și fie începe judecata propriu-zisă, fie rechizitoriul este trimis înapoi procurorilor, dacă nu și-au făcut treaba ca lumea. Nu? Râd și curcile.

Un exemplu, dar pot fi date sute. Dosarul „Flux”, în care primarul Mihai Chirica este acuzat de complicitate la abuz în serviciu a fost trimis de DNA în instanță pe 14 iulie 2022. Credeți că pe 14 septembrie a început procesul? În octombrie abia a fost primul termen de judecată în camera preliminară. Abia la mijlocul lui ianuarie 2024 rechizitoriul a primit în sfârșit „ștampila CTC”. După un an și jumătate, în loc de două luni.

Explicația e simplă și, din nou, nimeni nu s-a gândit să o corecteze. O tactică de apărare comună, mai ales în dosarele cu mai mulți inculpați cum este și acesta, este ca avocatul fiecărui inculpat să invoce, pe rând, câte o excepție, să sesizeze o neregulă, privitoare la clientul lui. Judecătorul e obligat să dea un termen pentru analiza problemei ridicate. La următorul termen, al doilea avocat vine și el cu o problemă. Poate chiar aceeași, dar din perspectiva clientului lui. Și tot așa. Se poate spune că e imoral, dar avocatul este obligat, prin lege, să facă tot ce poate pentru clientul lui. Or, o astfel de mișcare nu este ilegală. Dacă ar fi, dacă ar exista un singur termen la care toți avocații să invoce ce excepții au de invocat, timpul petrecut de dosare în camera preliminară s-ar scurta considerabil.

Cele de mai sus reprezintă doar câteva dintre motivele pentru care 68% dintre români consideră procedurile judiciare prea îndelungate. Un judecător ar putea enumera zeci, fără să se gândească prea mult, de la lipsa unor baze de date centralizate și interconectate, la procedurile greoaie și cronofage de citare și aducere în instanță a martorilor și câte și mai câte. Și un procuror, despre care nu am apucat să vorbim, ar putea povesti două ore de situațiile în care o mică schimbare de procedură ori eliminarea unei liniuțe de la capăt dintr-un regulament intern ar scurta cu trei luni o anchetă. Așteptăm ziua în care un ministru al justiției va strânge niște reprezentanți ai celor care profesează efectiv în domeniu, vreo câțiva profesori de drept, câteva nume ale societății civile și, de ce nu, pe vreo câțiva justițiabili obosiți de plimbatul între instanțe și, cu pixul în mână, le va nota ideile.

Dar știți care e partea cea mai frumoasă? La nivel european, media celor care consideră procedurile judiciare prea îndelungate e de 84%, mult superioară României. Hai, că stăm bine!

Publicitate și alte recomandări video